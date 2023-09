Trotz oder gerade wegen ihrer Skandale: Loredana gehört zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Rapperinnen. Bild: www.imago-images.de

Wie viele kennst du? Das sind die 7 bekanntesten Deutsch-Rapperinnen

Deutschrap ist in den letzten zwei Jahrzehnten zu einem der wichtigsten Musikgenres hierzulande geworden. In den Anfängen war die Kultur deutlich männerdominiert. Das hat sich zum Glück im Laufe der Zeit geändert: Einige der wichtigsten Deutschrap-Artists sind inzwischen Frauen. Das sind die aktuell wichtigsten Rapperinnen Deutschlands:

Shirin David : Von YouTube zu «The Voice»

Heutzutage kommt man nicht an dem Namen Shirin David nicht vorbei. Die ehemalige Youtuberin hat sich in den letzten Jahren mit vier Nummer-Eins-Hits nicht nur zu einer der erfolgreichsten Rapperinnen Deutschlands, sondern auch zu einer der wertvollsten Marken des Landes entwickelt. Dank Kooperationen mit unter anderem McDonalds, erfolgreichen eigenen Produkten wie dem Dirtea-Eistee, dem «Shirin»-Parfüm, Auftritten in Film und Fernsehen (aktuell «The Voice») und dem kürzlich gestarteten Podcast «Dirtea Talk» wurde von dem Marketing Club Berlin zur Marketing-Persönlichkeit 2022 ausgezeichnet. Dabei steht die erste richtige Tour der 28-jährigen Hamburgerin bald erst an.

Juju : 220 Millionen Aufrufe auf Spotify mit einem Song

Wenn man über weiblichen deutschen Rap spricht, kommt man an Juju nicht vorbei. Als Teil des Duos SXTN hat sich die Berlinerin mit Hits wie «Bongzimmer» einen Platz in den Herzen der deutschen Rapfans erobert. Aber auch mit ihrer 2019 gestarteten Solo-Karriere hat Judith Wessendorf, wie Juju mit richtigem Namen heisst, einen riesigen Erfolg feiern können. Ihr Album «Bling Bling» erreichte Platz Drei der deutschen Albumcharts. Mit ihrem absoluten Hit-Song «Vermissen» mit AnnenMayKantereit-Leadsänger Henning May konnte sie sich auf Platz Eins der Single-Charts platzieren. Der Track brachte Juju eine Diamant-Schallplatte ein und hat mittlerweile fast 220 Millionen Aufrufe auf Spotify, was «Vermissen» zum zehnterfolgreichsten deutschsprachigen Song auf dem Streamingdienst macht.

Nura : Erst SXTN, dann solo und Schauspielerin ist sie auch

Wer A sagt, muss auch B sagen. Wenn man Juju erwähnt, kommt man an ihrer damaligen SXTN-Partnerin Nura nicht vorbei. Der Einfluss, den die beiden als Duo hatten, ist dafür schlichtweg zu gross. Noch heute haben SXTN trotz der Auflösung im Jahr 2019 über 1.5 Millionen monatliche Hörer. Alleine «Von Party zu Party» und «Bongzimmer» haben zusammen über 210 Millionen Streams auf Spotify. Der Einfluss von SXTN ist nicht wegzudenken, aktuelle Rap-Acts wie Bounty & Cocoa sind sichtlich inspiriert von dem damaligen Style von Juju und Nura. Natürlich hat auch Nura nach der Auflösung des Duos ihre Solo-Karriere an den Start gebracht: Die Tochter eines Saudis und einer Eritreerin veröffentlichte mit «Habibi» (2019) und «Auf der Suche» (2021) zwei Solo-Alben. Ausserdem startete sie eine beachtliche Schauspielkarriere: Nura hat Nebenrollen in der Netflixserie «Skylines» und der Amazon Prime-Comedyserie «Die Discounter».

badmómzjay : Das Deutschrap-Wunderkind aus Berlin

Wenn es in den letzten Jahren ein «Deutschrap-Wunderkind» gab, dann muss man über badmómzjay sprechen. Die junge Rapperin aus Berlin hat es geschafft, in nur wenigen Jahren zu einem der wichtigsten weiblichen Rap-Acts in Deutschland zu werden. 2019 wurde badmómzjay im Alter von 17 Jahren mit ihrem ersten Song «24/7» direkt berühmt und eckte mit ihrer direkten Art sofort in der männerdominierten Szene an. Ihren grössten Hit konnte sie 2021 zusammen mit dem Berliner-Rapper Kasimir1441 feiern: «Ohne Dich» hat heute fast 120 Millionen Streams und Platinstatus erreicht. Darüber hinaus setzt sich die mittlerweile fast 21-Jährige wie Nura regelmässig für Feminismus und die LGBTQ+-Bewegung ein, schaffte es auf das Cover der deutschen «Vogue» und ist Werbegesicht der deutschen Telekom.

Loredana : Rapperin mit Star-Appeal

Wie auch bei den anderen Frauen zuvor gilt bei Loredana: Ohne sie könnte man die Geschichte des Deutschraps der letzten Jahre nicht erzählen. Die Schweizerin machte vor ihrer Rap-Karriere mit Lip-Sync-Videos und Fit-Pics auf Instagram auf sich aufmerksam. 2018 startete sie dann mit Songs wie «Sonnenbrille», «Bonnie & Clyde» und «Kein Plan» ihre Musikkarriere. Die drei Tracks haben zusammengerechnet knapp 200 Millionen Fans auf Spotify angehört. Loredana brachte schon von Anfang an einen gewissen Star-Appeal in den deutschen Rap. Damals wie heute war Loredanas Privatleben mehrfacher Gegenstand der Boulevardpresse. Sei es ihre damalige Ehe mit dem albanischen Rapper Mozzik, die heutige Beziehung mit dem BVB-Spieler Karim Adeyemi oder den Betrugsskandal rund um Petra Z.

Kitty Kat : Einziges weibliches Mitglied des Labels Aggro Berlin

Auf die Frage, wer der sogenannte «O.G.» der weiblichen Seite der Rap-Szene ist, werden viele Old-School-Fans eine Antwort parat haben: Kitty Kat. Die inzwischen 41-Jährige war in den 2000ern das einzige weibliche Mitglied des Labels Aggro Berlin. Ab 2006 erschien Kitty Kat auf mehreren Veröffentlichungen von Aggro Berlin, darunter unter anderem Alben von Sido und B-Tight. Jedoch hielt man ihr Aussehen bis 2008 geheim. Nach der Auflösung von Aggro Berlin im Jahr 2009 veröffentlichte sie ihr Debüt-Album «Miyo!» schaffte es, sich damit auf Platz 29 der deutschen Album-Charts zu platzieren. In Anbetracht der damaligen Verhältnisse ein grosser Erfolg. In den letzten Jahren nahm ihre Karriere erneut Fahrt auf. Ihr langjähriger Fan Shirin David holte sie 2021 auf ihre Single «Be a Hoe/Break a Hoe». Shirins Anfrage bezeichnete Kitty Kat kürzlich als »belebend" für ihre Karriere.

Aber die Rapperin, die mit echtem Namen Katharina Löwel heisst, ist auch als Songwriterin sehr erfolgreich. Sie schrieb unter anderem an dem Song «Geiles Leben» von Glasperlenspiel mit und verhalf kürzlich dem Influencer Twenty4Tim zu seinen ersten Charterfolgen. Ihr gemeinsamer Song «Hot or Not» stellt Kitty Kats erste Nummer 1-Single dar.

Nina Chuba : Mehr als ein One-Hit-Wonder

«Ich will Immos, Ich will Dollars» ... Na, schon mitgesungen? Zu guter Letzt soll es um Nina Chuba gehen, die der wahrscheinlich neuste Eintrag in der Liste der wichtigsten Rapperinnen Deutschlands ist. Mit ihrem Achtungserfolg «Wildberry Lillet» hatte die 24-Jährige einen der grössten Hits des letzten Jahres: Platz 10 der Jahrescharts 2022, Doppel-Platin und knapp 130 Millionen Streams innerhalb von etwas mehr als einem Jahr. Als One-Hit-Wonder hat sich Nina Chuba auch nicht herausgestellt: Die Tracks «Ich hass dich» und «Mangos mit Chili» konnten sich beide nach Veröffentlichung in den Top 10 platzieren und sind inzwischen auch mit einer goldenen Schallplatte ausgezeichnet. Ihr Debütalbum «Glas» erreichte ebenfalls die Spitze der Album-Charts.