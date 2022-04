Backstreet Boys Fans aufgepasst: Die Gruppe kommt bald in die Schweiz!

I waaaaant it thaaaaaat waaay! Tell me why! la, la, la, la ... ♪ ♫ (Sorry, für den Ohrwurm)

90's Babies dürfen nun kreischen oder singend in die Luft springen. Denn: Die Backstreet Boys kommen in die Schweiz. Am 27. Oktober 2022 werden sie im Zürcher Hallenstadion auftreten.

Mit ihrer DNA World Tour 2022 machen sie unter anderem auch Halt in Lissabon, Berlin, Barcelona, London und Budapest. Heute um 10 Uhr startet der Ticketvorverkauf.

Angesichts der russischen Invasion in der Ukraine möchte die Gruppe einen Teil des Erlöses ihrer Konzerte an das UN-Flüchtlingshilfswerk spenden. Der Beitrag soll dem Schutz und der Unterstützung der Vertriebenen aus der Ukraine und ihren Nachbarländern zugutekommen.

Auf ihrem Youtube-Kanal ist zudem die erste Folge ihrer Dokumentationsreihe «Making of the DNA Tour 2022» zu sehen, die einen Blick hinter die Kulissen zeigt.

Das letzte Mal liessen Backstreet Boys die Herzen ihrer Fans vor drei Jahren in Zürich höher schlagen.

Backstreetboys OpenAir St.Gallen Video: Roberto Krone

Die Backstreet Boys sind mit 130 Millionen verkauften Tonträgern weltweit eine der erfolgreichsten Boybands, die es jemals gab. Bereits mit ihrem Debüt-Album, welches den Namen wie jener der Band trägt, holte dich die Gruppe 1996 sechsmal Platin.

(anb)