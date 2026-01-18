wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Leben
Natur

Good News: Vom Aussterben verschonte Tiere, die wiederentdeckt wurden

Good News! 9 ausgestorben geglaubte Tiere, die wiederentdeckt wurden

Die Wälder unserer Erde sind gross, die Ozeane weit und tief – da kann sich schon einmal die eine oder andere Tierart jahrzehntelang verstecken.
18.01.2026, 15:2318.01.2026, 15:38
Corina Mühle
Corina Mühle

Forscher haben in Thailand eine seit 30 Jahren für ausgestorben gehaltene Wildkatze wiederentdeckt. Die Flachkopfkatze, die in dem südostasiatischen Land zuletzt 1995 gesichtet worden war, tappte im Prinzessin-Sirindhorn-Schutzgebiet im Süden Thailands in Kamerafallen.

Video: YouTube/IFLScience

Das Wiederauffinden von ausgestorben geglaubten Tierarten kommt öfter vor und hat sogar einen Namen: der Lazarus-Effekt. Bekannte Beispiele dafür sind etwa der Quastenflosser, die Laotische Felsenratte oder die La-Gomera-Rieseneidechse.

Auch die Wiederentdeckung der Fernandina-Insel-Galapagos-Schildkröte im Jahr 2019 zählt dazu und galt in der Wissenschaft als Riesenerfolg.

Die Wiederentdeckung der Fernandina-Insel-Galapagos-Schildkröte https://x.com/Marcelo_MataG/status/1097987178091687942?s=20
Bild: x
«Auf der Insel Fernandina in den Galápagos entdeckte eine von @parquegalapagos und @SaveGalapagos geleitete Expedition ein Exemplar – ein ausgewachsenes Weibchen – der Schildkrötenart Chelonoidis phantasticus, von der man annahm, sie sei seit mehr als 100 Jahren ausgestorben.»

Folgende neun Tierarten wurden ebenfalls wiederentdeckt, nachdem sie teilweise Jahrhundertlang verschwunden waren.

Inhaltsverzeichnis
SüdinseltakaheOmurawalGelbschwanz-WollaffeBermudasturmvogelNeuguinea-DingoKubanischer SchlitzrüsslerSchwarznackige Fergusson-FasanentaubeNeuguinea-LangohrTerror Skink

Südinseltakahe

Ab 1894 galten Südinseltakahe – flugunfähige Vögel aus Neuseeland – als ausgestorben. 1948, rund 50 Jahre später, wurden sie in den Murchison Mountains, südwestlich von Queenstown wiederentdeckt. Ihr naher Verwandter, der Nordinseltakahe, hatte weniger Glück – diese Art gilt seit Jahrhunderten als ausgestorben. Seit den 1980er-Jahren läuft in Neuseeland das bislang längste Programm zum Schutz gefährdeter Arten für die Südinseltakahe.

südinseltakahe (Porphyrio hochstetteri)
Bild: creative commons

Gruppen von Takahē wurden in raubtierfreien Gebieten Neuseelands angesiedelt – sowohl auf der Nord- als auch auf der Südinsel. Im Jahr 2024 ging man von einer Population von rund 500 Tieren aus.

Omurawal

Bevor Forscher im Jahr 2003 die Schädel verunglückter Wale untersuchten, wusste niemand, dass es den Omurawal überhaupt gibt. Lange Zeit galt er als kleinere Variante des weitverbreiteten Brydewals. Bis dahin hatte es keine bestätigten Sichtungen gegeben, und es wurde angenommen, dass die Art schon lange ausgestorben sei.

An Omura&#039;s whale, Balaenoptera omurai, breathes at the surface of the South Pacific Ocean. This fast, little-known rorqual feeds on planktonic organisms. Omurawal
Bild: imago images

Erst 2015 konnten Forscher Sichtungen und Beobachtungen des Omurawals bestätigen. Über zwei Jahre hinweg beobachteten sie die Wale im Indischen Ozean vor Madagaskar und entnahmen Proben. Dies lieferte den ersten handfesten Beweis dafür, dass es sich um eine eigenständige Spezies handelt.

Video: YouTube/Mashable Deals

Da Omurawale relativ selten sind, ist nur wenig über die Tiere bekannt. Ihr engster Verwandter ist der Blauwal.

omuawal Balaenoptera omurai
Bild: creative commons

Gelbschwanz-Wollaffe

Der Gelbschwanz-Wollaffe ist mit einer Grösse von etwa einem Meter das grösste einheimische Wirbeltier Perus. Ab 1926 galt dieser jedoch als ausgestorben, da ihn jahrzehntelang kein Forscher mehr zu Gesicht bekam. Erst 1974 wurde der Affe wieder in den Wäldern der peruanischen Anden entdeckt. Genaue Zahlen zum Bestand gibt es nicht. Schätzungen zufolge leben heute zwischen 1'000 und 10'000 Individuen in der Wildnis.

The endangered yellow-tailed woolly monkey (Oreonax flavicauda)
Bild: creative commons

Bermudasturmvogel

Über 300 Jahre wurde der Bermudasturmvogel nicht mehr gesichtet und man nahm an, dass die Art ausgestorben ist. Er fiel nicht nur hungrigen Seefahrern zum Opfer, die auf Bermuda landeten, sondern auch den eingeschleppten Säugetieren, die mit ihnen kamen.

Bermudasturmvögel (Pterodroma cahow)
Bild: creative commons

Erst 1906 entdeckte ein Ornithologe ein Exemplar des Vogels wieder. Viele Tiere waren aber nicht mehr übrig, und 1963 galt er mit nur 17 Brutpaaren als einer der seltensten Vögel der Welt.

Küken eines Bermuda-Sturmvogels Bermudasturmvogel Bermuda petrel (Pterodroma cahow)
Küken eines Bermudasturmvogels.Bild: creative commons

Aktuell wird sein Bestand auf rund 500 Einzeltiere geschätzt.

Video: YouTube/Cornell Lab Bird Cams

Neuguinea-Dingo

Der Neuguinea-Dingo ist ein seltener Haushund, der aus den Bergen Neuguineas stammt. Bekannt ist er für seine speziellen Laute, die eher an Singen als an Bellen erinnern. Mehrere Jahrzehnte lang nahm man an, dass er in der Wildnis für immer verschwunden ist und die letzten Exemplare nur noch in Zoos leben. Seit 1970 gab es keine Sichtungen mehr, dennoch behaupten Einheimische seit Jahren, dass sie gelegentlich das Heulen der Hunde gehört haben.

Neuguinea-Dingo
Bild: creative commons

Dank DNA-Proben konnte der Präsident der New Guinea Highland Wild Dog Foundation und sein Team 2018 beweisen, dass es sich bei den gefundenen Wildhunden tatsächlich um den Neuguinea-Dingo handelt.

Neuguinea-Dingos leben in 4000 Metern Höhe in den Bergen von Papua und sind eng verwandt mit dem australischen Dingo.

Hier kannst du dir das «Singen» des Neuguinea-Dingos anhören:

Video: YouTube/Silver Cross Fox

Kubanischer Schlitzrüssler

Mitte des 20. Jahrhunderts befürchtete man, dass der Kubanische Schlitzrüssler (auch als Almiquí bekannt) ausgestorben sei, da seit seiner Entdeckung im Jahr 1861 nur wenige Exemplare gefunden worden waren. Doch seit den 1970er-Jahren wurden wieder Tiere gefunden, zuletzt in den Jahren 1999, 2003 und 2012. Beim letzten Fund wurden gleich sieben erwachsene Tiere gezählt. Das kubanische Umweltministerium wertet dies als Zeichen darauf, dass sich die Population erholt.

KubanischeR Schlitzrüssler oder Almiquí (Atopogale cubana)
Bild: creative commons

Zu den aktuellen Zahlen der Population gibt es keine Angaben. Neben dem Schnabeltier gehört der Kubanische Schlitzrüssler zu den wenigen giftigen Säugetieren.

Video: YouTube/ZSL - Zoological Society of London

Schwarznackige Fergusson-Fasanentaube

Diese Tauben-Unterart lebt in Papua-Neuguinea und galt seit über 140 Jahren als für immer verschwunden, da sie nicht mehr gesichtet worden war. Dann fand ein Team von Wissenschaftlern den Vogel 2022 während einer Expedition.

**VIDEO AVAILABLE: CONTACT INFOCOVERMG.COM TO RECEIVE** A team of scientists and conservationists has rediscovered the elusive Black-naped Pheasant-Pigeon, a large, ground-dwelling pigeon that only li ...
Bild: imago images

Bei dem Video und den entstandenen Fotos handelt es sich um das allererste Material von dieser Vogelart. John C. Mittermeier, Teil des Expeditionsteams, sagte darüber:

«Nach einem Monat Suche fühlte es sich beim Betrachten der ersten Fotos der Fasanentaube an, als hätte ich ein Einhorn gefunden.»
John C. Mittermeier
Video: YouTube/American Bird Conservancy

Neuguinea-Langohr

Im Juli 2012 staunten zwei Studentinnen nicht schlecht, als sie in ihrer Fledermausfalle ein weibliches Exemplar des Neuguinea-Langohrs vorfanden. Diese Fledermausart war zuvor 120 Jahre nicht gesichtet worden und galt als ausgestorben. 2014 konnten Blutproben bestätigen, dass es sich tatsächlich um das Neuguinea-Langohr handelt.

New Guinea big-eared bat (Pharotis imogene)
Bild: catherine hughes

Über die Fledermaus ist praktisch nichts bekannt, ausser, dass sie grosse Ohren hat und rund 50 Millimeter gross wird. Ebenso ist unklar, wie gross die Kolonie in Neuguinea ist.

Terror Skink

Über ein Jahrhundert glaubten Forschen, dass die Eidechse namens Terror Skink für immer verschwunden ist – bis sie 2003 in Neukaledonien wiederentdeckt wurde. In den vergangenen 30 Jahren wurden mehrere Exemplare gesichtet, zuletzt im Jahr 2018.

Phoboscincus bocourti
Bild: creative commons

Der Wissenschaftler, der die Eidechse 2003 entdeckte und fotografierte, schrieb, er hoffe, dass auf der Insel auch andere Echsenarten wiedergefunden werden, die zur gleichen Zeit wie der Terror Skink verschwunden sind.

Mehr zum Thema Tiere:

Tiefsee-Expedition erforscht Unterwasserberge – und entdeckt über 100 neue Tierarten
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
7 faszinierende Tiere, die ausgestorben sind – Spoiler: Grund ist der Mensch
1 / 10
7 faszinierende Tiere, die ausgestorben sind – Spoiler: Grund ist der Mensch

7 faszinierende Tiere, die ausgestorben sind – Spoiler: Grund ist der Mensch

Wir befinden uns momentan im grössten Massensterben der letzten 10 Millionen Jahre. Über 47'000 Tierarten sind aktuell vom Aussterben bedroht. Das ist knapp ein Drittel aller statistisch erfassten Arten.

Alleine in den vergangenen 500 Jahren sind Hunderte von einzigartigen Tieren auf der ganzen Welt, wie der berüchtigte Dodo-Vogel, verschwunden.

 ... Mehr lesen
quelle: public domain
Auf Facebook teilenAuf X teilen
In 43 % Der Schweizer Haushalte Lebt Mindestens Ein Tierischer Mitbewohner. Dabei Führen Fische
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
In eigener Sache: watson lanciert neuen Blog mit Autorin Olivia El Sayed
Die Autorin und Spoken-Word-Künstlerin Olivia El Sayed schreibt neu für watson. Die erste Folge ihres neuen Blogs «Nachtschicht» erscheint am 15. Januar.
Formular ausfüllen, DH-Termin nicht vergessen, Kind abholen, Pass erneuern, Körper einigermassen in Stand halten: Olivia El Sayed denkt an viel, vor allem in der Nacht. Wenn sie eigentlich schlafen sollte, liegt sie im Bett – und denkt. Ihre Gedanken schreibt sie neu in ihrem Blog «Nachtschicht» bei watson nieder. Wie ein Tagebuch, einfach nachts und nicht geheim, sondern zum Mitlesen.
Zur Story