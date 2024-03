Garten: Wie halten Tulpen länger? Tipps und Tricks

Wenn Sie Ihren Tulpenstrauss an einen kühlen, halbschattigen oder schattigen Platz stellen, für frisches Wasser und die richtige Umgebung sorgen, werden Sie lange Freude an den farbenfrohen Blüten haben. Und: Achten Sie auf einen geringen Wasserstand und fügen Sie dem Wasser keinen Zucker oder andere Substanzen hinzu.

Bei Tulpen gilt: Je weniger Wasser in der Vase ist, desto länger halten sie sich. Denn Tulpen haben quasi ein Gespür dafür, dass das Nass rar ist. Somit nehmen sie weniger auf und wachsen entsprechend langsamer. Füllen Sie die Vase also nur wenige Zentimeter mit Wasser.

Ein Tipp: Für einen besseren Stand sorgt eine schmale, hohe Vase. Die Stängel fallen dann nicht so weit auseinander und die Tulpen lassen ihre Köpfe nicht so schnell hängen.

Die Tulpen aus dem Handel sind oftmals etwa 30 Zentimeter lang. Nach dem Kauf sollten Sie die Stängel etwas kürzen. Am besten schneiden Sie den unteren weissen Teil komplett ab. Das können bis zu drei Zentimeter sein. Der Schnitt sollte gerade verlaufen. Benutzen Sie am besten ein scharfes, sauberes Messer.

Tulpen werden in Supermärkten und Discountern häufig im Bündel angeboten. Die Knospen sind dann noch fest verschlossen. Nach ein paar Tagen in der warmen Wohnung öffnen sich die Knospen dann nach und nach und die Blüte entfaltet sich. Damit diese nicht innerhalb von ein oder zwei Wochen wieder eingeht, stellen Sie den Tulpenstrauss an einen kühlen, schattigen Platz. Direktes Sonnenlicht sowie Wärme beschleunigen das Verwelken.

Die Steuern sinken fast überall in der Schweiz – so viel kannst du sparen

Das sexyeste nasse Hemd der Filmgeschichte wird jetzt versteigert

In einer Aufwallung von allerlei Gefühlen, die sich befreien wollen, reisst sich der steinreiche, sensible 28-jährige Bachelor Fitzwilliam Darcy (Colin Firth) die Kleider vom Leib und springt in den Weiher eines grosszügigen britischen Anwesens in der Nähe von London. Einen Anstandsrest behält er jedoch an, nämlich seine lange Unterhose (unattraktiv) und ein legeres dünnes weisses Hemd. Als er wieder aus dem Wasser steigt, ist dieses wie erwartet durchsichtig.