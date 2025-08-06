recht sonnig11°
DE | FR
burger
Leben
Netflix

Warum Staffel 2 der Serie «Wednesday» für Netflix zum Problem wird

Warum die neue Staffel der Hit-Serie «Wednesday» für Netflix zum Problem wird

Familiendynamik und Hogwarts gleichzeitig: Das geht nicht. Die zweite Staffel der Netflix-Serie «Wednesday» kämpft mit ihren eigenen Ansprüchen.
06.08.2025, 20:1807.08.2025, 08:12
Thomas Studer / ch media
Mehr «Leben»

Vor knapp drei Jahren nahm eine kaltblütige Jugendliche die Popkultur in eisernen Würgegriff. Damals, im November 2022, veröffentlichte Netflix die erste Staffel der Serie «Wednesday». Deren titelgebende Hauptfigur: Wednesday Addams, die Tochter der makabren Addams-Familie, bekannt aus Cartoons, Filmen und Serien.

Wednesday. Jenna Ortega as Wednesday in episode 202 of Wednesday. Cr. Jonathan Hession/Netflix © 2025
Wednesday Addams gespielt von Jenna Ortega.Bild: netflix

Nur war die Wednesday der Netflix-Serie kein Zöpfchen tragendes Mädchen, sondern eine Zöpfe tragende 16-Jährige mit unheimlichem Selbstbewusstsein und fiesen Martial Arts-Kicks. Rein optisch eine Black-Metal-Version von Greta Thunberg, die aber statt zu schwänzen ein paar Zauberflüche brach und so eine magische Schule voll Werwolf- und Sirenen-Teenagern rettete.

Die Serie schlug so überraschend ein, wie ihre Hauptfigur Gegner plattmacht. Keine Netflix-Serie wurde in der ersten Woche mehr gesehen als «Wednesday», keine englischsprachige Netflix-Serie je mehr gestreamt. Die Figur Wednesday, gespielt von der jungen Jenna Ortega, ging viral, wurde zur Ikone. Ortega selbst wurde zum Star.

Wenige Monate nach Erscheinen von «Wednesday» kündigte Netflix eine zweite Staffel an. Die erste Hälfte davon ist heute Mittwoch (an einem Wednesday, wann sonst) erschienen. Was kann sie?

Trailer der 2. Staffel «Wednesday» auf Netflix. Video: YouTube/KinoCheck

Aus fadenscheinigen Gründen bleiben die Eltern auf dem Schulgelände

In einem Interview mit dem Magazin «Harper’s Bazaar» hatte die Hauptdarstellerin Jenna Ortega gesagt: «Die zweite Staffel ist grösser, gewagter, blutiger und auch ein bisschen düsterer. Sie ist alberner in der bestmöglichen Weise.» Nach den ersten vier Folgen ist klar, dass Ortega Recht hat – aber auch, dass das nicht unbedingt eine gute Sache ist.

Die erste Staffel hatte sich noch fast ausschliesslich auf die Hauptfigur Wednesday konzentriert. Darauf, wie ihre Eltern sie auf die Hogwarts-ähnliche Schule Nevermore Academy schicken; wie Wednesday dort erst leidet, dann aber Abenteuer und Coming-of-Age erlebt. Die übrigen Mitglieder der Addams-Familie spielten dabei zwar nur Nebenrollen. Dafür konnte man mit Zug erzählen.

Jenna Ortega poses for photographers upon arrival at the premiere of the the television series &#039;Wednesday&#039; on Wednesday, July 30, 2025, in London. (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP) Jenn ...
Jenna Ortega an der Premiere von «Wednesday »in London. Bild: keystone

Nun will die zweite Staffel offenbar beides: den «Harry Potter»-Vibe und die Addams-Familiendynamiken. Auch die neuen Folgen spielen in der Nevermore Academy, ein neues Schuljahr hat begonnen. Wednesdays jüngerer Bruder Pugsley ist neu auch Nevermore-Schüler, die Eltern Morticia und Gomez werden mit losen Erzählsträngen (der neue Rektor will sie für Fundraising einspannen) ebenfalls an den Schauplatz Schule gebunden.

Der Serie droht ein ähnliches Schicksal wie anderen Erfolgsserien

Das führt dazu, dass die knapp 60 Minuten pro Folge schlicht zu wenig sind, um allen Figuren und neu ausgelegten Handlungssträngen gerecht werden zu können. Da sind schwierige Eltern-Kind-Beziehungen, Eifersüchteleien zwischen den pubertierenden Schülerinnen und Schülern, da ist Wednesday, die nach ihrer Identität sucht, und da sind mehrere mysteriöse Morde, die aufgeklärt werden wollen.

So scheint diese zweite Staffel in ihren ersten Folgen nicht wirklich zu wissen, wohin mit sich. An charmanten, grusligen und schrulligen Ideen mangelt es nicht (wie schon bei der ersten Staffel ist Tim Burton Produzent und Regisseur einzelner Folgen), aber an der Auswahl derselben.

Tim Burton poses for photographers upon arrival at the premiere of the the television series &#039;Wednesday&#039; on Wednesday, July 30, 2025, in London. (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP) Tim Bu ...
Tim Burton, Produzent von «Wednesday».Bild: keystone

Damit droht «Wednesday» ein ähnliches Schicksal, wie es viele Serien in ihren zweiten und dritten Staffeln erleiden müssen: Eine eigentlich schon auserzählte Geschichte (die erste Staffel) wird dem Form-Diktat der Gegenwart (der Serie) unterworfen. Behängt mit neuen Figuren und Intrigen, die nur halb interessieren, aber insgesamt eine neue Staffel ergeben. Doch vielleicht sortiert sich bei «Wednesday» auch noch alles – in der zweiten Hälfte dieser zweiten Staffel.

Wednesday: Die ersten vier Folgen der zweiten Staffel und die ganze erste Staffel sind verfügbar auf Netflix. Die übrigen vier Folgen der zweiten Staffel erscheinen am 3. September. (aargauerzeitung.ch)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Woah, bist DU krass! 17 Leute, die … es zumindest meinen
1 / 19
Woah, bist DU krass! 17 Leute, die … es zumindest meinen

Zur Story.
quelle: reddit
Auf Facebook teilenAuf X teilen
85'000 Metal-Fans trotzen tagelang dem Schlamm – so war das Wacken-Wetter
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
16 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Mad Heidi
06.08.2025 21:44registriert März 2019
Oh je. Der Text ist so subjektiv und rechthaberisch, dass er eigentlich als Kommentar gekennzeichnet werden müsste. Lasse mir die Freude jedenfalls nicht verderben. Team Tim Burton und Wednesday! 👊
651
Melden
Zum Kommentar
avatar
Methylphenidate ftw
06.08.2025 21:58registriert Oktober 2022
Ich habe bereits alle Folgen geschaut und bin komplett anderer Meinung.
431
Melden
Zum Kommentar
avatar
Fuchs76
06.08.2025 22:50registriert September 2021
Ach so, die 2. Staffel funktioniert nicht. Gut wird das hier festgehalten. Allein bin ich leider zu einem anderen Schluss gekommen. Aber ich bin ja auch kein renommierter TV-Experte...
332
Melden
Zum Kommentar
16
Meistgelesen
1
Forensik-Experte erklärt, was mit Dahlmeiers Leichnam am Berg passiert
2
Wer genau hinschaut, sieht die nächste Katastrophe, die sich in der Ukraine anbahnt
3
Erst die Fails – dann alles andere (die Arbeit, möglicherweise)
4
Novak Djokovic wird in Serbien als «Schande» und «falscher Patriot» beschimpft
5
Wenn man es mit den Auto-Modifikationen etwas zu gut meint ...
Meistkommentiert
1
39-Prozent-Zoll in Kraft ++ Bundesrat informiert am Nachmittag ++ Wirtschaft schlägt Alarm
2
Son sorgt für MLS-Rekordtransfer +++ FCZ verpflichtet Flügelspieler von Juventus
3
Strandbesucher machen in Spanien Jagd auf Migranten
4
Picdump 153 – wer nicht lacht, hat Memes nie geliebt
5
Keller-Sutter und Parmelin beissen in Washington auf Granit
Meistgeteilt
1
Räumungsaufruf für Süden der Stadt Gaza +++ Aussenminister fordert mehr Druck auf Hamas
2
Trump will nächste Woche Putin und Selenskyj treffen +++ Tote bei russischem Angriff
3
Kipppunkt am Great Barrier Reef – Korallen erholen sich nicht mehr genug schnell
4
US-Experte erklärt, weshalb es zwischen KKS und Trump nicht funkte
5
Zverev vergibt Matchball und scheidet aus +++ Mboko in Montreal sensationell im Final
Mangiare, Mare, Mamma Mia – mit dem Zug in 77 Stunden nach Malta und zurück
Eine Zugreise nach Malta stellt eine kleine Odyssee dar. Gleichzeitig ist sie ein riesiges Erlebnis. Unser Reporter ist eingestiegen.
Geht das überhaupt? Von Zürich auf die Mittelmeerinsel Malta zu reisen, ohne dabei in ein Flugzeug zu steigen? Malta liegt südlich von Sizilien, fast 1900 Fahrkilometer von der Schweiz entfernt, einmal den kompletten italienischen Stiefel hinab.
Zur Story