Walliser Ordensbruder soll in Spanien selig gesprochen werden

Der Ordensbruder François-Benjamin May wird der zweite von der katholischen Kirche anerkannte Selige aus dem Wallis werden. Die Zeremonie wird am 12. Juli in Barcelona stattfinden.

Am 28. Januar hatte Papst Franziskus den Weg für die Seligsprechung des 1909 in Barcelona während antiklerikaler Unruhen getöteten Ordensbruders geebnet. François-Benjamin May wurde 1870 in Bagnes VS geboren. Mit 18 Jahren trat er in Frankreich ins Institut der Maristenbrüder ein. Dort erhielt er den Namen Lycarion.

Der Walliser wirkte zunächst im katalonischen Mataro, nach seiner ewigen Professur wurde er nach Gerona versetzt, wo er in der ersten von Maristenbrüdern in Spanien geführten Schule arbeitete. Lycarion war laut der Webseite der Katholischen Kirche Schweiz ein unternehmungslustiger und intellektuell begabter Mann.

Nachdem er einige Zeit im Baskenland einen Kindergarten geleitet hatte, wurde er nach Barcelona gerufen, um die Schule «Patronato Obrero de San José» zu gründen und zu leiten. Im gleichen Viertel war in jenen Jahren die «Escuela Moderna» mit einer antireligiösen Ausrichtung gegründet worden.

Als Märtyrer gestorben

In der Woche vom 25. Juli bis 5. August 1909 kam es in Katalonien zu einer Serie blutiger Zusammenstösse zwischen der spanischen Armee und der Arbeiterklasse. Diese artete in Plünderungen und Brandschatzungen von Kirchen, Klöstern und katholischen Schulen aus. Bruder Lycarion wurde in eine Falle gelockt und und von mehreren Kugeln getroffen.

In Barcelona wird auch die Seligsprechung von May stattfinden. Die Feier wird vom Kardinalpräfekten des Dikasteriums für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse, Kardinal Marcello Semerearo, geleitet und von Kardinal Jean-Joseph Omella, dem Erzbischof von Barcelona, mit zelebriert.

Die Zeremonie findet in der Klosterkirche des Heiligen Franz von Sales in der Nähe der Sagrada Familia statt. Eine elfköpfige Delegation wird das Val de Bagnes bei dieser Gelegenheit vertreten. Sie besteht aus politischen und religiösen Vertretern sowie Nachkommen des Seliggesprochenen, wie die Pfarreien von Bagnes, Vollèges und Verbier am Montag in einer Pressemitteilung erklärten.

Bisher war der einzige Selige aus dem Wallis Maurice Tornay (1910-1949), der als Märtyrer in Tibet starb. (sda)