«Squid Game» bei Netflix: Was zu Staffel 3 bekannt ist

Jennifer Ullrich / watson.de

«Squid Game» ist nicht weniger als die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten – entsprechend ungeduldig warteten die Fans auf die zweite Staffel, die seit dem 26. Dezember mit sieben Folgen als Stream verfügbar ist. Wenig überraschend schoss die Serie gleich wieder auf Platz eins der Serien-Charts von Netflix.

Jedoch wird das Publikum mit einem heftigen Cliffhanger zurückgelassen, der gleich wieder Lust auf mehr macht. Damit stellt sich schon jetzt die Frage: Wann ist mit Staffel drei von «Squid Game» zu rechnen?

Wann startet «Squid Game» Staffel 3 bei Netflix?

Der Serien-Schöpfer Hwang Dong-hyuk sprach kürzlich über seinen ursprünglichen Plan für die Serie. Demnach hätte es nur zwei Staffeln geben sollen. Schon jetzt steht fest, dass «Squid Game» 2025 enden wird.

«Ursprünglich hatte ich mir Staffel zwei und drei als eine einzige Geschichte vorgestellt», erzählt Hwang Dong-hyuk im Interview mit «Entertainment Weekly». So habe er das Drehbuch auch geschrieben, aber: «Im Laufe der Zeit wurden es dann zu viele Episoden. Also dachte ich, es wäre besser, sie in zwei aufzuteilen.»

Bislang gibt es noch kein offizielles Release-Datum für das letzte «Squid Game»-Kapitel. Klar ist nur: 2025 können Fans definitiv mit weiteren Folgen rechnen. Da Staffel eins in einem September und Staffel zwei in einem Dezember startete, liegt nahe, dass die Veröffentlichung der dritten Staffel eher im letzten Drittel des kommenden Jahres erfolgt. Ein bisschen Geduld ist also wieder nötig. Diese Einschätzung teilt «The Wrap».

Wie viele Folgen hat «Squid Game» Staffel 3?

Auch hierzu gibt es nach aktuellem Stand keine offiziellen Angaben. Die vorigen Staffeln liefern jedoch Anhaltspunkte. Da Staffel drei praktisch nur ein zweiter Teil von Staffel zwei beziehungsweise eine «Zugabe» ist, sollte das letzte Kapitel auch nicht allzu lang ausfallen. Die Anzahl der Episoden dürfte die der vorherigen Staffeln zumindest nicht übersteigen.

Was passiert in «Squid Game» Staffel 3?

Hwang Dong-hyuk gab bereits einen kurzen Ausblick auf die dritte Staffel. In einem Statement deutete er an, dass das Duell zwischen Gi-Hun und dem Frontmann aka Spieler 001 fortgesetzt wird. «Wir werden unser Bestes tun, um sicherzustellen, dass wir euch noch eine weitere spannende Fahrt bieten», schrieb der Showrunner zudem.

Die Fans werden also definitiv Antworten bekommen. Nun bleibt abzuwarten, ob Staffel zwei und drei mit Blick auf die gestreamten Stunden tatsächlich auch an die Erfolge der ersten Episoden anknüpfen können.

