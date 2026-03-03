sonnig-1°
DE | FR
burger
Leben
Österreich

Österreich: Skigebiet Abtenau schlittert in Zahlungsunfähigkeit

ABD0073_20201201 - ABTENAU -
Das beliebte Skigebiet rund um die Karkogelbahn im Salzburger Land in Österreich hat Insolvenz angemeldet.Bild: APA/APA

Insolvenz: Skigebiet Abtenau schlittert in Zahlungsunfähigkeit

Die bei Skiurlaubern angesagte Urlaubsregion Abtenau in Österreich steht vor einem schweren Schlag. Die Karkogelbahn plagen Schulden. Ein neuer Investor stellt Bedingungen.
03.03.2026, 08:2103.03.2026, 08:21
Ein Artikel von
t-online

Das beliebte Skigebiet rund um die Karkogelbahn im Salzburger Land in Österreich hat Insolvenz angemeldet. Das berichteten die «Salzburger Nachrichten». Demnach plagen Schulden in Höhe von rund 4,3 Millionen Euro die Bahngesellschaft, die unter anderem von der Gemeinde und dem Tourismusverband Abtenau betrieben wird. Die Zukunft der 15 Beschäftigten der Bahn hängt nun vom Sanierungsplan ab.

Die Karkogelbahn wurde 1962 gegründet. Doch machten zuletzt «primär rückläufige Besucherzahlen und wetterbedingte Umsatzeinbussen», der Liftgesellschaft zu schaffen, wie es in österreichischen Medien heisst. Im Klartext: Die zunehmend milderen Winter in Folge der Erderwärmung und schwindende Gästezahlen machen dem beliebten Skigebiet in Österreich zu schaffen. So musste beim Landgericht in Salzburg Insolvenz eingereicht werden.

Raiffeisen steigt ein

Der Betrieb rund um die begehrten Pisten soll vorerst fortgesetzt werden. Gläubiger können bis Ende Mai ihre Ansprüche anmelden. Doch stehen den Schulden in Höhe von rund 4,3 Millionen Euro nur Vermögenswerte in Höhe von rund 755'000 Euro gegenüber.

Laut Medienberichten will die Raiffeisen-Gesellschaft die Anteile von Gemeinde und Tourismusverband in Höhe von zusammen 89 Prozent übernehmen. Spekulationen über eine Fusion mit dem benachbarten Skigebiet Dachstein-West wurden aber zunächst zurückgewiesen. Priorität habe die wirtschaftliche Gesundung der Karkogelbahn. Erst eine nachhaltig sanierte Struktur könne Grundlage für weiterführende strategische Schritte sein, hiess es.

Die genossenschaftlich organisierte Raiffeisen-Gruppe spielt im ländlich und agrarisch geprägten Österreich eine starke Rolle.

Mehr zum Thema Klimawandel und Skifahren:

Hier siehst du für jeden Skilift, wie seine Zukunftsaussichten stehen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die meisten Siege im Ski-Weltcup
1 / 29
Die meisten Siege im Ski-Weltcup

Seit 1967 werden Skirennen im Rahmen des Weltcups ausgetragen. Diesen Fahrerinnen und Fahrern gelangen mindestens 30 Siege.
quelle: keystone / gian ehrenzeller
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Gewaltige Lawine überrascht Skifahrer
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Scrubs» ist zurück – laut Fans mit dem gleichen Charme wie früher
16 Jahre nach dem Ende der beliebten Sitcom «Scrubs» gibt es nun neue Folgen. Im Gegensatz zu anderen Serien-Revivals könnte es dieses Mal jedoch gut gehen – zumindest, wenn man den Reaktionen der Fans Glauben schenkt.
J.D. und Turk sind zurück und mit ihnen die Belegschaft des Sacred-Heart-Spitals. In den USA sind gestern die ersten beiden Folgen der zehnten Staffel von «Scrubs» gestartet.
Zur Story