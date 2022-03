Die Oscars 2022 – die Bilder vom roten Teppich 1 / 25 Die Oscars 2022 – die Bilder vom roten Teppich quelle: keystone / jordan strauss

Stars, Triumphe, Reden, Kleider! Mehr braucht ihr über die Oscarnacht nicht zu wissen

Schlaf? Kennen wir nicht, wenn es um die 94. Nacht der Nächte in Hollywood geht. Dieser Beitrag wird so oft wie möglich aufdatiert. Wer live mit uns dabei sein will, muss ihn ab und an neu laden.

Sie haben gewonnen

Beste Nebendarstellerin: Ariana DeBose in «West Side Story»

Die Show läuft

Eröffnet wird gleich mit Beyoncé und «Be Alive» aus «King Richard». Von einem Tennisplatz in Compton, wo das Tennismärchen von Venus uns Serena Williams seinen harten Anfang nahm. «Oscars, I want you to tell these people where we are», singt Beyoncé – es ist eine Symphonie in Zitronengelb. War das nicht auch die Farbe, die Michelle Obama einst bei der Amtseinführung trug?

Amy Schumer, Wanda Sykes und Regina Hall begrüssen alle, «drei Frauen sind billiger als ein Mann», sagt Schumer. Sykes meint zu «The Power of the Dog»: «Ich habe diesen Film dreimal geschaut und bin erst in der Hälfte.» «Der einzige Ort, an dem es besser ist als hier, ist Zuhause, da sind alle meine Pillen», sagt Schumer. Sie habe mit ihrem Kleinkind leider keine Filme sehen können, nur 190 Mal Encanto.» Und Leonardo DiCaprio habe schon wieder so viel in Sachen Umweltschutz getan, um seinen Freundinnen eine sauberere, grünere Welt zu hinterlassen. «Er ist älter, sie sind jünger ...»

Auf dem roten Teppich

Habt ihr gewusst, dass Jessica Chastain durch Heirat mit einem Italiener, einem «sehr feinen Menschen», zur Baronesse geworden ist? Wir auch nicht! Zum Glück gibts Steven Gätjen auf Pro7, der weiss sowas. Chastain sieht natürlich unfassbar gut aus. Porzellan in Schimmer. Bloss die Rüsche ganz unten hat ein bisschen was von WC-Papier-Rollen-Verhüll-Häkelei.

Jessica Chastain mit Gatte Gian Luca Passi de Preposulo, von Beruf Baron. Bild: keystone

Es ist viel Liebe auf dem roten Teppich. Amy Schumer schmützelt mit ihrem Mann, der kein Baron ist. Nicole Kidman und ihr Keith Urban, der Mann mit der schrecklichsten Frisur der Welt, halten herzig Händchen. Kirsten Dunst und Jesse Plemons, die in «Fargo» ein Paar spielten und in «The Power of the Dog» ein Paar spielen und in echt seit Jahren verlobt sind, wirken auch heute nicht wie normale Menschen, sondern wie zwei selige Leutchen aus dem Auenland.

Kristen Stewart kommt in Hot Pants und mit ihrer Verlobten Dylan Meyer. Sie fühlt sich «leicht hysterisch und extatisch. Ich kann nicht glauben, dass ich hier bin.» «Spencer» sei ein Film, gemacht «von sehr, sehr netten Menschen über einen der nettesten Menschen der Welt».

Keith Urban, sein Haar, seine Nicole Kidman. Bild: keystone

Timothée Chalamet, OMG, kann ein Mann hotter sein als er? Unter seinem Smoking – nennt man dieses Oberteil so? – trägt er ... nichts! Jedenfalls obenrum. Kodi Smit-McPhee dagegen in einem hellblauen Konfirmanden-Anzug. Irgendjemand von den Kardashians ist da. Oder alle? Gätjen ist darob sehr emotional.

Zendaya – wie Chalamet aus Team «Dune» – zieht ihren noch nie vorhandenen Bauch für die Fotografen ein. Aber wo ist ihr Tom Holland? Kommt der noch? Nein. Aber Ex-Spider-Man Andrew Garfield ist ja da. Der macht Zendaya auch sehr glücklich. Judi Dench ist in Begleitung eines Mannes – eines Sohnes? – der aussieht wie ein älterer Cousin von Ed Sheeran.

Zendaya. Schön. Bild: keystone

Manchmal erzählt Gätjen komische Sachen: «Peter Sarsgaard, der Mann und Freund von Maggie Gyllenhaal.» Tja, es ist durchaus von Vorteil, wenn der Mann auch ein Freund ist. Ihr Bruder Jake ist auch da. Ob er auch ihr Freund ist? Und wo ist eigentlich Benedict Cumberbatch?

Was sagen die Wettbüros?

Selten hat so grosse Einigkeit unter den Wettbüros geherrscht: Vergleicht man ihre Prognosen, so ergeben sich riesige Abstände zwischen den Favoritinnen und Favoriten und den anderen. Jane Campion (Regie), Will Smith (Hauptdarsteller), Jessica Chastain (Hauptdarstellerin), Ariana DeBose (Nebendarstellerin) scheinen international gesetzt.

Als knapp betrachten einige das Rennen um den besten Film zwischen «The Power of the Dog» und «Coda», der in den vergangenen Tagen «Belfast» überholt hat und zunehmend auch an der Spitze gesehen wird. Und in der Kategorie bester Nebendarsteller gibt es ein Unentschieden zwischen Kodi Smit-McPhee («The Power of the Dog») und Troy Kotsur («Coda»).

Das sind unsere Prognosen

Gewinnt Netflix den ersten Oscar für den besten Film?

Mit Jane Campions «The Power of the Dog» ist dies tatsächlich so wahrscheinlich wie noch nie. Bisher hat es Netflix erfolglos mit «Roma» von Alfonso Cuarón, «Mank» von David Fincher und «The Irishman» von Martin Scorsese versucht. «Roma» gewann zwar die Kategorien Regie, Kamera und fremdsprachiger Film, «Mank» erhielt die Oscars für Kamera und Ausstattung, der zehnfach nominierter «The Irishman» ging leer aus.

Wird Selenskyj sprechen?

Moderatorin Amy Schumer und Schauspieler Sean Penn, der sich bis vor kurzem in der Ukraine befand, wo er einen Dokumentarfilm über den russisch-ukrainischen Krieg drehte, haben sich beide für eine Live-Schaltung zum ukrainischen Präsidenten Selenskyj oder eine Videobotschaft von ihm eingesetzt. Penn rief alle Nominierten dazu auf, die Show zu boykottieren, wenn dies nicht realisiert werde.