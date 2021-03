Leben

Oscars

Und die Oscars warten 2021 auf ... Disney+ und Netflix!



Bild: keystone

Und die Oscars warten 2021 auf ... Disney+ und Netflix!

Zum 93. Mal werden in der Nacht vom 25. auf den 26. die Oscars verliehen. Diese Stars, Filme, Songs, Kostüme, Frisuren und so weiter gehen ins Rennen.

Wahrscheinlich waren wir im vergangenen Jahr so oft im Kino wie noch nie. Zuhause natürlich. Wo grosse Filme auf kleinen Leinwänden oder Bildschirmen liefen. Der grosse Golden-Globe-Gewinner «Nomadland» von Chloé Zhao (Disney+), «Mank» von David Fincher (Netflix), «The Trial of the Chicago 7» von Aaron Sorkin (Netflix), das grandiose taiwanesische Familiendrama «A Sun» von Chung Mong-hong (Netflix), «Pieces of a Woman» von Kornél Mundruczó (Netflix), «Promising Young Woman» von Emerald Fennell und viele, viele andere.

Zusammen mit Serien ersetzten sie den fehlenden Ausgang, den Beizenbesuch, die Reisen, wurden zu Fluchten, Abenteuern und Freunden. Einige von ihnen liefen kurz, andere nie im Kino, was ein Jammer ist, denn die Wirkung von Filmen in einem grossen dunklen Raum und unsere Aufnahmefähigkeit in einer kollektiv konzentrierten Masse sind nun mal einfach anders als zuhause. Aber wenigstens waren sie da. Und wir haben sie gesehen. Und gehen nun wahrscheinlich so gut vorbereitet wie noch nie mit ihnen ins Rennen um die Oscars. Das genau jetzt beginnt!

Hier gehts zur Live-Übertragung Video: YouTube/Oscars

Bester Film

Regie

Internationaler Film

Hauptdarstellerin

Hauptdarsteller

Nebendarstellerin

Nebendarsteller

Dokumentarfilm

Animationsfilm

Originaldrehbuch

Adaptiertes Drehbuch

Kamera

Schnitt

Ausstattung

Ton

Kostüm

Makeup & Hairstyling

Visual Effects

Kurzfilm

Animierter Kurzfilm

Dokumentarischer Kurzfilm

Soundtrack

Song

(sme)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die Gewinnerinnen und Gewinner der Golden Globes Baroni als «The Dude» Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter