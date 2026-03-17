Love Actually! Diese 19 Paare feierten an den Oscars durch

Ja, zugegeben, wir lieben nichts so sehr wie glückliche Liebespaare. Gerade im Frühling.

Mehr «Leben»

Es gibt nicht nur Timothée und Kylie! Es gibt auch Paul und Gracie oder Mick und Melanie oder Kylies Mutter Kris und Corey oder ... Sie alle feierten wie verrückt: Die einen ihre Oscars, alle sich selbst, ein paar sicher auch einfach das Leben. Alle Bilder mit diesem gediegen silbernen Hintergrund stammen von der «Vanity Fair Party», der wichtigsten Afterparty der Oscarnacht. Selbstverständlich zogen sich die meisten Stars dafür noch einmal um. Viel Spass!

Patrick & Abby Hier sehen wir Patrick Schwarzenegger («The White Lotus») und seine Ehefrau, das Model Abby Grace Champion. Bild: www.imago-images.de

Kylie und Timothée Er hatte Pech mit seinem Pingpong-Spiel-Film, aber Glück in der Liebe: Timothée Chalamet und Kylie Jenner. Bild: www.imago-images.de

Kris & Corey Auch Kylies Mama Kris Jenner war da, mit ihrem 25 Jahre jüngeren Partner Corey Gamble. Bild: www.imago-images.de

Connor & Hudson Connor Storie (links) und Hudson Williams sind vor allem in «Heated Rivalry» in love. Bild: www.imago-images.de

Hudson & Katelyn Rose Im echten Leben ist Williams mit der Tattoo-Künstlerin Katelyn Rose Larson zusammen. Bild: www.imago-images.de

Amy & Ed Vor 43 Jahren haben Oscar-Gewinnerin Amy Madigan und Ed Harris geheiratet. Was für Vorbilder! Bild: www.imago-images.de

Nick & Priyanka Priyanka Chopra Jonas und Nick Jonas hingegen haben erst 2018 geheiratet. Bild: www.imago-images.de

Sarah und Holland Sarah Paulson (links) und Holland Taylor sind seit elf Jahren ein Paar. Bild: www.imago-images.de

Paul & Gracie Paul Mescal und Sängerin Gracie Abrams sind wirklich sehr, sehr herzig verliebt. Bild: www.imago-images.de

Rhea & Graham Rhea Seehorn (rechts) hat mit der Serie «Pluribus» selbst unzählige Preise eingeheimst. Sie kam mit ihrem Verlobten Graham Larson. Bild: www.imago-images.de

Mick & Melanie Die Balletttänzerin und Schriftstellerin Melanie Hamrick und ihr 44 Jahre älterer Verlobter Sir Mick Jagger sind Eltern eines Kindes. Bild: www.imago-images.de

Kirsten & Jesse Kirsten Dunst und Jesse Plemmons lernten sich am Dreh der Serie «Fargo» kennen und sind seit zehn Jahren ein Paar, seit 2022 verheiratet, Eltern etc. pp. Bild: www.imago-images.de

Emma & Dave Weil sie lustig sind: Emma Stone und der Komiker Dave McCary lernten sich beim Dreh von «Saturday Night Life» kennen. Seit 2020 sind sie verheiratet, Eltern etc. pp. Bild: www.imago-images.de

Adrien & Georgina Adrien Brody liebt die Mode-Unternehmerin Georgina Chapman. Vor ihm war sie mit Harvey Weinstein liiert. Besser so! Bild: keystone

Dua & Callum Dua Lipa und Callum Turner lernten sich bekanntlich kennen, weil sie gerade das gleiche Buch lasen. Sie sind noch nicht soooo lange zusammen, aber bereits verlobt. Bild: keystone

Ava & Honey Regisseurin Ava DuVernay machte lange ein Geheimnis um IHN: Jetzt präsentierte sie der Welt ihren «Honey» (Name noch immer unbekannt), angeblich ein sehr privater Privatpilot. Bild: keystone

Elle & Dakota Gut, hier haben wir etwas geschummelt: Die Schwestern Elle (links) und Dakota Fanning sind natürlich kein Liebespaar im engeren Sinn. Bild: keystone

Jacob & Melissa Und auch Jacob Elordi und seine Mutter Melissa sind kein Paar, haha. Aber er hatte ihr schon als übermütiger Jüngstschauspieler versprochen, sie einmal über den Red Carpet bei den Oscars zu führen. Ein Versprechen, dass er jetzt mit Leichtigkeit einlösen konnte. Bild: www.imago-images.de

Kaia und Cory Dafür sind Jacobs Ex, das Model Kaia Gerber, und der Schauspieler Cory Michael Smith ein ganz konventionelles Paar. Bild: www.imago-images.de

(sme)