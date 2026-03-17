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Love Actually! Diese 19 Paare feierten an den Oscars durch

Love Actually! Diese 19 Paare feierten an den Oscars durch

Ja, zugegeben, wir lieben nichts so sehr wie glückliche Liebespaare. Gerade im Frühling.
17.03.2026, 19:4717.03.2026, 19:47

Es gibt nicht nur Timothée und Kylie! Es gibt auch Paul und Gracie oder Mick und Melanie oder Kylies Mutter Kris und Corey oder ... Sie alle feierten wie verrückt: Die einen ihre Oscars, alle sich selbst, ein paar sicher auch einfach das Leben. Alle Bilder mit diesem gediegen silbernen Hintergrund stammen von der «Vanity Fair Party», der wichtigsten Afterparty der Oscarnacht. Selbstverständlich zogen sich die meisten Stars dafür noch einmal um. Viel Spass!

Patrick & Abby

Vanity Fair Oscar Party 2026 Abby Champion and Patrick Schwarzenegger arriving at the Vanity Fair Oscar Party held at LACMA David Geffen Galleries on March 15, 2026 in Los Angeles, CA. Los Angeles LAC ...
Hier sehen wir Patrick Schwarzenegger («The White Lotus») und seine Ehefrau, das Model Abby Grace Champion.Bild: www.imago-images.de

Kylie und Timothée

LOS ANGELES, USA March 15, 2026 Kylie Jenner Timothee Chalamet at the Vanity Fair Oscar Party at the David Geffen Gallery at LACMA Picture Paul Smith Featureflash 454137 2026 03 15 CA Los Angeles PUBL ...
Er hatte Pech mit seinem Pingpong-Spiel-Film, aber Glück in der Liebe: Timothée Chalamet und Kylie Jenner.Bild: www.imago-images.de

Kris & Corey

Vanity Fair Oscar Party 2026 - Los Angeles, USA LOS ANGELES, USA. March 15, 2026: Kris Jenner &amp; Corey Gamble at the Vanity Fair Oscar Party at the David Geffen Gallery at LACMA. Los Angeles CA USA ...
Auch Kylies Mama Kris Jenner war da, mit ihrem 25 Jahre jüngeren Partner Corey Gamble.Bild: www.imago-images.de

Connor & Hudson

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Connor Storie (links) und Hudson Williams sind vor allem in «Heated Rivalry» in love.Bild: www.imago-images.de

Hudson & Katelyn Rose

Hudson Williams R and Katelyn Rose Larson arrive for the Vanity Fair Oscar Party at LACMA s new David Geffen Galleries in Los Angeles, California on Sunday, March 15, 2026. PUBLICATIONxNOTxINxUSA LAP2 ...
Im echten Leben ist Williams mit der Tattoo-Künstlerin Katelyn Rose Larson zusammen.Bild: www.imago-images.de

Amy & Ed

LOS ANGELES, CALIFORNIA - MARCH 15: L-R Ed Harris and Amy Madigan attend the 2026 Vanity Fair Oscar Party Hosted By Mark Guiducci at Los Angeles County Museum of Art on March 15, 2026 in Los Angeles, ...
Vor 43 Jahren haben Oscar-Gewinnerin Amy Madigan und Ed Harris geheiratet. Was für Vorbilder!Bild: www.imago-images.de

Nick & Priyanka

LOS ANGELES, CALIFORNIA - MARCH 15: L-R Priyanka Chopra Jonas and Nick Jonas attend the 2026 Vanity Fair Oscar Party Hosted By Mark Guiducci at Los Angeles County Museum of Art on March 15, 2026 in Lo ...
Priyanka Chopra Jonas und Nick Jonas hingegen haben erst 2018 geheiratet.Bild: www.imago-images.de

Sarah und Holland

Vanity Fair Oscar Party 2026 - Los Angeles, USA LOS ANGELES, USA. March 15, 2026: Sarah Paulson &amp; Holland Taylor at the Vanity Fair Oscar Party at the David Geffen Gallery at LACMA. Los Angeles CA ...
Sarah Paulson (links) und Holland Taylor sind seit elf Jahren ein Paar.Bild: www.imago-images.de

Paul & Gracie

2026 Vanity Fair Oscar Party Paul Mescal at the 2026 Vanity Fair Oscar Party 98th Annual Academy Awards Hosted By Mark Guiducci held at the David Geffen Galleries at the Los Angeles County Museum of A ...
Paul Mescal und Sängerin Gracie Abrams sind wirklich sehr, sehr herzig verliebt.Bild: www.imago-images.de

Rhea & Graham

Vanity Fair Oscar Party 2026 - Los Angeles, USA LOS ANGELES, USA. March 15, 2026: Rhea Seehorn &amp; Graham Larson at the Vanity Fair Oscar Party at the David Geffen Gallery at LACMA. Los Angeles CA U ...
Rhea Seehorn (rechts) hat mit der Serie «Pluribus» selbst unzählige Preise eingeheimst. Sie kam mit ihrem Verlobten Graham Larson.Bild: www.imago-images.de

Mick & Melanie

LOS ANGELES, USA March 15, 2026 Mick Jagger Melanie Hamrick at the Vanity Fair Oscar Party at the David Geffen Gallery at LACMA Picture Paul Smith Featureflash 454137 2026 03 15 CA Los Angeles PUBLICA ...
Die Balletttänzerin und Schriftstellerin Melanie Hamrick und ihr 44 Jahre älterer Verlobter Sir Mick Jagger sind Eltern eines Kindes.Bild: www.imago-images.de

Kirsten & Jesse

Kirsten Dunst und Jesse Plemons bei der Oscar Verleihung 2026 / 98th Annual Academy Awards im Dolby Theatre. Los Angeles, 15.03.2026 *** Kirsten Dunst and Jesse Plemons at the 2026 98th Annual Academy ...
Kirsten Dunst und Jesse Plemmons lernten sich am Dreh der Serie «Fargo» kennen und sind seit zehn Jahren ein Paar, seit 2022 verheiratet, Eltern etc. pp.Bild: www.imago-images.de

Emma & Dave

Emma Stone and Dave McCary attend the 98th Oscars� at the Dolby Theatre at Ovation Hollywood in Los Angeles, CA, on Sunday, March 15, 2026. Los Angeles CA USA PUBLICATIONxNOTxINxUSAxCANxUK 350081653PL ...
Weil sie lustig sind: Emma Stone und der Komiker Dave McCary lernten sich beim Dreh von «Saturday Night Life» kennen. Seit 2020 sind sie verheiratet, Eltern etc. pp.Bild: www.imago-images.de

Adrien & Georgina

Adrien Brody, left, and Georgina Chapman arrive at the Vanity Fair Oscar Party on Sunday, March 15, 2026, at the Los Angeles County Museum of Art in Los Angeles. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP) A ...
Adrien Brody liebt die Mode-Unternehmerin Georgina Chapman. Vor ihm war sie mit Harvey Weinstein liiert. Besser so!Bild: keystone

Dua & Callum

epa12825504 Dua Lipa (L) and Callum Turner arrive at the 2026 Vanity Fair Oscar Party following the 98th annual Academy Awards ceremony at Los Angeles County Museum of Art (LACMA) in Los Angeles, Cali ...
Dua Lipa und Callum Turner lernten sich bekanntlich kennen, weil sie gerade das gleiche Buch lasen. Sie sind noch nicht soooo lange zusammen, aber bereits verlobt.Bild: keystone

Ava & Honey

Ava DuVernay, right, arrives with a guest at the Vanity Fair Oscar Party on Sunday, March 15, 2026, at the Los Angeles County Museum of Art in Los Angeles. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP) Ava DuV ...
Regisseurin Ava DuVernay machte lange ein Geheimnis um IHN: Jetzt präsentierte sie der Welt ihren «Honey» (Name noch immer unbekannt), angeblich ein sehr privater Privatpilot.Bild: keystone

Elle & Dakota

Elle Fanning, left, and Dakota Fanning arrive at the Vanity Fair Oscar Party on Sunday, March 15, 2026, at the Los Angeles County Museum of Art in Los Angeles. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP) Ell ...
Gut, hier haben wir etwas geschummelt: Die Schwestern Elle (links) und Dakota Fanning sind natürlich kein Liebespaar im engeren Sinn.Bild: keystone

Jacob & Melissa

HOLLYWOOD, CA - MARCH 15: Jacob Elordi and Melissa Elordi at the 98th Oscars at Dolby Theatre on March 15, 2026 in Hollywood, California. Copyright: xMediaPunchx
Und auch Jacob Elordi und seine Mutter Melissa sind kein Paar, haha. Aber er hatte ihr schon als übermütiger Jüngstschauspieler versprochen, sie einmal über den Red Carpet bei den Oscars zu führen. Ein Versprechen, dass er jetzt mit Leichtigkeit einlösen konnte.Bild: www.imago-images.de

Kaia und Cory

2026 Vanity Fair Oscar Party MUSEUM ROW, MIRACLE MILE, LOS ANGELES, CALIFORNIA, USA - MARCH 15: Kaia Gerber wearing Givenchy by Sarah Burton with De Beers London jewelry and Cory Michael Smith wearing ...
Dafür sind Jacobs Ex, das Model Kaia Gerber, und der Schauspieler Cory Michael Smith ein ganz konventionelles Paar.Bild: www.imago-images.de

(sme)

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57 Jahre, 1 Besitzer, 1 Stadt: der Hongkong-Lambo
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