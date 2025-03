Oscars 2025: Stars unter Tränen, Fashion zum Träumen – alles über die Nacht der Nächte!

Heute findet die 97. Verleihung der Academy Awards statt. «The Brutalist», «Anora», «Conclave» und Demi Moore hoffen auf einen Oscar, alle News hier.

Vor der Show: Hollywoods Selbstzensur unter Trump

Trump ist heute Nacht im Dolby Theatre mit dabei. Sogar physisch. Mit Sebastian Stan, der in «The Apprentice» den jungen Donald und seine Erziehung zum Bösewicht spielt. Sein Erzieher: Der ehemalige McCarthy-Gefährte und Anwalt Roy Cohn (Jeremy Strong). Stan und Strong sind beide für einen Schauspiel-Oscar nominiert. Dass sie das sind, wurde im Voraus als heimlicher Widerstand der Oscars gegen Trump gewertet.

Doch wer wird es heute Nacht wagen, seine Stimme gegen Trump zu erheben? Mit Conan O'Brien folgt ein dezidiert unpolitischer Moderator auf den mit Genuss trump-feindlichen Jimmy Kimmel. Das ist Absicht, erklärte Academy-CEO Bill Kramer gegenüber CNN: «Er ist erstens ein liebenswerter Mensch. Er ist ein Humanist. Er ist unpolitisch.» Und: Viele der Anwesenden werden sich Chancen ausrechnen, unter Jeff Bezos den nächsten Bond-Film zu drehen.

Conan O'Brien und seine Frau Liza Powel O'Brien auf dem Weg zur Oscar-Arbeit. Bild: keystone

Timothée Chalamet äusserte sich vage und abstrakt dazu an der Berlinale («Vertraue keinem Heilsbringer!»), Schauspiel-Oscar-Favorit Adrien Brody will sich nicht äussern, Robert DeNiro, der gerade in der Netflix-Serie «Zero Day» einen ehemaligen Präsidenten spielt, ebenfalls nicht. Und niemand war im Vorfeld der Oscars dazu bereit, mit Sebastian Stan, der von Trump als «menschlicher Abschaum» betwittert worden war, eine Folge der beliebten Talk-Reihe «Actors on Actors» zu drehen. Die Angst ist da und sie ist gross. Das Resultat heisst Selbstzensur.

Letztes Jahr gewann mit «20 Days in Mariupol» ein Dokumentarfilm über den Ukraine-Krieg einen Oscar, vorletztes Jahr war es «Navalny», der Film über den tragisch verstorbenen russischen Oppositionellen. Und heuer? Der Spielfilm «Anora» feiert die Liebe einer amerikanischen Stripperin zu einem russischen Oligarchensohn.

Elle Fanning und Ariana Grande begrüssen sich auf dem roten Teppich. Bild: keystone

Doch nicht ganz alle haben vor den Oscars geschwiegen: Zwei alte Damen hatten genug. Jane Fonda (87) rief vor einer Woche bei den SAG-Awards zum Widerstand auf. Und Catherine Deneuve (81) widmete am vergangenen Freitag – zeitgleich mit Trumps Massregelung von Selenskyj in Washington – die französische César-Verleihung der Ukraine. They. Have. Guts.

Jöh! Der herzigste Knirps, der heute gewinnen wird

Hier ein Kindheitsinterview von Kieran Culkin, der heute Nacht einen Oscar als bester Nebendarsteller in «A Real Pain gewinnen wird.

Harrison Ford fehlt

Indiana Jones himself hätte heute einen Oscar verleihen sollen. Doch am Freitag wurde bei ihm eine Gürtelrose-Erkrankung festgestellt, weshalb er seinen Auftritt kurzfristig absagen musste.