Gypsy Rose Blanchard getrennt – drei Monate nach Haftentlassung

Auf Facebook schrieb Gypsy Rose: «Die Leute haben gefragt, was in meinem Leben los ist. Leider machen mein Mann und ich gerade eine Trennung durch und ich bin bei meinen Eltern eingezogen.» Sie brauche nun erst einmal Zeit, um herauszufinden, was sie wirklich wolle. Noch in den letzten Wochen hatte das Paar zahlreiche Auftritte absolviert und dabei verliebt gewirkt. Ende Februar hatte ein Post des Ehemannes Ryan Scott Anderson viele Fans vermuten lassen, dass Gypsy Rose schwanger sei, was diese aber umgehend dementierte.

Ritterschlag für Regisseur Christopher Nolan und Ehefrau Emma Thomas

Der britisch-amerikanische Regisseur Christopher Nolan und seine Frau Emma Thomas sollen mit einem Ritterschlag ausgezeichnet werden. Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung der britischen Regierung hervor. Nolan (53), der erst kürzlich für den Film «Oppenheimer» einen Oscar erhielt, wird demnach zum Knight Bachelor geschlagen, der ältesten Ritterwürde in Grossbritannien. Emma Thomas (52) wird zum Dame Commander of the Order of the British Empire gemacht. Die Ritterwürde und andere Ehrungen werden in Grossbritannien vom Königshaus auf Vorschlag der Regierung verliehen.