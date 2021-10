People-News

«Besser kann es nicht laufen» – Helene Fischer plant Mega-Konzert in München

Sängerin Helene Fischer hat sich bei einem Livestream zur Veröffentlichung ihres neuen Albums «Rausch» rundum glücklich gezeigt. «Besser kann es nicht laufen», sagte die 37-Jährige am Donnerstagabend in der Livesendung, die bei Youtube und Tiktok zu sehen war. Zur Begrüssung gratulierte Moderatorin Janin Ullmann Fischer zu deren «Glück», sie habe «diesen Glow». Nach Medienberichten über eine Schwangerschaft hatte sich Fischer vor mehreren Tagen bei Instagram an ihre Fans gewandt. Es gehe ihr fantastisch und sie freue sich auf die Zeit, die vor ihr stehe, schrieb sie dort. Wörtlich sprach sie aber auch jetzt nicht von einer Schwangerschaft.

Im Moment absolut zufrieden: Helene Fischer. Bild: keystone

«Es ist kein einfaches Thema für mich. Es ist eigentlich ein bisschen absurd für mich», sagte Fischer mit Blick auf die vielen Schlagzeilen. Sie wolle dort eigentlich gar nicht stattfinden und könne diejenigen gut verstehen, die genervt seien «von diesem Helene-Fischer-Hype».

Erneut sagte die Entertainerin, dass sie im Jahr 2023 wieder auf Tour gehen wolle. «Ich werde mich nächstes Jahr auf jeden Fall intensiv vorbereiten», sagte sie. Sie könne noch nichts Konkretes sagen, die Tour werde aber nicht erst im Herbst 2023 beginnen und die Daten würden bald bekannt gegeben. Für das kommende Jahr hat Fischer nur ein einziges Deutschlandkonzert angekündigt: Am 20. August will sie in München vor 150'000 Fans auftreten. (sda/dpa)