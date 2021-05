Leben

Naomi Campbell ist zum ersten Mal Mutter geworden – mit 50

Was für eine Überraschung: Auf Instagram teilt Naomi Campbell ihren Fans mit, dass sie mit 50 Jahren Nachwuchs bekommen hat. Eine Schwangerschaft des Supermodels war bisher nicht bekannt.

Bild: keystone

Babyglück für Naomi Campbell . Am Dienstag teilte das Model auf Instagram ein Foto von seiner Hand, die die Füsse eines Babys hält. Dazu schreibt es: «Ein wunderschöner kleiner Segen hat mich dazu auserwählt, seine Mutter zu sein. Ich fühle mich so geehrt, diese sanfte Seele in meinem Leben zu haben, dass es keine Worte gibt, um die lebenslange Bindung zu beschreiben, die ich jetzt mit dir teile, mein Engel. Es gibt keine grössere Liebe.»

Mehr Details gibt die 50-Jährige nicht preis, das Kleidchen mit Blumenmuster, in das das Baby gehüllt ist, lässt aber darauf schliessen, dass es sich um ein Mädchen handelt. Das bestätigt auch der Kommentar von Designer Marc Jacobs , der anscheinend von dem Kindersegen wusste. «Oh mein Gott! Heute ist der Tag? Wie absolut unglaublich. Wie glücklich sie ist und wie glücklich du bist. Was für eine wunderbare Mutter du sein wirst», kommentiert er.

Für ihre Fans kommt die Nachricht hingegen überraschend, denn eine Schwangerschaft hatte Naomi nicht verkündet. US-Medien vermuten, dass der Nachwuchs per Leihmutter zur Welt gekommen ist. Die Freude über die Baby-News könnte bei ihren Followern aber nicht grösser sein. Innerhalb weniger Minuten bekam das Foto tausende Likes und in den Kommentaren häufen sich die Herz-Emojis und Glückwünsche.

