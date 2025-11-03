klar
Richter beendet Klage von Justin Baldoni gegen Blake Lively

Richter lässt Justin Baldoni mit seiner Klage gegen Blake Lively auflaufen

03.11.2025, 18:3903.11.2025, 18:41
FILE - Blake Lively is seen in New York on Feb. 16, 2025, left, and Justin Baldoni attends a screening in New York on Dec. 13, 2023. (Photos by Evan Agostini/Invision/AP, File) Blake Lively Justin Bal ...
Blake Lively wurde wegen Verleumdung von Justin Baldoni vor Gericht gezogen.Bild: keystone

Nachdem US-Schauspieler Justin Baldoni (41) sich nicht fristgemäss gemeldet hat, hat ein Richter in New York dessen Verleumdungsklage gegen die US-Schauspielerin Blake Lively (38), deren Ehemann Ryan Reynolds (49) und die «New York Times» beendet. Das geht aus einem Gerichtsdokument hervor, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Richter Lewis Liman hatte die Klage im Juni abgewiesen mit der Begründung, dass Baldoni seine Anschuldigungen nicht ausreichend nachgewiesen habe. Er gab ihm jedoch die Möglichkeit, eine ergänzte Beschwerde einzureichen – dies tat der Schauspieler jedoch nicht fristgemäss. Lively bat darum, dass ihre Gerichtskosten übernommen werden. Darüber muss der Richter noch entscheiden, danach hat Baldoni noch einmal die Chance gegen die Beendigung der Klage Einspruch einzulegen.

Lively («Gossip Girl») hatte ihren Co-Star Baldoni im Dezember wegen sexueller Belästigung beim Dreh von «Nur noch ein einziges Mal» angezeigt und ihm sowie dem Produzenten Jamey Heath in einer Klage vorgeworfen, ihren Ruf zerstören zu wollen. Baldoni («Jane the Virgin»), der bei dem Film auch Regie geführt hatte, hatte seinerseits mit einer Klage unter anderem gegen Lively und Reynolds wegen Verleumdung reagiert. Für die noch laufende Klage von Lively ist ein vorläufiger Prozessauftakt für den kommenden März angesetzt. (sda/dpa)

