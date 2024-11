Welcher glatzköpfige Schönling fehlt in der Liste?

Hier also eine kleine Abstimmung zur Liste:

Wie unter anderem die New York Post berichtet, ergab die Auswertung, dass in diesem Jahr fast 17'000 Menschen nach Bildern des Thronfolgers «ohne Hemd» oder «nackt» gesucht haben.

Hier kommt also das, weshalb du (total freiwillig, imfall!) auf den Artikel geklickt hast: die Top Ten der vermeintlich heissesten Glatzköpfe.

Eine Agentur für Suchmaschinenmarketing hat in ihrer Studie ermittelt, welche haarlosen Männer mit Keywords wie «shirtless» oder «naked» gegoogelt wurden. Ausserdem basiert die unhaarige Rangliste unter anderem auf Kriterien wie Glatzen-Glanzfaktor, Attraktivitäts-Grad der Stimme, dem schönsten Lächeln und dem «Goldenen Schnitt» des Gesichtes.

Hat es auch nicht in die Liste der heissesten Glatzköpfe geschafft: Pingu.

