1 / 19 Heidifest Heidi Klum feiert im Hofbräuhaus das erste Heidifest. Mit dabei sind auch ihre Mutter Erna und die Kaulitz-Zwillinge. quelle: www.imago-images.de / imago images

People-News

«HeidiFest»: So intim war Heidi Klums Schlagerfest

Am Donnerstagabend lud Heidi Klum zum ersten Mal zu einer Hofbräuhaus-Party. Zuschauer konnten dabei beobachten, wie etliche Stars ausgelassen feierten.

Janna Halbroth / t-online

Ein Artikel von

Die Gästeliste von Heidi Klums Schlagerfete «HeidiFest» kann sich sehen lassen. Jürgen Drews, Marianne und Michael, Münchener Freiheit, The Weather Girls, Thomas Anders, Kerstin Ott und viele mehr gaben ihre Hits zum Besten. Doch auch abseits der auftretenden Künstler hat sich eine ordentliche Schar an Prominenter im Hofbräuhaus versammelt.

Bei der Live-Übertragung auf ProSieben konnten die Zuschauer zum Beispiel auch Heidi Klums Kinder sehen. Leni Klum und Henry Samuel schaukelten gleich zu Beginn der Show zu den Takten der Musik. Auch alle anderen Kinder von Heidi Klum waren gekommen, um ihre Mutter bei dieser Premiere zu unterstützen. Sohn Henry brachte sogar seine Freundin mit.

Auch die Kaulitz-Zwillinge waren dabei

Tom und Bill Kaulitz waren samt ihrer Mutter dabei, die sass zusammen mit der Mutter von Heidi Klum auf einer Bank. Das Fest war also sehr familiär und intim. Nur äusserst selten zeigt sich die GNTM-Chefin mit ihrer gesamten Familie auf einer öffentlichen Veranstaltung.

Tokio-Hotel-Star Georg Listing reiste mit seiner erst kürzlich angetrauten Frau an. Die Designer Kilian Kerner und Marina Hoermanseder feierten genauso wie «Let's Dance»-Star Massimo Sinató, der gleich mehrmals mit Heidi Klum eine flotte Tanznummer hinlegte.

Annemarie und Wayne Carpendale erhoben des Öfteren ihr Glas, auch «Sat.1-Frühstücksfernsehen»-Moderator Daniel Boschmann und «taff»-Moderator Christian Düren waren in München zum Feiern.

Altbekannte aus GNTM

Natürlich waren auch einige «Germany's next Topmodel»-Stars gekommen: Barbara Meier, Alex Mariah Peter, Nikeata Thompson, Bruce Darnell oder Thomas Hayo sah man ausgelassen feiern.

TV-Moderatorin Frauke Ludowig und ihre Tochter Nele Ludowig, Realitystar Cheyenne Savannah Ochsenknecht, Promi-Makler Marcel Remus, Influencer Stefano Zarrella, Schauspielerin Christine Neubauer, Model Franziska Knuppe, TV-Star Candy Crash, ProSieben-Gesicht Viviane Geppert und Sänger Sasha wurden während der Sendung von der Kamera eingefangen und dabei gezeigt, wie sie es sich auf dem Fest gutgehen liessen.

Nicht nur Heidi Klum brachte übrigens ihre Familie mit zu der grossen Party. Auch Jürgen Drews wurde von seiner Frau Ramona Drews und seiner Tochter Joelina Drews begleitet.