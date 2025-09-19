sonnig14°
DE | FR
burger
Leben
People-News

HeidiFest: So intim war Heidi Klums Schlagerfest

1 / 19
Heidifest

Heidi Klum feiert im Hofbräuhaus das erste Heidifest. Mit dabei sind auch ihre Mutter Erna und die Kaulitz-Zwillinge.
quelle: www.imago-images.de / imago images
Auf Facebook teilenAuf X teilen
People-News

«HeidiFest»: So intim war Heidi Klums Schlagerfest

Am Donnerstagabend lud Heidi Klum zum ersten Mal zu einer Hofbräuhaus-Party. Zuschauer konnten dabei beobachten, wie etliche Stars ausgelassen feierten.
19.09.2025, 10:3319.09.2025, 10:33
Janna Halbroth / t-online
Ein Artikel von
t-online

Die Gästeliste von Heidi Klums Schlagerfete «HeidiFest» kann sich sehen lassen. Jürgen Drews, Marianne und Michael, Münchener Freiheit, The Weather Girls, Thomas Anders, Kerstin Ott und viele mehr gaben ihre Hits zum Besten. Doch auch abseits der auftretenden Künstler hat sich eine ordentliche Schar an Prominenter im Hofbräuhaus versammelt.

Bei der Live-Übertragung auf ProSieben konnten die Zuschauer zum Beispiel auch Heidi Klums Kinder sehen. Leni Klum und Henry Samuel schaukelten gleich zu Beginn der Show zu den Takten der Musik. Auch alle anderen Kinder von Heidi Klum waren gekommen, um ihre Mutter bei dieser Premiere zu unterstützen. Sohn Henry brachte sogar seine Freundin mit.

Auch die Kaulitz-Zwillinge waren dabei

Tom und Bill Kaulitz waren samt ihrer Mutter dabei, die sass zusammen mit der Mutter von Heidi Klum auf einer Bank. Das Fest war also sehr familiär und intim. Nur äusserst selten zeigt sich die GNTM-Chefin mit ihrer gesamten Familie auf einer öffentlichen Veranstaltung.

Tokio-Hotel-Star Georg Listing reiste mit seiner erst kürzlich angetrauten Frau an. Die Designer Kilian Kerner und Marina Hoermanseder feierten genauso wie «Let's Dance»-Star Massimo Sinató, der gleich mehrmals mit Heidi Klum eine flotte Tanznummer hinlegte.

Annemarie und Wayne Carpendale erhoben des Öfteren ihr Glas, auch «Sat.1-Frühstücksfernsehen»-Moderator Daniel Boschmann und «taff»-Moderator Christian Düren waren in München zum Feiern.

Altbekannte aus GNTM

Natürlich waren auch einige «Germany's next Topmodel»-Stars gekommen: Barbara Meier, Alex Mariah Peter, Nikeata Thompson, Bruce Darnell oder Thomas Hayo sah man ausgelassen feiern.

TV-Moderatorin Frauke Ludowig und ihre Tochter Nele Ludowig, Realitystar Cheyenne Savannah Ochsenknecht, Promi-Makler Marcel Remus, Influencer Stefano Zarrella, Schauspielerin Christine Neubauer, Model Franziska Knuppe, TV-Star Candy Crash, ProSieben-Gesicht Viviane Geppert und Sänger Sasha wurden während der Sendung von der Kamera eingefangen und dabei gezeigt, wie sie es sich auf dem Fest gutgehen liessen.

Nicht nur Heidi Klum brachte übrigens ihre Familie mit zu der grossen Party. Auch Jürgen Drews wurde von seiner Frau Ramona Drews und seiner Tochter Joelina Drews begleitet.

Ist der Oktoberfest-Hype vorbei? So viele Partys weniger sind in diesem Jahr
Das könnte dich auch noch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Emmys 2025
1 / 13
Emmys 2025

Auf dem roten Teppich der Emmy Awards zeigen sich die Stars wieder in Glitzer und Glamour. Jenna Ortega kommt in einem Hauch von Nichts.
quelle: keystone / jae c. hong
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So war der Tokio-Hotel-Geburtstag mit Heidi Klum am Zürichsee
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Meistgelesen
1
Fluffige Fails – so weit das Auge reicht 👁
2
Neue Studie zeigt, wer von der Abschaffung des Eigenmietwerts wirklich profitiert
3
Darum geht die Tesla-Aktie durch die Decke
4
Nach Charlie Kirks Tod: Warum der «Terminator» dem US-Vizepräsidenten die Show stiehlt
5
Krise bei der zweiten Gotthardröhre: Experten kritisieren Astra scharf
Meistkommentiert
1
Mourinho neuer Trainer bei Benfica +++ Messi vor Vertragsverlängerung in Miami
2
Erstmals unter 50 Prozent: Umfragen-Doppelschlag für die Abschaffung des Eigenmietwerts
3
Wegen Kirk-Äusserungen: Auch Jimmy Kimmels Late-Night-Show wird abgesetzt – Trump happy
4
Die USA: The land of the not-so-free speech
5
Der Eigenmietwert ist ein Ärgernis, aber …
Meistgeteilt
1
Teil von Drohne in Lettland entdeckt ++ Putin: 700.000 Soldaten in der Ukraine
2
Patrouille Suisse verliert Ende 2027 ihre F5-Flieger – Ständerat groundet Tiger-Kampfjets
3
Frankreich: Hunderttausende streiken gegen Sparpläne
4
Erika Kirk führt Plattform weiter + Demokraten warnen vor Verlust von Grundrechten
5
Stadt Zürich zieht wegen Tempo 30 vor Bundesgericht
«Schreckliche Angst»: Ed Sheeran lehnte Angebot für ersten Auftritt im Weltall ab
Popstar Ed Sheeran hat eigenen Angaben zufolge das Angebot abgelehnt, im Weltall aufzutreten. «Vor einiger Zeit wurde mir angeboten, ins All zu fliegen», erzählte der 34-Jährige dem britischen Radiosender BBC Radio 2. Er habe dort einen Auftritt machen sollen, «einen ersten Auftritt im Weltall».
Zur Story