Fans sorgen sich um Justin Bieber wegen merkwürdiger Instagram-Story

Justin Biebers Instagram-Posts sorgen für Spekulationen und beunruhigen seine Fans – auch in Bezug auf seine Ehe.

Justin Bieber machte in den vergangenen Wochen immer mal wieder Schlagzeilen mit Fotos von Drogen, besorgniserregendem Aussehen und Gerüchten um eine Beziehungskrise mit Ehefrau Hailey Bieber.

Nun feuern einige neue Posts auf Instagram die Spekulationen wieder an. Die neun Posts und Stories der letzten 24 Stunden zeigen Drogen, Bieber in Nahaufnahme, den nackten Sohn Jack und nicht zu Identifizierendes im Dunkeln. Die Fans machen sich Sorgen, wie aus den Kommentaren unter Biebers neuestem Post zu lesen ist.

Einige sprechen in den Kommentaren seinen Drogenkonsum an und fragen sich, ob er süchtig sei. Bieber postete in der Story ein Foto von Cannabis. Ein Kommentar lautet: «Justin Bieber = der Beweis, dass das Gras nicht immer grüner ist». Viele raten ihm, sich Hilfe zu holen. Ein User schreibt: «Ich mache mir wirklich grosse Sorgen um ihn.» Viele kritisieren aber auch das Foto des nackten Sohnes, dessen Gesichts unkenntlich gemacht wurde. Jemand schreibt: «Wtf was stimmt nicht mit dir?????»

Andere kritisieren die Kommentare, welche ihn verurteilen. Ein Follower schreibt:

«Igitt, einige von euch in den Kommentaren sind zu viel. ER. IST. IN ORDNUNG. Immer zu fragen, ob es ihm gut geht oder anzunehmen, dass er unter Drogen steht, ist anstrengend. Mach was anderes. Berühmt zu sein, muss wahnsinnig psychisch anstrengend sein. Den Frieden zu bewahren ist schon für normale Leute schwer genug, ich kann mir nicht vorstellen, wie es für ihn ist. Lasst den Mann ein Foto posten, ohne dass es zu einer ausgewachsenen Intervention wird.»

Hailey Bieber ist ihm entfolgt

Neben den kryptischen Posts viel ebenfalls auf, dass Hailey Bieber ihrem Ehemann auf Instagram entfolgt ist. In seiner Instagram-Story könnte Biebers Aussage damit zu tun haben:« Ich habe wirklich versucht, nett zu sein.» Zwei Stunden danach teilte er ein Foto von seiner Frau mit den Zeilen: «Als sie wusste, wie man geht, wusste sie, wie man das Haus zum Beben bringt. Man kann ihr ihre Schönheit nicht vorwerfen. Sie gewinnt mit ihren Händen unten.» Die Zeilen entstammen dem Song «Jezebel», was so viel wie kontrollierende Frau bedeutet. Ob die zwei sich gestritten oder gar getrennt haben, ist bislang unklar.

Da Bieber Gerüchten nach an einem neuen Album arbeitet, könnten seine Post auch ein Mittel zu Marketingzwecken darstellen. (kek)