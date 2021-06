People-News

«Indiana Jones 5»: Harrison Ford verletzt sich und muss Dreh abbrechen

Hollywoodstar Harrison Ford hat sich bei den Dreharbeiten zu «Indiana Jones 5» verletzt und muss eine Drehpause einlegen. Nicht das erste Mal, dass der 78-Jährige bei der Arbeit einen Unfall erleidet.

Harrison Ford hat sich bei den Dreharbeiten zu « Indiana Jones 5» an der Schulter verletzt. Das berichtet das Branchenportal «Deadline», dem ein Statement des Disney -Produktionsstudios vorliegt.

Der Vorfall habe sich während dem Einstudieren einer Kampfszene ereignet. Wie schwerwiegend die Verletzung ist, sei noch ungeklärt. Ford unterbreche die in England stattfindenden Dreharbeiten deshalb, Regisseur James Mangold drehe zunächst ohne den 78 Jahre alten Hollywood-Haudegen weiter.

Wenn es notwendig sein sollte, werde Disney laut eigener Angabe die Planung für den weiteren Dreh anpassen. Geplant ist der Start von «Indiana Jones 5» derzeit für den 29. Juni nächsten Jahres. Vermutlich genug Zeit also, um die Schulterverletzung auszukurieren. Für Ford ist es nicht der erste Unfall an einem Filmset. Bei den Dreharbeiten zu «Star Wars: Das Erwachen der Macht » brach er sich im Jahr 2014 in seiner Rolle als Han Solo das Bein.

