Ich wollte eigentlich mit dem Rauchen aufhören, aber ...

Ich wollte eigentlich mit dem Rauchen aufhören, aber ...

Shame, shame, shame. Ich hänge wieder an der Kippe. Vorerst. Ein innerer Dialog zwischen meinem Raucher- und meinem Nichtraucher-Ich.
24.08.2025, 18:5224.08.2025, 19:48
Hanna Dedial
Hanna Dedial
Ich hätte das jetzt gern unter den Teppich gekehrt. Nicht, weil ich lügen möchte, sondern weil's mir bisschen sehr peinlich ist: Ich rauche wieder. Auf den hohen Flug folgt bekanntlich der tiefe Fall:

Ich habe seit drei Wochen nicht mehr geraucht und bin vor allem ... überrascht

Well, well, überrascht war ich auch wieder, als ich mich nach einem ausserordentlich schlecht gelaunten Tag mit einem Glimmstängel zwischen den Fingern wiederfand. Schwach.

Seither bin ich in einem merkwürdigen mentalen Clinch gefangen, in dem ich mich zwischen Frust über den missratenen Versuch und störrischem Trotz bewege. Aktuell habe ich freie Sicht auf den Teil des Verstands, der mir das Rauchen schönredet und überhaupt zulässt, dass ich Geld für etwas ausgebe, das mich schneller altern lässt und mein Risiko für diverse Erkrankungen mit potenziell tödlichem Verlauf vervielfacht. Und auch bizeli würdelos ist, besonders wenn ich jede Stunde nach einem Zug an der e-Zigi lechze wie ein Kleinkind nach dem Schoppen.

06:45 Uhr. Der Wecker klingelt.

Hallihallo, du wunderschöner Morgen! Neuer Tag, neues Glück! Ich lass' jetzt die Finger von dem Dreckszeug und bald merke ich, wie gut's mir damit geht.
Nichtraucher-Ich
Okay, du alte Spassbremse. sElBsToPtiMieRunG. 🙄
Suchthirn

08:30 Uhr. Im Büro.

Phu, so. Bis jetzt geschafft – stark bleiben! Kafi geht auch ohne Zigi. Wär' nicht gut für den Selbstwert, jetzt nachzugeben ...
Nichtraucher-Ich
Jaja, frei von Lastern und perfekt muss man sein. Sympathischer Zug an dir, hä? Du geniesst dein Leben ja richtig, haha.
Suchthirn

10:00 Uhr. Ende Kafipause.

Shit. Das war jetzt schwach. WARUM BIN ICH SO!?
Nichtraucher-Ich
🥳🥳🥳
Suchthirn

12:00 Uhr. Mittag.

Hättest du halt nie angefangen. Schon ziemlich unterentwickelt, deine Willensstärke ...
Nichtraucher-Ich
Ach was, YOLO. Ist doch gut, nicht so glattgeschliffen zu sein. Komm, zünd' dir gleich noch eine an.
Suchthirn

18:00 Uhr. Feierabend.

Das war scheisse, ich will das ja nicht mal! Auf heute kommt's aber auch nicht mehr drauf an... Dann merk' ich morgen den Kontrast besser, wenn ichs endlich lasse!
Nichtraucher-Ich
Ach, sei doch nicht so hart zu dir. ☺️☺️☺️
Suchthirn

Ja... peinlich!

Rückblickend überrascht es mich nicht sehr, dass ich nach einigen Wochen des problemlosen und glücklichen Nichtrauchens in die Falle getappt bin. Um niemanden zu entmutigen, der aufhören will: Ich hab viel falsch gemacht.

Weder bin ich wie empfohlen bei einer zweiten Hypnosesitzung aufgetaucht, noch habe ich mich beim Aufhören einer Gruppe angeschlossen, wie es mir in der Rauchstoppberatung nahegelegt wurde.

Falls du Tipps vom Profi (nicht mir!) willst, um sie dann auch zu befolgen:

Hast auch du Rückschläge erlebt, als du mit dem Rauchen aufgehört hast? Schreibs gerne in die Kommentare.

Der nächste Aufhör-Versuch folgt bald – aber diesmal eher kleinlaut.

Rapperin Nina Chuba, Techno-Legende Scooter und Schweizer Mundart-Band Patent Ochsner läuten dieses Wochenende das Zürich Openair 2025 ein.
