Heidi Klum und Tochter Leni posieren in Unterwäsche – und ernten dafür Kritik

Für den italienischen Unterwäsche-Hersteller «Intimissimi» haben sich Heidi Klum (49) und ihre Tochter Leni (18) gemeinsam vor die Kamera gestellt. Die Reaktionen auf den Werbespot fallen gemischt aus, wie ein Blick in die sozialen Medien zeigt.

Model-Mama Heidi Klum hat getan, was viele andere Model-Mütter bereits vor ihr taten: Sie stand gemeinsam mit ihrer Tochter Leni vor die Kamera. Das allein hätte vermutlich niemanden gestört. Doch dass die beiden in Unterwäsche vor sich hin tänzeln, hingegen schon.

Aber beginnen wir von vorne.

Die beiden standen für das Unterwäschelabel Intimissimi vor der Kamera. Beim Shooting sollte es um Selbstbewusstsein, Liebe und Lebensfreude sowie um «Liebe zwischen Mutter und Tochter». Doch statt Lebensfreude brachte die Kampagne sehr viele negative Gefühle zum Vorschein. Viele finden die Bilder «geschmackslos» oder gar «verstörend» und werfen Heidi vor, ihre eigene Tochter zu sexualisieren.

Die Kritik reichte bis weit über die Landesgrenzen hinaus. So sorgte das Shooting in Grossbritannien für heftige Reaktionen. In einem Kommentar für das Boulevard-Blatt «Daily Mail» bezeichnete die Journalistin die Fotos als «inzestuös» und fragt sich, was Heidi wohl zu beweisen habe.

Und auch im Netz streiten sich Follower darüber, ob das der Werbeshoot nun «voll herzig» oder «komplett daneben» war – aber seht selbst:

So reagiert Twitter:

Findet es sonst noch jemand komisch, dass Heidi Klum eine Unterwäsche-Kampagne mit ihrer Tochter macht? Ernsthaft, stell dir vor, du machst ein Reizwäsche-Shooting mit DEINER Mutter

«Heidi, ich liebe das Shooting, welches du mit deiner Tochter für Intimissimi gemacht hast. Klassisch und schön. Ich liebe es!»

«Sehr schlechte Werbung. Wer auch immer dachte, dass eine Mutter, die eine inzestuöse Beziehung pflegt (dieser Kuss auf die Lippen, wer macht sowas?) Unterwäsche verkaufen würde, gehört gefeuert.»

«Heidi Klum und Tochter Leni hatten offensichtlich ganz viel Spass an der gemeinsamen Arbeit an der Intimissimi-Kampagne.»

«Ihr solltet wissen, dass ich diese Mutter-Tochter-Lingerie-Werbung für falsch empfinde. Meine Töchter würden durchdrehen, müssten sie in dürftiger Unterwäsche mit ihrer Mutter auftreten. Ich werde von euch nichts mehr kaufen.»

In der Instagram-Kommentarspalte unter Lenis Fotos sieht es so aus:

Gorgeous!

«Wie kann man die eigene Tochter so sexualisierte zur Schau stellen. Quasi förmlich anbieten? Sie ist noch fast ein Kind. Sie ist noch so jung. Sie so sehr auf das Körperliche zu reduzieren. Muss das wirklich sein? Wie nötig muss eine Mutter es haben, so etwas zu tun? Irgendetwas stimmt hier nicht.»

«Ich finde, es sieht einfach nach Natürlichkeit und Spass aus. Was soll daran falsch sein? Kann die Kritik nicht verstehen. Warum so verklemmt?»

«Wer träumt nicht davon mit seiner Mutter in Dessous fotografiert zu werden?!?!»

«So verschieden- so schön!!»

(anb)