Andreas Gabalier geht es «gar nicht gut»



Andreas Gabalier geht es «gar nicht gut» – aber soo schlimm ist es gar nicht

Andreas Gabalier meldet sich aus dem Krankenhaus bei seinen Followern. Der Musiker erklärt seinen Fans, was ihm fehlt und will sie vorwarnen.

Über Facebook teilte Andreas Gabalier am Sonntag ein Livevideo. «Ein garstiges Kryptonit» habe «den Mountainman zum Fall gebracht», erklärte er darin und sagte, dass er seit drei Tagen komplett flach liege. Im Clip spricht er liegend aus dem Krankenbett hinaus zu seinen Fans.

Sechs Kilogramm abgenommen

Er hänge am Tropf, «weil mein Darm nach 500 Sitzungen und mit sechs Kilo weniger, keine Flüssigkeiten mehr aufnehmen kann». Woher seine Lebensmittelvergiftung kam, beziehungsweise was er Falsches gegessen hat, erklärt der 34-Jährige nicht.

Doch er hoffe, dass er zu seinen Open-Air-Konzerten am Mittwoch in Huttwill in der Schweiz und am Samstag im österreichischen Kitzbühel wieder fit sei. Denn noch einmal betonte er: «Es geht mir gerade gar nicht gut.» Eine Vorwarnung: Vielleicht kann er die Gigs nicht spielen. Er schickt seinen Fans liebe Grüsse aus dem Krankenhaus, betont, dass er in besten Händen sei und vielleicht ja noch ein helfendes Zaubermittel bekomme.

Unter seinem Beitrag finden sich bereits über 14'000 Kommentare. Die Fans wünschen dem selbst ernannten Volks-Rock'n'Roller gute Besserung. Viele schreiben auch, dass er sich gut ausruhen und auf sich aufpassen soll. Ein Gesundheitsupdate gibt es aktuell noch nicht wieder von Andreas Gabalier.

