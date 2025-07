Scarlett Johansson an der Premiere von «Jurassic World». Bild: keystone

Scarlett Johansson ist die erfolgreichste Schauspielerin überhaupt



Scarlett Johansson zählt zu den beliebtesten Hollywoodstars. Jetzt ist sie auch ganz offiziell die erfolgreichste Hauptdarstellerin überhaupt. Diesen Titel bescherte ihr ihre Rolle in dem neuen «Jurassic World»-Film.

Imke Gerriets / watson.de

Scarlett Johansson erfüllte sich mit ihrer Rolle in dem «Jurassic World»-Franchise einen langen Wunsch. Bei der «Cinema Con» sagte sie: «Es war ein Kindheitstraum von mir, in einem ‹Jurassic›-Film zu spielen.»

In dem Blockbuster «Jurassic World: Die Wiedergeburt» übernimmt sie die Figur von Zora Bennett und leitet ein Expeditionsteam, das auf einer einsamen Insel eine gefährliche Mission verfolgt. Die Dinosaurier und die Menschen existieren nebeneinander und es droht, zu einer Katastrophe zu kommen.

Die Produktion von Gareth Edwards («Godzilla») verhilft jetzt Scarlett Johansson dazu, dass sie die umsatzstärkste Hauptdarstellerin wird.

Scarlett Johansson setzt sich an die Spitze der Hollywoodstars

«Jurassic World: Die Wiedergeburt» sorgt für einen riesigen Kinoerfolg. Seit Anfang Juli kann der Film auf grosser Leinwand angesehen werden. Der vierte Teil spielte laut «Box Office Mojo» weltweit mehr als 318 Millionen US-Dollar ein. Davon profitiert jetzt vor allem Scarlett Johansson, wie das Branchenportal «The Wrap» unter Berufung von «The Numbers» berichtet.

Demnach bricht sie nämlich einen neuen Rekord als umsatzstärkste Hauptdarstellerin weltweit. Damit lässt sie die Marvel-Stars Samuel L. Jackson und Robert Downey Jr. hinter sich. Wie angegeben wird, hat sie diesen Erfolg den Einspielergebnissen vom jüngsten «Jurassic World»-Teil zu verdanken.

Mit ihren Filmen erspielt Scarlett Johansson somit insgesamt 14,8 Milliarden US-Dollar an den Kinokassen, in denen sie als Hauptdarstellerin vor den Kameras steht. Das Portal gibt an, dass mehr als 8,7 Milliarden Dollar aus den vier «Avengers»-Produktionen und «Captain America: Civil War» stammen.

In den Blockbustern spielte sie mit Natasha Romanov alias Black Widow eine Hauptrolle. Aber auch in «Iron Man 2» oder den Animationsfilmen «Sing» wirkte sie in dieser Form mit.

Samuel L. Jackson wird von Spitzenposition verdrängt

Mit ihrem Aufstieg in der Rangliste der umsatzstärksten Schauspiel-Stars überholt sie Samuel L. Jackson, der zuvor den Rekord mit 14,6 Milliarden Dollar hielt. Auf Platz drei befindet sich Robert Downey Jr., der wiederum mit seinen Filmen als Hauptdarsteller 14,2 Milliarden US-Dollar an den Kinokassen einspielte.

Robert Downey Jr. könnte künftig Scarlett Johanssons Spitzenposition einnehmen. Denn mit dem Erscheinen von «Avengers: Doomsday» Ende 2026 kann der Rekord schnell gebrochen werden. Hier spielt der 60-Jährige Doctor Doom. Mit seinen neuen Marvel-Filmen soll er allein rund 11,8 Milliarden Dollar eingespielt haben.

