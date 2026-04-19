Haben alles nur geklaut: Die Prinzen, hier an einer Preisverleihung im Jahr 2025, hören nach 40 Jahren auf. Bild: www.imago-images.de

People-News

Die Prinzen: Deutsche Kultband hört nach 40 Jahren auf – Tournee geplant

Seit fast 40 Jahren stehen Die Prinzen auf der Bühne. Nun folgt der Abschied – mit einer klaren Begründung dafür.

Mehr «Leben»

Ein Artikel von

«Lieber jetzt an dieser Stelle eine Traurigkeit spüren, als irgendwann eine Peinlichkeit erleben.» Mit diesen Worten hat Wolfgang Lenk den Entschluss der Band, die 1987 gegründet wurde, auf den Punkt gebracht. Die Prinzen hören auf. Das haben die Musiker der «Bild»-Zeitung mitgeteilt.

Nach mehr als drei Jahrzehnten mit Hits wie «Millionär» und «Alles nur geklaut» haben Sebastian Krumbiegel, Wolfgang Lenk und ihre Bandkollegen angekündigt, ihre Karriere mit einer Abschiedstournee im Jahr 2027 zu beenden. Die Band tritt dabei in ihrer Urbesetzung an – und will es auch genau so bleiben.

«Tschüssi, macht's gut!»

Unter dem Motto «Tschüssi, macht's gut!» sind rund 20 Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz geplant. Den Auftakt macht am 22. Oktober 2027 ein Konzert in Hof (Saale) in Bayern. Danach folgen Auftritte in Berlin, Dresden, München, Köln, Leipzig und Hamburg. Das letzte Konzert der Tournee ist für den 16. Dezember 2027 in Zürich geplant. Dann ist Schluss.

Frontmann Sebastian Krumbiegel fasste die Entscheidung mit den Worten zusammen: «Wenn es am schönsten ist, hör auf.» Lenk ergänzte: «Nichts wäre schlimmer für uns, als wenn die Menschen irgendwann fragen würden, wann wir endlich abtreten als Band. Deswegen haben wir den Schlusspunkt freiwillig gesetzt.»

Bandmitglied Henri Schmidt betonte, der Abschied werde in der Originalbesetzung stattfinden: «Wir sind als Band noch in der Urbesetzung und wir wollen auch genau als diese abtreten.» Krumbiegel fügte hinzu: «Wir werden zwar nach der Abschiedstournee nicht mehr live auftreten. Aber unsere Lieder bleiben ja.»

Die Prinzen wurden 1987 gegründet, vier Jahre später gelang ihnen mit dem Titel «Gabi und Klaus» der Durchbruch. Seitdem gehören sie zu den bekanntesten deutschen Bands. Die Gruppe besteht aus sieben Sängern.

Verwendete Quellen: