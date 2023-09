People-News

Miley Cyrus wurde an Filmset gefesselt – und entwickelte Panikattacken

2018 fiel Miley Cyrus' Villa in Malibu einem Waldbrand zum Opfer. Sie ist da gerade für Dreharbeiten in Südafrika – und erlebt auch in ihrer Rolle die maximale Hilflosigkeit.

US-Sängerin Miley Cyrus erinnert sich an die verheerenden Brände in Kalifornien. Durch diese verlor sie ihr Haus in Malibu. Während es brannte, war sie selbst bei Dreharbeiten in Südafrika – gefesselt an ein Bett. Die Geschehnisse damals führten bei ihr zu psychischen Problemen, gibt sie heute preis.

Miley Cyrus: Die Sängerin verlor ihr Haus durch ein Feuer. Bild: tiktok/mileycyrus

Sie habe an diesem Tag eine Episode für die Netflix-Serie «Black Mirror» aufgenommen, berichtet die 30-Jährige in einem Tiktok-Video. «Tatsächlich war ich, während mein Haus brannte, an einem Krankenbett festgeschnallt und meine Hände waren mit Handschellen gefesselt.» Die Szene wird zu Beginn des Clips abgespielt, wie Sie sich im untenstehenden Post anschauen können.

Die in Südafrika aufgenommene Folge habe wiederum in Malibu gespielt – «es war also ein echter Trip». Noch Jahre später habe sie deshalb Panikattacken gehabt. «Ich verstand es nicht, aber ich hatte diese Panikattacke mit der Vorstellung, dass ich auf eine Trage geschnallt werden würde.» Die düstere Folge von «Black Mirror» beschäftigt sich mit den Schattenseiten des Popstar-Lebens.

Cyrus lebte mit ihrem damaligen Partner, dem Schauspieler Liam Hemsworth, in dem Haus in Malibu. Der 33-Jährige konnte sich aus dem Haus retten und auch ihre Haustiere in Sicherheit bringen. Doch nicht nur diese beiden Promis verloren ihren Besitz in den Flammen: Auch die Villen von Moderator Thomas Gottschalk und Schauspieler Gerard Butler fielen damals dem Feuer zum Opfer.