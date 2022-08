People-News

Kenny ist der neue Bachelor – alle Antworten auf deine drängendsten Fragen

Es ist die Bachelor-Sensation des Jahres: Der Zürcher Kenny Leemann wechselt von der Bachelorette zum Bachelor, respektive vom Kandidaten zum Rosenverteiler. Im Reality-TV-Universum erhielt er also quasi eine Beförderung.

Vom Rosenempfänger zum Rosenverteiler: Der neue Bachelor Kenny Leemann. bild: 3+

Wir stellen ihn dir trotzdem nochmal vor und beantworten die «drängendsten» Fragen, die sich jetzt stellen.

Wer ist Kenny Leemann?

Kenny ist nun schon der elfte «Bachelor» der Schweiz. Er kommt aus Zürich und ist 26 Jahre alt. Wir vernehmen, dass er als Eventmanager arbeitet und gleichzeitig Architektur studiert. Kenny hat laut 3+ seine Wurzeln in der Schweiz und in der Türkei. Er hofft, in Thailand – wo die elfte Staffel gedreht wird – eine Frau zu finden, die mit ihm «Hand in Hand die Welt entdeckt».

Kennen wir Kenny nicht schon?

Doch. Bekannt wurde Kenny aus der fünften Staffel «Die Bachelorette», das war aber schon 2019. Damals verliebte er sich in Andrina Santoro und sie sich in ihn. Jedenfalls gab sie Kenny die letzte Rose. Kenny und Andrina sind sogar zusammengezogen. Doch nach 14 Monaten kam das plötzliche Liebes-Aus. Über die Gründe war man sich uneinig, beide behaupteten von sich, den ersten Schritt zur Trennung getan zu haben.

Kenny gab ihr zu Essen, Andrina gab ihm die letzte Rose: die fünfte Staffel der «Die Bachelorette», 2019. Bild: 3plus

Wie ist Kenny so?

Kenny ist humorvoll, extrovertiert und authentisch. So wolle er frischen Wind ins paradiesische Thailand bringen, ohne sich dabei selbst zu ernst zu nehmen. Ein hehres Ziel. Ausserdem sind ihm ein gesunder Lebensstil und eine ausgewogene Work-Life-Balance wichtig.

Kann Kenny gut kochen?

Das wissen wir jetzt nicht so genau. Jedenfalls ernährt er sich vegetarisch. Seine Spezialität sind Pfannkuchen, die er nach eigenem Rezept zubereitet, und die den Namen – Achtung – «Kencakes» tragen.

Was macht Kenny in seiner Freizeit?

Der Neo-Bachelor treibt sehr gerne Sport, er ist Fitness-Stammkunde und wird uns in Thailand einen «stählernen Körper» präsentieren. Ausserdem ist er gerne produktiv in den frühen Morgenstunden. Kenny fährt in Zürich gerne Velo und mag es, in seiner Freizeit Freunde zu treffen.

Wie ist Kennys Traumfrau?

Weil er sich als offenen und abenteuerlustigen Menschen beschreibt, soll seine Zukünftige auch offen und abenteuerlustig sein. Kenny sucht eine Frau «zum Pferdestehlen», die viel Humor hat. Hochspezifische Charaktereigenschaften also.

Wie sieht Kenny eigentlich mit offenen Haaren aus?

So: Bild: 3+

Wie sieht Kenny oben-ohne aus?

Manchmal aber auch so:

Was gibt es sonst noch über Kenny zu wissen?

Geht es nach Kennys Instagram-Profil, steht er gerne als Fotomodell hin. Ausserdem scheint der Zürcher Kätzchen, Pflanzen, die Natur und seine Velos zu mögen. Er war schon beim Matterhorn, in Griechenland und beim Tennisspielen. Alles andere wird er uns ab dem 5. September im TV verraten.

(lak)