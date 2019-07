Heidi steckt in TOKIO HOTEL fest! Royal Bitchfight an TAUFE! Krasses von Promis

Leben

Ja, Heidi Klum ist in einem Hotel in Tokio. Ha, ha, funny. Und zeigt uns die schönste Aussicht auf ein bisschen Tokio, von dem sie jedoch erfolgreich ablenkt, nämlich mit Bill und Tom, pardon Hans und Franz, wie sie ihr Zweierlei von der Oberweite, ihr Dekolleté-Duett, getauft hat.

Tokio von oben. Bild: via instagram/heidi klum

Und wer sich jetzt fragt, was Heidi da so offensiv in roter Unterwäsche macht: natürlich Werbung für selbige. Die hat sie nämlich designt.

Heidis Hotelzimmer von innen. Bild: via instagram/heidi klum

Und sonst? Die Hochzeit von Heidi und Tom, deren ziviler Teil gemäss einer Quelle, die vielleicht Bill Kaulitz heisst, vielleicht schon war, soll nun als grosse Herbstparty stattfinden. Erst im Herbst? Euer Ernst? Hiess es nicht ganz ursprünglich mal Mai? Ah nein, Mai war ja der Geburtsmonat von Meghans und Harrys Baby! Das vor wenigen Tagen getauft wurde. Was so aussah:

Einfach ein Tauffoto? Bild: AP

Und wozu führte diese Taufe? Natürlich zu einem ... wait for it ... Eklat! Skandal! Beinah-Implosion der britischen Monarchie! Jedenfalls in der einschlägigen Presse, zu der wir uns ja nie zählen würden. Wir referieren hier bloss ganz neutral, was die sich so Unfassbares ausdenkt. Grund des Eklat-Skandals: Kates Ohrschmuck.

Das Mädchen mit dem Perlohrring sorgt für einen SKANDAL! Bild: AP

Hä? Fragt ihr euch jetzt, what's wrong with that? Müsste man nicht vielmehr über Kates Haarschmuck reden? Aber nein, das Perlgehänge sorgt für wilde Spekulationen. Diana trug es nämlich einst. AN HARRYS TAUFE!!!

Seht ihr das familieninterne Problem? Nicht? Echt nicht? Wäre es nicht feinfühlig gewesen, wenn Kate den Harry-Taufe-Schmuck jetzt Meghan gegeben hätte anstatt ihn selbst zu tragen? Weil es sich ja schliesslich um die Taufe von Harrys Kind handelt? Und was heisst das philosophisch betrachtet? Sagt's uns! Und wie gehts eigentlich dem winzigen Täufling? Hat er schon irgendwelche Allergien? Etwa gegen Bienenstiche?

Jöh. Bild: AP

Denn damit wären wir mal bei einem Promi, der was Sinnvolles macht und nicht nur an sich selbst denkt, nämlich Morgan Freeman, 81. Er ist jetzt Bienenzüchter. Er hat nämlich heuer seine ganze riesige Mississippi-Ranch in ein Bienarium verwandelt. In einen Lebensraum für die fragilen Tierchen.

Die Bienen sind okay, er ist okay. Bild: Chris Pizzello/Invision/AP/Invision

Er trachtet übrigens nicht nach ihrem Honig, den Heidi Klum an seiner Stelle sicher gewinnbringend bei Aldi oder so verticken würde, nein, er will nur, dass es seinen 26 aus Arkansas importierten Bienenvölkern gut geht. Good man, der Freeman.

