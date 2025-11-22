«Haftbefehls» Konzerte nach der Erfolgs-Doku sind kurz – und man bekommt nicht viel vom Rapper zu sehen. Bild: DPA

Nach Netflix-Doku: Haftbefehl bedeckt bei 18-Minuten-Konzert sein Gesicht

Haftbefehl steht nach seiner erfolgreichen Netflix-Dokumentation mehr denn je im Auge der Öffentlichkeit. Bei einem 18-minütigen Konzert zeigt sich der Rapper jetzt mit verdecktem Gesicht.

Der Rapper Haftbefehl ist nach dem extremen Erfolg der Netflix-Doku «Babo – die Haftbefehl-Story» in aller Munde. Der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan heisst, zeigt sich in der Dokumentation schonungslos und erzählt von seinen Drogen-Problemen, Abstürzen und Karriere-Zweifeln.

Besonderes Aufsehen erregte der Rapper mit seiner veränderten Nase, die vermutlich durch einen erhöhten Kokainkonsum so geschädigt wurde, dass die Nasenform zusammenbrach. In der Doku verrät Haftbefehl, dass er schon mit 13 Kokain nahm.

Nach dem Doku-Start wagt sich Haftbefehl jetzt wieder auf die Bühne. Doch bei seinem jüngsten Konzert zeigt sich der Rapper fast komplett bedeckt und versteckt sein Gesicht.

Der Rapper «Haftbefehl» mit bedecktem Gesicht. Bild: DPA

Haftbefehl zurück auf der Bühne – für nicht mal 20 Minuten

Die ersten Haftbefehl-Konzerte nach der Veröffentlichung der Doku sind vor allem eines: kurz. Der Rapper trat nicht einmal für 20 Minuten auf, war dabei aber genauso ehrlich wie in seiner Dokumentation.

So rief er zum Beispiel zwischen seinen Songs «Ich bin clean» und «Passt auf eure Nasen auf» während eines Konzerts.

Bei einem darauffolgenden Auftritt in Giessen zeigte sich allerdings ein anderes Bild. Hier brach er sein Konzert einfach nach zehn Minuten ab, verliess die Bühne und sagte kein Wort zur feierwütigen Menge bestehend aus ungefähr 700 Menschen.

Bei seinem dritten Auftritt in Regensburg liess er die Fans zwar über zweieinhalb Stunden warten, wie «Bild» berichtete, zeigte sein Gesicht aber dann doch noch der Menge – oder zumindest seine obere Gesichtshälfte. Denn von seiner Nase abwärts verdeckte der Rapper sein Gesicht vollkommen.

Fans machen Fotos von «Haftbefehl». Bild: DPA

Haftbefehl verhüllt sich – wegen seiner Nase?

Haftbefehl trug einen blauen Schlauchschal, der über Mund und Nase ging; nur die Augen waren sichtbar. Fans gehen davon aus, dass der Rapper mit der Gesichtsverhüllung vor allem seine von Kokain gezeichnete Nase verdecken möchte, um die Spekulationen und Gerüchte dahingehend nicht noch mehr anzuheizen.

Während seines Konzerts in Regensburg rief er zwischen den Liedern, deren Texte sich um Kokain, Drogen und Rausch-Nächte drehen, erneut: «Ich bin wieder clean, ich bin sauber, ich nehme keine Drogen mehr.»

Nach nur 18 Minuten verliess Haftbefehl die Bühne in Regensburg – ohne Zugabe und genauso plötzlich, wie er seine Stage für den Abend betreten hatte.