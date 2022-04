Britney Spears erwartet ihr drittes Kind. Bild: keystone

Britney Spears ist zum dritten Mal schwanger

Es war ihr grösster Wunsch, nun scheint er endlich in Erfüllung zu gehen: Britney Spears erwartet ihr drittes Kind. Das hat die Musikerin nun in einem emotionalen Post auf Instagram bekannt gegeben.

Nachdem sie nicht länger unter der Vormundschaft ihres Vaters steht, hat Britney Spears die Kontrolle über ihr Leben zurück. Die Musikerin darf endlich selbst entscheiden, was für sie am besten ist. Ein Baby stand da schon immer ganz oben auf der Liste.

«Ich bekomme ein Baby!»

Und tatsächlich: Nur wenige Monate nach dem gewonnen Prozess ist Britney Spears schwanger. Das hat die 40-Jährige nun via Instagram bekannt gegeben. Ihren 40 Millionen Followern erzählt sie, dass sie für ihren Urlaub auf Maui extra Gewicht verloren habe. «Nur um es wieder zuzunehmen», scherzt sie auf Instagram.

Nach dem Urlaub habe sie sich gefragt, was mit ihrem Bauch los sei. «Also besorgte ich einen Schwangerschaftstest.» Und der war positiv. «Ich bekomme ein Baby!», schreibt sie weiter zu einem Foto, das eine rosane Tasse zeigt.

Weiter erklärt sie, dass sie nun nicht mehr so viel rausgehen werde, «weil die Paparazzi ihr Geld mit mir verdienen». Zudem gibt die Musikerin in dem Post preis, dass sie in ihren ersten Schwangerschaften unter peripartaler Depression litt. «Ich muss sagen, es ist absolut schrecklich. Frauen haben damals nicht drüber gesprochen.» Dieses Mal wolle sie jeden Tag Yoga machen.

Britney Spears hat bereits zwei Kinder im Teenageralter. Sean ist 16 Jahre alt, Jayden ein Jahr jünger. Die beiden Söhne stammen aus der Beziehung mit ihrem damaligen Tänzer Kevin Federline. Nun erwartet sie ihr nächstes Kind – mit Ehemann Sam Asghari.

