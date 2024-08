Shawn Mendes, Sabrina Carpenter und Camila Cabello im Liebesdreieck. bild: imago/watson

Darum macht Sabrina Carpenter Shawn Mendes mit ihrem neuen Album die Hölle heiss

Am Freitag hat Sabrina Carpenter ihr neues Album «Short n' Sweet» herausgebracht – und damit die Gerüchteküche gehörig angeheizt.

Sabrina Carpenter gehört gerade zu den erfolgreichsten Frauen in der Musikbranche. Mit ihrem Song «Espresso» hat sie dieses Jahr den Hit des Sommers herausgebracht. Am Freitag veröffentlichte sie nun ihr ganzes Album «Short n' Sweet». Darin thematisiert sie ihre kurze Beziehung zu Sänger Shawn Mendes – und dessen Beziehung zu seiner (Ex-)Freundin Camila Cabello. Das löste ein Drama der Sonderklasse aus. Ein Deep Dive.

Brisanter Text von «Taste»

«Taste» heisst der Song von Sabrina, der gerade den ganzen Redestoff liefert. Das Musikvideo hatte nach nur zwölf Stunden über elf Millionen Aufrufe und wurde zum Nummer-eins-Hit der Apple Music Charts. Im Lied singt Sabrina: «I heard you got back together, and if that's true, you'll just have to taste me when he's kissing you». Zu Deutsch: «Ich habe gehört, ihr seid wieder zusammen, wenn das wahr ist, wirst du mich schmecken, wenn er dich küsst.»

So, wie der Rest der Songs gehalten ist, kann man davon ausgehen, dass Sabrina damit meint, dass der Mann sie oral befriedigt hat und wenn er nun eine andere Frau küsst, diese das schmecken wird. So macht die Musikerin mehrere sexuelle Anspielungen in ihrem Album.

Um nun zu verstehen, was Shawn Mendes und Camila Cabello mit dem Song zu tun haben, muss man aber erst die Dreiecksgeschichte der Promis kennen.

Shawn und Camilas Geschichte

Die Dreiecksbeziehung begann mit einer normalen Zweiecksbeziehung: der Liebesgeschichte von Shawn Mendes und Camila Cabello. Diese ist lang, kompliziert und somit auch juicy.

Die beiden lernten sich 2015 an den Video Music Awards kennen und brachten bereits im selben Jahr ihren gemeinsamen Song «I Know What You Did Last Summer» heraus. Mehrere Male bewiesen sie bei Aufführungen des Hits, dass ihre Chemie stimmte, und sie bekamen dafür auch den «Fan Favorite»-Award von iHeartRadio.

Das ist «I Know What You Did Last Summer»: Video: YouTube/ShawnMendesVEVO

Anfang 2017 kamen Gerüchte auf, dass Shawn Mendes und Hailey Baldwin (heute Bieber) ein Paar waren, und als sie 2018 zusammen an der Met Gala erschienen, schien dies bestätigt. Nur wenige Monate später heiratete Hailey jedoch wie aus dem Nichts Justin Bieber. Shawn war somit wieder single. Camila war in einer Beziehung mit Matthew Hussey.

Shawn Mendes und Hailey Baldwin an der Met Gala 2018. Bild: www.imago-images.de

Das hielt die beiden jedoch nicht davon ab, online Schmeicheleien auszutauschen. Beide gratulierten sich zu Musik-Erfolgen und sprachen in Interviews übereinander. Shawn meinte Anfang 2019: «Camila ist mein Lieblingsmensch auf der ganzen Welt», Camila revanchierte sich mit den Worten: «Du bist der tollste Mensch, ich werde dich immer lieben» auf Instagram.

Mendes und Cabello bei einem gemeinsamen Auftritt im Jahr 2019. Bild: AP

Im Juni 2019 brachten die beiden dann ihren Hit «Señorita» heraus – mitsamt sexy Musikvideo. Das heizte die Gerüchte, dass die beiden in einer Beziehung waren, mächtig an. So trennte sich Camila auch kurz darauf von Matthew Hussey.

Und ja, dann passierte es endlich, die beiden wurden beim Knutschen in der Öffentlichkeit gesehen und Shamila war geboren. Die beiden verbrachten die darauffolgende Pandemie zusammen in ihrem neuen Vier-Millionen-Haus und kauften sich einen Hund.

Trotz allem kam dann Ende 2021 die traurige Nachricht: Shawn und Camila trennten sich nach zwei Jahren Beziehung. Traurig für sie, zum Glück für die Fans. So gab es fast sofort neue Musik von beiden. Camila veröffentlichte «Bam Bam», in dem sie singt: «Ich habe gesagt, ich würde dich immer lieben, aber ich habe gerade unser Haus verkauft.» Und Shawn schrieb «It'll Be Okay», in dem er meint: «Wenn du dich entscheidest, mich zu verlassen, wird es okay sein.»

Aber die Geschichte wäre ja nicht juicy, wenn das wirklich das Ende von Shamila gewesen wäre. Bereits einige Monate nach ihrer Trennung wurden die beiden beim Knutschen am Coachella-Festival gesehen. Darauf folgten wieder Spaziergänge Hand in Hand und Dates in der Öffentlichkeit.

Bevor es aber wieder wirklich begann, war es wieder vorbei. Eine Quelle meinte gegenüber Entertainment Tonight, dass die Beziehung nun endgültig vorbei sei.

Denkste! Obwohl es tatsächlich einige Monate still war um das Promi-Pärchen, scheint gerade jetzt die Beziehung der beiden wieder aufzublühen. So wurden die beiden gerade Anfang Juli wieder zusammen an der Copa América gesichtet.

Und hier kommt nun auch Sabrina ins Spiel. Denn in den Monaten, als es um Shamila still war, schien sich Shawn umgeschaut zu haben.

Die Geschichte von Sabrina und Shawn

Eine Beziehung zwischen Sabrina Carpenter und Shawn Mendes wurde nie bestätigt. Die beiden lieferten jedoch genug Stoff für Liebesgerüchte. Und dafür reicht auch nur wenig:

Erstmals wurden Sabrina und Shawn 2023 von US Weekly in LA während eines Spaziergangs gesichtet. Sabrina im Traineranzug, so als wäre sie gerade aus dem Bett gesprungen. Im April 2023 verliessen sie gemeinsam eine Party von Miley Cyrus.

Nur zwei Wochen später wurde Shawn aber bereits wieder mit Camila am Coachella gesichtet.

Trotzdem scheint es auch in der kurzen Romanze bereits zu Herzschmerz gekommen zu sein. Das deutete Sabrina Carpenter bereits in ihrem Weihnachts-Kurzalbum «Fruitcake» an, das Ende 2023 veröffentlicht wurde.

So sind Fans überzeugt, dass der Song «Cindy Lou Who» von Camila und Shawn handelt. Dafür gibt es im Song aber auch wirklich mehrere Anzeichen. Shawn Mendes machte nach seiner Trennung von Camila eine Art spirituelle Phase durch. Auf Instagram zeigte er sich beim Surfen und mit Gurus meditieren.

In «Cindy Lou Who» singt Sabrina: «Als er auf Seelensuche war, hat er jemand Besseres gefunden, ich wette, du wirst diejenige sein mit seinem Ring an deinem Finger.» Weiter heisst es: «Vielleicht hat er dich in der Wüste getroffen, ich weiss es nicht mehr» – damit spielt sie auf die Reunion von Shawn und Camila während des Coachellas an, die in der Wüste stattfand.

Der ganze Song scheint mit Hinweisen gespickt zu sein. Eine TikTok-Userin hat diese zusammengefasst:

Ebenfalls performte Sabrina eines ihrer Weihnachtslieder, «Christmas Makes Me Cry», in einem Pullover, der Shawn Mendes zu gehören schien.

Sabrina, Shawn und Camila

Alles sehr spekulativ, ja. ABER in ihrem neuen Hit «Taste» redet Sabrina nicht mehr um den heissen Brei. Neben der Anspielung auf Oralsex meint sie nämlich zudem: «Du fragst dich vielleicht, wo die Hälfte seiner Kleider hin ist – ich kann's dir sagen, sie ist an meinem Körper.»

Weitere Vorwürfe macht Sabrina im Song «Coincidence» und scheint die Dreiecksbeziehung nur noch zu verdeutlichen. So singt sie: «Du hast mir die Wahrheit erzählt, minus sieben Prozent. Heute sagst du, du seist über sie hinweg, morgen machst du Platz in deinem Mund für ihre Zunge. Sie versucht alles, um aus der Vergangenheit die Gegenwart zu machen. Sie ist plötzlich in der gleichen Stadt, am gleichen Abend. Dein Auto hat sich von alleine von LA zwischen ihre Beine gefahren.»

Natürlich könnte man hier argumentieren, dass das alles reine Spekulation ist. Wäre da nicht noch der Song «June Gloom» von Camila Cabello. Diese veröffentlichte nämlich nur wenige Wochen vor Sabrina ihr Album «C, XOXO» und spricht in ihren Songs ebenfalls eine Dreiecksbeziehung an.

In «June Gloom» meint die Sängerin: «Ich habe gehört, sie sei cool. Doch wenn du sie so sehr magst, wieso bist du auf dieser Seite der Stadt? Wenn sie so toll ist, wieso bist du dann hier?» Mit den Lyrics «Wird sie auch so feucht für dich, Baby?» legt sie dabei noch einen drauf. «Taste» und «Coincidence» scheinen also eine Antwort auf «June Gloom» zu sein.

Wem die zeitliche Überlappung, die Songs und die Anspielungen aber immer noch nicht reichen: Camila Cabello hat am Sonntag – nur zwei Tage nach der Veröffentlichung von Sabrinas Album – ein TikTok zu ihrem Song «June Gloom» auf der Plattform gepostet.

Zufall? Wahrscheinlich nicht. So trägt Camila ihre Haare im Video auffallend anders. Blond, lang und mit einem Pony. An wen erinnert das uns? Genau, Sabrina. Das fällt auch den Fans auf: In den Kommentaren ist immer wieder zu lesen: «Ich dachte, du wärst Sabrina» oder «Sabrina ist schon wieder in einem Liebesdreieck, jetzt ist es bestätigt.»

Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo und Joshua Bassett

Es ist tatsächlich nicht das erste Mal, dass Sabrina Carpenter Teil eines Liebesdreiecks ist. Das sagt sie in «Taste» auch selber, im Song singt sie nämlich: «Ich bin dafür bekannt, zu teilen.»

Bereits 2020 machte die Sängerin Schlagzeilen, als sie mit dem Schauspieler Joshua Bassett auf einem Date gesichtet wurde. Dieser datete vorher inoffiziell die Sängerin Olivia Rodrigo, welche daraufhin ihren Durchbruchs-Song «Drivers License» schrieb. Darin singt sie: «Du bist jetzt wahrscheinlich mit dem blonden Mädchen, das mich immer verunsichert hat.»

Sabrina Carpenter und Joshua Bassett wurden auf Dates gesichtet und posten TikToks zusammen. Bild: TikTok/joshuabassett

Den Fans war sofort klar, wen Olivia mit den Lyrics meinte, und Sabrina und Joshua wurden mit Hassnachrichten bombardiert. Sabrina antwortete Olivia in zwei Songs, die bestätigten, dass es wirklich eine Geschichte zwischen den beiden gab. In «Skin» meint sie: «Vielleicht wären wir in einem anderen Leben Freundinnen geworden, vielleicht hast du es nicht so gemeint, vielleicht war blond der einzige Reim.» In «Because I liked a Boy» schreibt sie: «Ich habe so viele Hassnachrichten bekommen, damit könnte man ganze Lastwagen füllen. Und alles nur, weil ich einen Jungen gemocht habe.»

Olivia Rodrigo und Joshua Bassett spielten die Hauptrollen bei «High School Musical, The Musical, The Series». Bild: www.imago-images.de

Trotz ihres öffentlichen Song-Battles scheint nun Sabrina Carpenter bei Olivia Rodrigo Inspiration gefunden zu haben. Jetzt müsst ihr euch schnell konzentrieren, ist etwas kompliziert mit all den Namen: Olivia Rodrigo schrieb damals den Song «Deja Vu», in dem sie ihrem Ex (Joshua Bassett) Vorwürfe macht, dass er nun mit seiner Neuen (Sabrina Carpenter) alles mache, was er bereits mit ihr gemacht habe. Dabei meint sie: «Bekommst du ein Déjà-vu, wenn du bei ihr bist? Ich habe die Witze gemacht, die du nun ihr erzählst.» Genau diesen Aspekt hat Sabrina nun in «Taste» ebenfalls aufgenommen. Sie schreibt: «Du fragst dich, wieso seine Witze plötzlich so gut sind? Rate mal, von wem er die hat.» Voll ähnlich, oder?

Irgendwie poetisch, wie Sabrina Camila die gleichen Zeilen schreibt, die Olivia damals für Sabrina schrieb.

Fazit

Dass sich Frauen die Köpfe wegen Männern einschlagen, ist gerade im Musikbusiness keine Neuheit. So kann man hier auch immer davon ausgehen, dass solche Liebesdreiecke von PR-Managern genaustens geplant werden und nur wenig mit der Wahrheit zu tun haben. So hat bereits das Sabrina-Olivia-Joshua-Drama allen drei zum Durchbruch in ihrer Musikkarriere verholfen. Es wird also wahrscheinlich kein Zufall sein, dass dieses erneute Liebesdreieck gerade jetzt zum Thema wird, wo Shawn, Sabrina und Camila neue Musik veröffentlicht haben. Juicy ist es trotzdem.

PS: Sabrina ist sowieso schon längst in einer neuen Beziehung mit dem Schauspieler Barry Keoghan. Er ist auch in ihrem Musikvideo zu «Please, Please, Please» zu sehen. Herzig!