Avril Lavigne datet jetzt Tyga – darum spielen die Millennials deswegen verrückt

Erst vor einigen Wochen hat die Sängerin ihre Verlobung aufgelöst. Nun gibt es bereits einen neuen Mann in ihrem Leben – und das sorgt für Aufruhr.

Sabeth Vela Folge mir

Avril Lavigne wurde in Paris beim Knutschen mit dem Rapper Tyga fotografiert – und das nur wenige Wochen, nachdem die 38-Jährige die Trennung von ihrem Verlobten Mod Sun bekannt gegeben hat. Bei ihren Fans sorgt das für Aufruhr.

Avril Lavigne war nämlich bereits zweimal verheiratet. Von 2006 bis 2010 mit Musiker Deryck Whibley und von 2013 bis 2015 mit Nickelback-Frontman Chad Kroeger. Dass sie sich nach der Auflösung ihrer dritten Verlobung nun so schnell auf einen neuen Mann einlässt, passt einiger ihrer Fans gar nicht. Unter ihrem neusten Instagram-Post finden sich deshalb haufenweise gehässige Kommentare – und etwa gleich viele Kommentare von Fans, die ihr Idol vor den bösen Sprüchen in Schutz nehmen.

Das Problem mit Tyga

Dafür, dass Tyga nicht der passende Partner für Lavigne ist, haben die wütenden Fans mehrere Gründe. Der Rapper war in der Vergangenheit bereits in einige Kontroversen verwickelt. So musste er 2022 sein Musikvideo zu «Ay Caramba» löschen. Das, weil der Song gespickt war mit lateinamerikanischen Stereotypen. Zudem ist Tyga der Ex-Freund von Kylie Jenner, die er während ihrer Beziehung betrogen haben soll. Kylie Jenner und Avril Lavigne waren in dieser Zeit sogar befreundet.

Bild: Facebook/AvrilLavigne

Auf Tiktok hat ein Fan ein Video gepostet und erklärt, wieso die Beziehung der beiden Promis so ein grosses Ding ist. Lavigne und Tyga bewegen sich nämlich seit Jahren in den gleichen Kreisen. So hat Tyga ein Baby mit der Rapperin Black China, Black China hat ein Baby mit Rob Kardashian, Rob Kardashian ist der Halbbruder von Kylie Jenner, die wiederum die Ex-Freundin von Tyga ist. Zudem ist Kylie die Halbschwester von Brody Jenner und Brody Jenner ist der Ex-Freund von Avril Lavigne. Ganz simpel oder?

Video: watson/Tiktok/abbzbon

Bisher haben sich weder Avril Lavigne noch Tyga zu ihrer Beziehung geäussert. Gemäss TMZ würden sich die beiden aber auch erst gerade kennenlernen.