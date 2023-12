Bild: Instagram/mattrife

Witze über häusliche Gewalt: Der Aufstieg und Fall von TikTok-Star Matt Rife

Der Komiker Matt Rife wurde über TikTok zu einem regelrechten Superstar. Genauso schnell wie seine Karriere begann, ist sie nun wieder zu Ende.

Matt Rife wurde quasi über Nacht zu einem der beliebtesten Komiker auf TikTok. Auf der Plattform folgen ihm über 18 Millionen Menschen und seine Videos erreichen täglich Tausende von Zuschauenden. Als am 10. November sein Netflix-Special herauskam, war es mit dem steilen Karriereanstieg jedoch abrupt vorbei.

Wer ist Matt Rife?

Matt Rife ist ein 28-jähriger US-Amerikaner, der hauptsächlich durch seine Comedy-Skits bekannt wurde. Bereits 2014 startete er seine Komiker-Karriere und arbeitete als Schauspieler. Anfang 2022 begann er Ausschnitte seiner Auftritte auf TikTok zu posten und ging damit viral. Seither stieg die Grösse seiner Followerschaft rapide und jetzt zählt er auf allen Plattformen zusammen knapp 25 Millionen Followerinnen und Follower.

Doch nicht nur seine Skits verhalfen ihm zum Erfolg, sondern auch sein gutes Aussehen. Wegen seiner blauen Augen, seinem trainierten Körper und der kantigen Jawline besteht Rifes Fanbase grösstenteils aus Frauen. Sein gutes Aussehen wurde so auch immer mehr zum Thema seiner Comedy. Oftmals beklagte er sich darüber, dass er «zu heiss» sei, um als Komiker ernst genommen zu werden.

Video: watson/tiktok/mattrife

Zudem machte er bei einem Grossteil seiner Auftritte sogenannte «Crowdwork». Crowdwork betreibt man, wenn man als Komiker mit den Zuschauenden interagiert und seine Witze spontan auf deren Antworten macht. Zu Rifes Crowdwork gehörte oftmals das Flirten mit Frauen im Publikum.

Video: watson/tiktok/comicclipsallday

Doch was ihm zum Aufstieg verhalf, bedeutet jetzt auch seinen Untergang. So machte sich der Komiker in seinem neuen Netflix-Special «Natural Selection» (das grandiose 17 % auf Rotten Tomatoes bekam) gerade bei den Frauen extrem unbeliebt.

«Wenn sie in der Küche gestanden wäre, hätte sie kein blaues Auge»

So machte er sich im ersten «Witz» seines Specials über häusliche Gewalt lustig. Er erzählte von einer Kellnerin, die ihn in einem Restaurant bediente und ein blaues Auge hatte. Er regte sich darüber auf, dass sie das «Gesicht» des Restaurants war und meinte «wenn eine Kellnerin ein blaues Auge hat, dann stellt sie doch in die Küche», weiter witzelte er: «Zwar, wenn sie von Anfang an in der Küche gewesen wäre und kochen könnte, hätte sie wahrscheinlich gar kein blaues Auge.»

Diese Aussagen sorgten online für grosse Aufregung. Dutzende von Creatorn empörten sich auf TikTok über Rife und gruben Clips hervor, in dem bereits früher klar wurde, dass der Komiker schon damals kritische Aussagen machte. Dabei tauchten Videos von Interviews auf, in denen Rife sagte, dass er eigentlich gar kein Content für Frauen machen wollte und lieber eine männliche Fanbase hätte. Dieser Wunsch hat sich nun erfüllt.

Auf den Shitstorm antwortete der Amerikaner mit einer Story, in der er schrieb: «Wer sich in letzter Zeit von meinen Witzen angegriffen gefühlt hat, klickt den Link zu meiner Entschuldigung und für eine Lösung für euer Problem.» Der Link führte zu einer Webseite, die Helme für Menschen mit Behinderungen verkauft.

Bild: Instagram/mattrife

Rife beginnt Streit mit 7-Jährigem und Schönheitschirurg

Nach diesen Aktionen hat Matt Rife sein gutes Ansehen online grösstenteils verloren. Auf TikTok häufen sich Videos von Menschen, die ihn verurteilen und wollen, dass seine Tour gecancelt wird. Einige Creator haben es sich zudem zur Aufgabe gemacht, denn Komiker selbst auf die Schippe zu nehmen – dabei versteht Rife aber plötzlich keinen Spass mehr.

Ein Kritik-Video, das sofort viral ging, wurde von einem Schönheitschirurgen hochgeladen. Darin schrieb der Chirurg: «Der Moment, wenn du einem Promi die beste Jawline ever operierst und er dann sofort gecancelt wird.»

Video: watson/tiktok/manyfacesofchicago

Auch wenn Rifes Namen im Video nicht genannt wurde, stellten viele sofort die Verbindung zum Komiker her und er wurde Tausende Male in den Kommentaren verlinkt. Daraufhin reagierte er auf den Post und meinte: «Über seine medizinischen Eingriffe zu lügen ist illegal, nur dass du es weisst.» Das Video hat bisher 30 Millionen Aufrufe.

«Deine Mutter kauft dir die Geschenke mit dem Geld, das sie auf OnlyFans verdient»

Doch nicht nur mit Schönheitschirurgen legte sich RIfe an, auch mit Kindern. Eine Mutter filmte ihren Sohn, der auf ein Video des Komikers reagierte. Im Original-Clip machte sich Rife über Astrologie lustig und meinte: «Ich bin es so leid, wenn Frauen ihre schlechten Entscheidungen auf Planeten schieben. Nur weil Jupiter einen Ring hat und du nicht, bedeutet es nicht, dass du ihn als Vorbild brauchst.»

Video: watson/instagram/bunnyhedaya

Daraufhin antwortete der 7-Jährige: «Eigentlich hat Saturn einen Ring und ich mag es nicht, dass du gemein zu Frauen bist.» Das Video ging ebenfalls viral und erreichte auch Rife. Dieser kommentierte daraufhin: «Jupiter hat auch Ringe. Zudem ist der Weihnachtsmann nicht real. Deine Mutter kauft dir die Geschenke mit dem Geld, das sie auf OnlyFans verdient.»

Eine Aussage, mit der sich Matt Rife wiederum alles andere als beliebt machte.