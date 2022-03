People-News

Kylie Jenner ändert den Namen ihres Wolfs ähh ... Sohns

Kylie Jenner und Travis Scott haben Anfangs Februar ihr zweites gemeinsames Kind bekommen. Sie nannten den Jungen Wolf. Dies hat sich nun geändert, teilt die 24-Jährige ihren 320 Millionen Followern auf Instagram mit. Sie und ihr On-Off-Freund Travis Scott haben spontan den Namen ihres Kindes geändert.

screenshot: instagram/ kyliejenner

Sie schreibt: «Zu eurer Information: Unser Sohn heisst nicht mehr Wolf. Wir hatten wirklich das Gefühl, dass der Name nicht zu ihm passt. Das wollte ich bloss mitteilen, weil ich überall den Namen Wolf sehe.»

Wie der Junge nun heisst, verrät die 24-Jährige aber (noch) nicht. Doch für ihre Fans (und ihren Sohn) hält die 24-Jährige eine andere Überraschung bereit.

«Es ist okay, nicht okay zu sein. Ich machte mir selbst einen grossen Druck, bis ich das realisierte.»

Zeit nach der Schwangerschaft machte ihr zu schaffen

Ausserdem veröffentlichte das Paar ein gemeinsames YouTube-Video mit dem Titel «Für unseren Sohn». Dabei überrascht der «Keeping up with the Kardashians»-Star mit einer sehr ehrlichen Botschaft. Sie gesteht, dass sie nach der Geburt ihres Sohnes, mit dem Druck ihren Körper und Geist wieder in Einklang zu bringen, zu kämpfen hatte.

Sie spricht allen frisch gewordenen Müttern Mut zu und sagt: «Es ist okay, nicht okay zu sein. Ich machte mir selbst einen grossen Druck, bis ich das realisierte.» (anb)