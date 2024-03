People-News

Das sexieste nasse Hemd der Filmgeschichte wird jetzt versteigert

Mehr «Leben»

In einer Aufwallung von allerlei Gefühlen, die sich befreien wollen, reisst sich der steinreiche, sensible 28-jährige Bachelor Fitzwilliam Darcy (Colin Firth) die Kleider vom Leib und springt in den Weiher eines grosszügigen britischen Anwesens in der Nähe von London. Einen Anstandsrest behält er jedoch an, nämlich seine lange Unterhose (unattraktiv) und ein legeres dünnes weisses Hemd. Als er wieder aus dem Wasser steigt, ist dieses wie erwartet durchsichtig.

Und natürlich bleibt Darcys verruchte Sexyness nicht unentdeckt, das wäre ja eine narrative Verschwendung: Vor ihm steht die bis ins libidinöse Mark erschütterte 20-jährige Elizabeth Bennet, eine von fünf Töchtern, die dringend verheiratet werden sollte.

Wie es das Schicksal will, verheiratet sie sich mit Mr. Darcy, der gemeinhin als romantischster Charakter der britischen Literaturgeschichte betrachtet wird. Jedenfalls seit der BBC-Miniserie von 1995, die den Sprung ins Wasser einfach dazuerfunden hatte. Jane Austen hatte diesen nämlich noch nicht in ihrem Roman «Pride and Prejudice» («Stolz und Vorurteil») drin, der wäre zu frivol gewesen fürs Jahr 1813.

Dabei war es gerade die Wet-Shirt-Szene, die Colin Firth zum Sexsymbol aller lesenden Frauen (mindestens!) machte. Und weil er das war, spielte er 2001 auch noch den zweitwichtigsten Mr. Darcy der Literatur- und Filmgschichte, nämlich den von Bridget Jones.

Bridget Jones (Renée Zellweger) mit ihrem Mr. Darcy (Colin Firth, wer sonst?) Bild: www.imago-images.de

Und jetzt? Gibt es eben dieses am Leib von Firth nass gewordene Shirt zu kaufen! Gerade wird es im Londoner Auktionshaus Kerry Taylor Auctions versteigert, man gibt sich bescheiden und erwartet nur 7000 bis 10'000 Pfund dafür – wir tippen auf wesentlich mehr.

Und auch Camilla hatte 2022 Spass mit Firths Shirt. Bild: www.imago-images.de

Ebenfalls unter den Hammer kommen ein pinkes Ballkleid von Dior, das Madonna in «Evita» getragen hat, dafür werden 40'000 bis 60'000 Pfund erwartet, das Kostüm von Johnny Depp aus «Sleepy Hollow» (bis zu 30'000 Pfund) und das Feenkleid von Drew Barrymore aus «Ever After: A Cinderella Story», dieses leider mit schwer zerrupften Flügeln, ein Schätzpreis ist nicht bekannt. Aber das Hemd! Hach!

Auch dieser schwarze Anzug wird versteigert: Johnny Depp und Christina Ricci 1999 in «Sleepy Hollow». Bild: www.imago-images.de

Das Kleid von Drew Barrymore aus «Ever After: A Cinderella Story» von 1998 ist immer noch ein Traum, die Flügel haben die Strapazen der Zeit leider schlecht überstanden. Bild: www.imago-images.de

Unter diesem Link finden sich noch weitere Schätze, die ebenfalls versteigert werden, darunter Kostüme von Heath Ledger, Eddie Redmayne, Alicia Vikander, Maggie Smith, Meryl Streep, Margot Robbie und Scarlett Johansson.

(sme)