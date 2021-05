Leben

People-News

US-Popstar Demi Lovato outet sich als nicht-binär – weder Mann noch Frau



People-News

US-Popstar Demi Lovato outet sich als nicht-binär – weder Mann noch Frau

Vor Kurzem hatte Demi Lovato klargestellt, pansexuell zu sein und sowohl Männer als auch Frauen zu lieben. Nun erklärt der Popstar, dass er sich als nicht-binär identifiziert, also keinem Geschlecht zugeordnet werden möchte.

Bild: sda

Ein Artikel von

«Jeden Tag, an dem wir aufwachen, wird uns eine weitere Gelegenheit und Chance gegeben, der zu sein, der wir sein wollen und wünschen», erklärt US-Star Demi Lovato in einem Clip, der auf Instagram mit mehr als 100 Millionen Followern geteilt wird, und offenbart: «Ich bin stolz darauf, euch wissen zu lassen, dass ich mich als nicht-binär identifiziere und meine Pronomen offiziell ändern werde, um vorwärts zu kommen.»

Neutrale Pronomen als Bezeichnung

Lovato will keinem Geschlecht mehr zugeordnet, also weder als Mann noch als Frau bezeichnet werden. Da die Pronomen «sie» und «er» in der deutschen Sprache geschlechtsbezogen sind, will der Popstar in Zukunft die neutralen englischen Pronomen «they» und «them» verwenden.

Der Schritt komme nach «viel Arbeit der Heilung und Selbstreflexion», schreibt Lovato weiter. «Ich bin immer noch dabei, zu lernen und in mich zu gehen», erklärt der Popstar, betont aber als Vorbild vorangehen zu wollen, «für diejenigen da draussen, die noch nicht in der Lage waren, mit ihren Lieben zu teilen, wer sie wirklich sind.»

Demi Lovato liebt Männer und Frauen

Lovato habe «den Grossteil meines Lebens damit verbracht, vor euch allen zu wachsen... ihr habt das Gute, das Schlechte und alles dazwischen gesehen. Mein Leben war nicht nur eine Reise für mich selbst, sondern auch für die Menschen auf der anderen Seite der Kameras.»

In den vergangenen Monaten hatte der Popstar mit der Doku «Dancing with the Devil» («Tanz mit dem Teufel») sehr intime Einblicke in seinen Kampf mit psychischen Problemen, Essstörungen und Drogensucht gegeben. Vor Kurzem stellte Demi Lovato in einem Interview zudem klar, sich als pansexuell einzustufen und sich sowohl zu Männern als auch zu Frauen hingezogen zu fühlen.

(jdo/t-online/AFP)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Kein Geld für den teuren Promi-Style? Kein Problem! 1 / 22 Kein Geld für den teuren Promi-Style? Kein Problem! Diese Influencer wurden im besten Moment gefilmt Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter