Justin Timberlake hat seine Tournee verlängert. Bild: keystone

«Das ist nicht einmal das absolute Minimum»: Justin Timberlake verärgert seine Fans

Auf seiner grossen Welttournee sorgt das ehemalige *NSYNC-Mitglied für Unmut.

Justin Timberlake macht derzeit Negativschlagzeilen. Diesmal verärgert er seine Fans, weil er gemäss einigen Stimmen an seinen Konzerten nur das absolute Minimum leisten würde.

Seit letztem Jahr ist der 44-jährige Sänger auf seiner «Forget Tomorrow World Tour». Es ist die Erste seit fünf Jahren. Das letzte Konzert gibt er am 30. Juli in der Türkei, schreibt «Metro».

Nun sorgt der Sänger für Unmut. Letzte Woche spielte er beim Electric Castle Festival in Rumänien, wurde aber kurz darauf dafür kritisiert, dass er nur sehr wenige Teile seines Songs «Can’t Stop the Feeling» live gesungen hatte. Ein auf TikTok geposteter Clip zeigt, wie er die ersten Zeilen des Liedes sang.

Danach wies er die Menge an, weiterzumachen. Auch andere Videos von weiteren Konzerten zeigen, wie der Sänger nur wenig vom Song selbst singt.

Fan wendet sich an Sänger

Die Fans macht das wütend. «Wenn man für ein Konzert bezahlt, aber einen stummen Sänger bekommt», schreibt ein Fan. Ein anderer kommentiert: «Das ist nicht einmal das absolute Minimum». «Ich möchte mein Geld zurück, obwohl ich nicht einmal dort war», scherzt ein anderer.

Ein frustrierter Fan wandte sich an den Sänger und schrieb auf TikTok: «Alter, wir zahlen nicht dafür, mit dir Karaoke zu machen.» Timberlake hat sich zu den Anschuldigungen noch nicht geäussert.

Timberlake beschimpft Crew-Mitglieder

Schon vor seinem Konzert in Rumänien fiel der Sänger negativ auf. Der Auftritt in England wurde ebenfalls in einem Video festgehalten. Beim Konzert diskutierte er lautstark am Seitenrand der Bühne mit einem Crew-Mitglied. Seine Körperhaltung und seine Gesten zeigten, wie wütend der Sänger offenbar war. Grund für seinen Ausraster waren Tonprobleme.

So wurde Timberlake bekannt

Der amerikanische Sänger erlangte in den 1990er Jahren als Mitglied des All New Mickey Mouse Club Berühmtheit und schloss sich später der erfolgreichen Boyband *NSYNC an, die weltweit über 70 Millionen Platten verkaufte.

Justin Timberlake wurde mit der Boyband *NSYNC bekannt. Bild: forevertwentysomethings.com

Nachdem die Band 2002 eine Pause eingelegt hatte, startete Timberlake eine Solokarriere. Auch in einigen Filmen spielte der Sänger mit.

