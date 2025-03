Taylor Swift kann «entscheidender Beweis» gegen Blake Lively sein

Taylor Swift könnte eine bedeutende Rolle im Verlauf des Prozesses einnehmen. Bild: keystone

People-News

Taylor Swift könnte «entscheidender Beweis» gegen Blake Lively sein

Michelle Nuhn / watson.de

Mehr «Leben»

Seit Ende vergangenen Jahres sorgt Blake Lively wiederholt für Schlagzeilen. Der Grund: Die Schauspielerin befindet sich derzeit in einem hitzigen Rechtsstreit mit ihrem einstigen Co-Star Justin Baldoni. Gemeinsam waren sie im Sommer 2024 in der Bestseller-Verfilmung «It Ends With Us» zu sehen. Seither haben sich die Fronten verhärtet.

Lively wirft dem «Jane the Virgin»-Star unter anderem vor, dieser habe sie während der Dreharbeiten sexuell belästigt. Ausserdem habe er eine Schmierkampagne gegen sie gestartet. Vorwürfe, auf die dieser mit einer Gegenklage reagierte. So streitet er ab, sich jemals unangemessen verhalten zu haben.

Im März des kommenden Jahres sollen die beiden Seiten deswegen vor Gericht aufeinandertreffen. Dabei könnte eine vermeintlich unbeteiligte Person nun für den Durchbruch im Rechtsstreit sorgen: Taylor Swift.

Taylor Swift und Blake Lively: Bruch in ihrer Freundschaft

Vergangenes Jahr um diese Zeit erschienen Taylor Swift und Blake Lively noch unzertrennlich. So wurden die selbsternannten «Besties» mehrfach gemeinsam bei den Football-Spielen von Taylors Freund Travis Kelce gesichtet. Auch abseits des Stadions verbrachten die Frauen viel Zeit miteinander, trafen sich sogar zu Doppeldates.

Aufnahmen, die nun für zahlreiche Fragezeichen bei ihren Fans sorgen. Schliesslich wurden sie seit Wochen nicht mehr miteinander abgelichtet. Der Grund dafür liege jedoch auf der Hand. Es heisst, Taylor Swift habe sich gezielt von ihrer Freundin «distanziert», seit diese sich im öffentlichen Rechtsstreit mit Justin Baldoni befindet.

Die Sängerin wurde zuletzt in die Schlammschlacht hineingezogen, nachdem Baldoni seine Gegenklage eingereicht hatte. Diese zeigten mitunter Textnachrichten, in denen auch Taylors Name fiel. Berichten der «Daily Mail» zufolge, fühlte sie sich daraufhin von Blake Lively «ausgenutzt».

Doch könnte es nun eben Taylor Swift sein, die eine bedeutende Rolle im Verlauf des Prozesses einnimmt.

Sängerin könnte über Prozess-Ausgang entscheiden

So verrät eine Quelle der Tageszeitung, dass ihre ausbleibende Unterstützung für Blake Lively dieser den endgültigen Todesstoss verpassen könnte. Taylor Swift wurde selbst im Jahr 2017 zum Opfer eines sexuellen Überfalls, nachdem ein DJ ihr auf einer Veranstaltung unter den Rock gefasst hatte.

«Sie hat Geld an Stiftungen für Opfer sexueller Übergriffe gespendet», sagt der Insider und fügt hinzu: «Wenn Taylor tatsächlich hinter Blake stehen würde, würde sie sie dann nicht öffentlich unterstützen wollen?» Stattdessen hüllt sie sich in Schweigen, was sehr wahrscheinlich «eine Rolle in Justins Verteidigung spielen wird». Weiter heisst es:

«Wenn Taylor Blake nicht glaubt [...] dann wird sie den entscheidenden Beweis in diesem Fall liefern.»

Ob sich Taylor Swift also vielleicht doch noch zu dem Rechtsstreit zwischen Blake Lively und Justin Baldoni äussern wird, bleibt abzuwarten. Aktuell ist ihre Aufmerksamkeit wohl aber eh einer ganz anderen Person gewidmet – und zwar ihrem Partner Travis Kelce. So kamen zuletzt wiederholt Gerüchte um eine bevorstehende Hochzeit der beiden Superstars auf.