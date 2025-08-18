User Unser

Das BESTE ESSEN deiner Sommerferien war ...?

Sagt uns, welches das feinste Essen eurer Sommerferien war! Die watsons gehen schon mal vor und zeigen ihres.

Und? Hattet ihr schöne Sommerferien?

Und bestimmt habt ihr toll gegessen, oder?

Nun, streng genommen müsste man das «toll» etwas relativieren. Denn: Du bist in den Ferien, das Wetter ist schön, die jungen Menschen am Strand ebenso und morgen musst du nicht zur Arbeit ... logisch mundet das Essen da besser als im Alltag zu Hause.

Hey, klar – bei einer solchen Aussicht schmecken Reis und Bohnen aus der Dose wie ein Gourmet-Menu. Bild: obrist/watson

Aber das ist auch okay so, denn Essensgenuss ist und soll auch kontextbezogen sein. Ja, der Fisch ist feiner, wenn man im Hintergrund das Meeresrauschen hört. Ja, das Salsiz schmeckt auf der Wanderung besser als zu Hause. Ja, das Essen unserer Sommerferien war crazy-mega-fein. Bestimmt hattet ihr auch diesen Sommer über solche Erlebnisse. Erzählt uns in den Kommentaren davon!

Ich mache mal den Anfang ... und kann mich schon mal nicht auf ein einzelnes Essen festlegen, denn da war schon sehr viel sehr Feines dabei. Aber, um meine obige These gleich zu bestätigen: Prosciutto di Parma in Parma zu essen, war hammer.

Bild: obi

Genauer war es ein Mix von culaccia und crudo di Parma 30 mesi, serviert mit der lokaltypischen Torta Fritta. Und auf dieses Antipasto folgten weitere emilianische Spezialitäten wie tortelli con erbette und pesto di cavallo crudo (=Pferdefleisch-Tartare). Alles unglaublich fein.

Etwas komplett anderes, aber ebenfalls fantastisch: Die perfekten Fish and Chips in Hörweite des Meeres zu geniessen, ist eine der schönsten Freuden des Lebens. Dieses Musterbeispiel, gegessen in der Fischerei-Hochburg Grimsby in Nordengland, war so gut, wie es nur sein kann:

Bild: obi

Kontextbezogener Essensgenuss ist aber auch, wenn man mit einem klitzekleinen Kater sich auf die Suche macht nach jener Empfehlung von einer Freundin aus China («Finally – an authentic Hong Kong style café!»), The Eight Restaurant an der Shaftesbury Avenue in London:

Bild: obi

Bild: obi

Und in der Tat, die crispy garlic chili ho fun und Sichuan spicy wonton in red oil, genossen während man sich an die Lustigkeiten des Vorabends zurückerinnert, waren in jenem Moment das feinste Essen der Welt.

Und dann haben wir mal in der Redaktion herumgefragt:

Bild: sim

«Ich hatte eine fantastische Pizza von der Pizzeria Da Nino in Bern. Leider ist der Ansturm dort immer sehr gross, und es gibt draussen nur sehr wenige Plätze, deshalb haben wir sie ‹to go› genommen. War aber super-geil. Vor allem die frittierten Kapern auf der Pizza Vegetariana.»

Obacht! Gleich eine weitere Pizza!

Bild: pbl

«Pizza in Süditalien geht immer, denn die wissen einfach, wie es geht. Die beste (eine Diavola) habe ich jedoch nicht in Neapel gegessen, sondern in der Ritrovo Ingrid auf Stromboli, benannt nach der schwedischen Filmdiva Ingrid Bergman, die sich auf der Vulkaninsel vor Sizilien in den italienischen Regisseur Roberto Rossellini verliebt hatte.»

Bild: abu fantastic

Bild: abu fantastic

«Ich war diesen Sommer zum ersten Mal in meinem Leben in der Kronenhalle. Dort gab es für mich Scampi-Tatar (unfassbar gut) und das klassische Züri-Gschnätzlets (ebenfalls unfassbar gut). Fazit: Teuer, ja. Aber ein Besuch ist das Geld wert.»

Bild: Raphael Bühlmann

«Bei mir war es wohl dieses feine Pasta-Gericht in Rom. Es war nicht auf der Karte – der Kellner hat es empfohlen. Casarecce mit Vongole und Calamari – es war ein Traum! Restaurant-Name verrate ich nur auf Anfrage. 😉»

Kendra Kotas

Bild: Kendra Kotas

«Ich war in Ayia Napa in Zypern. Dort habe ich sehr gut gespiesen, vor allem das gebratene australische Black Angus-Filet mit Karottenpüree war sehr lecker. Es war zwar auch sehr teuer, aber man gönnt sich ja sonst nichts.»

Bild: huberissimo

«Das war ein Frühstück! In Hamburg, im Café ‹The Morgenmuffel›, nahe beim Eppendorfer Marktplatz. Es gab Austern an Himbeer-Mignonette sowie Eggs Royale mit Forellenkaviar, Lachs und Sauce hollandaise für mich und American Pancakes mit Ahornsirup für meine Partnerin. War recht teuer, aber es mundete wirklich.»

Elias Ulmann

Bild: Elias Ulmann

«Habe letzte Woche den Basilikum aus meinem Garten geerntet und Orecchiette al Pesto alla Genovese mit Bohnen und Kartoffeln gemacht.»

Tja – manchmal ist das beste Essen das selbst gekochte.

Und NUN IHR, liebe Userschaft!



Los! Wir wollen euer Ferien-Food sehen! Ab in die Kommentare damit!