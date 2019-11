Leben

18 Pfund schwerer: Kim Kardashian hat (wahrscheinlich) zugenommen

Für ihre Rundungen ist Kim Kardashian bekannt und beliebt. In den vergangenen Monaten hat die Unternehmerin eigenen Angaben zufolge so viel zugenommen, dass sie sich selbst nicht mehr wohl fühlt. Gegen die überschüssigen Pfunde will sie nun vorgehen.

Auf dem Instagram-Profil von Kim Kardashian finden sich regelmässig Videos und Fotos von ausgiebige Fitnessübungen. Die Mutter von drei Kindern arbeitet hart an ihrem Körper und teilt sowohl das Training als auch die Erfolge gerne mit ihren Fans.

«Ich glaube, ich habe 18 Pfund zugenommen»

Am Wochenende postete die 39-Jährige ein Sportvideo von sich und erklärte selbst dazu: Ich mache gerade ein Nacht-Workout vor dem Abendessen, das mache ich eigentlich nie.« Doch es sei jetzt notwendig, da sie etwas herausgefunden habe. »Es gibt gute und schlechte Zeiten«, erklärte Kim Kardashian in dem Video auf Instagram. »Ich befinde mich gerade eher in einer schlechten Zeit. Ich glaube, ich habe 18 Pfund zugenommen seit den letzten eineinhalb Jahren", so der Realitystar.

Grosses Ziel bis zu ihrem 40. Geburtstag

Die umgerechnet acht Kilos möchte Kim Kardashian mit der Hilfe ihrer Trainerin Melissa Alcantara loswerden. Bis zu ihrem nächsten Geburtstag, der im Oktober ist, hat sich die US-Amerikanerin ein neues Fitnessziel gesetzt. 2020 wird das Model 40 Jahre alt. Bis dahin will sie zufrieden sein mit ihrem Gewicht.

«Um mich wirklich wohl zu fühlen, brauche ich ein gutes Zielgewicht. Das bedeutet, ich muss um jeden Preis trainieren», erklärt sie weiter. Melissa Alcantara werde ihr dabei helfen, ihr grosses Ziel zu erreichen. Kim Kardashian scheint das Training im Moment jedenfalls sehr ernst zu nehmen. Schon am Morgen nach ihrer Ansage postete sie erneut ein Video, das sie bei den morgendlichen Übungen zeigte. Dazu schrieb sie: «Ein Morgen-Workout nach dem Nacht-Workout ist das Beste.»

