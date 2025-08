Diese ICE-Szene kommt im «South Park»-Trailer vor. Bild: youtube

US-Einwanderungsbehörde nutzt «South Park»-Trailer für Eigenwerbung

Mehr «Leben»

Das US-Heimatschutzministerium wirbt auf der Social-Media-Plattform X mit einem Screenshot aus dem neuen Trailer der Animations-Serie «South Park». Der Link im X-Post führt zur Website, über die sich Interessierte für offene Stellen bei der ICE-Behörde bewerben können. Dies berichtet der Spiegel.

Die Macher der Serie «South Park» hatten vor einer Woche den Trailer zu den neu erscheinenden Folgen auf YouTube veröffentlicht. In diesem kommt unter anderem ein kurzer Clip vor, in dem maskierte Personen in einem schwarzen Auto mit der Aufschrift «ICE» unterwegs sind. Eine andere Szene zeigt den «South Park»-Charakter Mr. Mackey in einem Van mit ICE-Mitarbeitern.

Im Trailer ist auch zu sehen, wie US-Präsident Donald Trump an einer Veranstaltung neben einem Teufel am Tisch sitzt und diesen am Bein berührt.

Vergangene «South Park»-Folgen der zurzeit laufenden 27. Staffel zeigten den US-Präsidenten, wie er nackt durch die Wüste kriecht.

Zuletzt hatte eine Sprecherin des Weissen Hauses die Serie als «viertklassig» und «seit über 20 Jahren nicht mehr relevant» bezeichnet. Sie sagt weiter, dass die «South Park»-Macher versuchen würden, mit «uninspirierten Ideen verzweifelt Aufmerksamkeit zu erlangen».

Auf den Post der ICE-Behörde haben die «South Park»-Macher selbst via X reagiert. Sie teilten den Post der Sicherheitsbehörde und kommentierten diesen lediglich mit: «Warte, also sind wir doch relevant?» Sie fügten hinzu: «#eatabagofdicks». Dies bedeutet auf Deutsch übersetzt: «Esst einen Sack Schwänze».

Die nächste, neuste Folge der Serie erscheint heute, am 6. August. (nib)