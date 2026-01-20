Bei der Beckham-Familie kracht's gerade heftig. Bild: keystone/watson

Wie es zum Bruch in der Familie Beckham kam

Victoria und David Beckham haben sich öffentlich mit ihrem ältesten Sohn zerstritten. Nun rechnet Brooklyn mit seiner Verwandtschaft ab. So kam es dazu.

Sabeth Vela

Seit Jahren brodelt die Gerüchteküche rund um die Beckham-Familie. Dabei besonders im Fokus: Das Verhältnis zwischen den Eltern Victoria und David und ihrem ältesten Sohn Brooklyn. Während es zu Beginn so aussah, als habe sich der 26-Jährige ohne Grund von seiner Familie distanziert, eröffnet ein Statement seinerseits nun eine völlig neue Perspektive. Was genau geschehen ist und wie es dazu kam – eine chronologische Abfolge:

Die Beckham-Familie

Die Beckhams sind eine der berühmtesten Promi-Familien weltweit. Den Ruhm haben Victoria wie auch David gleichermassen in die Familie gebracht. David Beckham war einer der berühmtesten Fussballspieler seiner Zeit, während sich Victoria als Teil der Girl Group Spice Girls und mit ihrer Model- und Designerkarriere einen Namen machte.

Victoria und David Beckham am Filmfestival von Cannes im Jahr 2001. Bild: www.imago-images.de

Die beiden heirateten im Juli 1999, gut zwei Monate nach der Geburt ihres ersten Sohnes Brooklyn. 2002 folgte dann der zweite Sohn Romeo. Der dritte, Cruz, kam 2005 zur Welt. Als Nachzüglerin kam 2011 noch die einzige Tochter Harper in die Familie.

Die Beckham-Familie im Jahr 2012. Bild: Invision

Seither präsentiert sich die britische Familie in den Medien mit einem strahlendweissen Image: Die ganze Familie war an den Fashionshows von Victoria oder am Spielrand bei Davids Matchs anwesend. Oder die Eltern, die ihre Kinder bei ihrer Musikkarriere, ihrer Kochkarriere oder auch Modelkarriere unterstützen. Alles in allem: Die Familie scheint nach aussen vollkommen perfekt zu sein.

Die erste Krise: Die Hochzeit von Brooklyn

Dass dies aber alles andere als der Wahrheit entspricht, zeigen die letzten Monate, in denen es immer wieder zu Gerüchten um einen Familien-Streit kam. Dabei soll sich Brooklyn Beckham immer mehr von seiner Familie distanziert haben. Laut Page Six war der Grund für die anhaltende Fehde seine Ehefrau Nicola Peltz.

Nicola Peltz und Brooklyn Beckham lernten sich laut Elle im Jahr 2019 kennen. Die Amerikanerin ist die Tochter des Milliardärs Nelson Peltz und vier Jahre älter als Brooklyn. Damals wurden die beiden erstmals zusammen auf verschiedenen Partys gesehen und bestätigten ihre Beziehung dann mit einem Spiegel-Selfie Anfang 2020.

Bereits neun Monate später ging Brooklyn dann auf die Knie und bat Nicola, ihn zu heiraten. Das Ja-Wort gaben sie sich 2022 während einer riesigen Zeremonie in Florida. Brooklyn nahm dabei den Doppelnamen Brooklyn Peltz-Beckham an. Seither sind die beiden unzertrennlich. So hat sich Brooklyn laut The Mirror über die Jahre mehr als 70 Tattoos für seine Partnerin stechen lassen. Auf den Instagram-Profilen der beiden sind zudem unzählige Pärchenfotos und Liebeserklärungen zu finden.

Brooklyn Beckham heiratete im Mai 2022 Nicola Peltz. Bild: instagram/victoriabeckham

Von Anfang an scheint Nicola Peltz aber ein Dorn im Auge der Beckham-Eltern gewesen zu sein. So kam es zum Zeitpunkt der Hochzeit zu Gerüchten, dass Victoria ihre Schwiegertochter nicht mögen und sich geweigert haben soll, ihr Hochzeitskleid zu designen. Nicola wurde nachgesagt, dass sie Brooklyn kontrolliere und er, blind vor Liebe, nach ihrer Pfeife tanze.

Die zweite Krise: Davids 50. Geburtstag

Mehrere Jahre äusserten sich weder Victoria und David noch Brooklyn und Nicola genauer zu den Gerüchten. Als 2023 dann die Netflix-Doku «Victoria Beckham» über das Leben der Modedesignerin herauskam, wurde sie darin in einer perfekten Kombination von kontrollierter Geschäftsfrau und verletzlicher Mama dargestellt. Zudem wurden weiterhin glückliche Familienfotos – mit Nicola drauf – gepostet und anständig gelächelt.

Die Fassade bröckelte dann aber am 50. Geburtstag von David Beckham. So fehlten Brooklyn und Nicola am 2. Mai 2025 am grossen Fest. Wie das People-Magazin damals berichtete, soll der Grund für die Abwesenheit des Paars die Ex-Freundin von Brooklyn gewesen sein. Die DJane Kim Turnull, die einst mit Brooklyn liiert gewesen sein soll, sei von den Eltern eingeladen worden – nun aber an der Seite von Brooklyns jüngerem Bruder Romeo.

Die zweite Trauung

Nach dieser holprigen Geburtstagsfeier folgte im August 2025 überraschend eine erneute Trauungszeremonie von Brooklyn und Nicola. Die beiden erneuerten laut People ihr Ehegelübde nach drei Jahren, um «die Liebe und Verbundenheit zu würdigen», die sie gemeinsam aufgebaut hätten. Dabei hielt Nicolas Vater die Traurede und sie trug das Hochzeitskleid ihrer Mutter. Von der Beckham-Familie fehlte an der Feier jede Spur, was die Gerüchte um den Streit kräftig anfeuerten.

Die dritte Krise: Das Entfolgen auf Instagram

Dass wirklich etwas nicht stimmte, wurde im Dezember 2025 bestätigt. So folgte plötzlich keiner der Beckham-Familie mehr Brooklyn auf Instagram. Die Schlagzeilen von verschiedensten Medien dazu lauteten: «Victoria und David Beckham entfolgen ihrem Sohn nach Familien-Streit». Kurz darauf meldete sich jedoch Cruz Beckham zu Wort und verteidigte seine Familie:

«Meine Eltern würden ihrem Sohn niemals entfolgen. Um klarzustellen: Sie wurden blockiert, genau wie ich.»

Daraufhin hagelte es Kritik für den ältesten Sohn der Beckhams. Ihm wurde unterstellt, dass er nur vom Geld und dem Namen seiner Eltern leben und selbst keine Karriere hinbekommen würde. So hat sich Brooklyn bereits in verschiedensten Bereichen ausprobiert. Darunter Modeln, Fotografieren und Fussball. Seine langjährigste Passion, das Kochen, teilt er unterdessen auf Instagram in Form von Kochvideos. Dabei schauen ihm über 16.5 Millionen Menschen zu.

Die Eskalation: Brooklyns Statement

Die Anschuldigungen aus dem Netz lässt Brooklyn Beckham nun aber nicht mehr auf sich sitzen. Am Montag hat der Brite auf Instagram eine sechsseitige Instagram-Story gepostet, in der er Stellung zum Streit bezieht – und dabei kein Blatt vor den Mund nimmt.

«Ich habe jahrelang geschwiegen und alles daran gesetzt, diese Angelegenheiten privat zu halten. Leider sind meine Eltern und ihr Team weiterhin an die Presse gegangen, sodass mir keine andere Wahl blieb, als selbst zu sprechen», schreibt Brooklyn zu Beginn seines Erklärungtexts.

Brooklyn Beckham Instagram Story vom 19. Januar 2026. instagram/brooklynpeltzbeckham

Den Fakt, dass Brooklyn nicht mit seinen Eltern in der Öffentlichkeit streiten wollte, bestätigte das People-Magazin anfangs Januar. Damals liessen Victoria und David via der US-Zeitschrift verlauten, sie würden versuchen, die Probleme mit ihrem Sohn zu klären. Dieser kommuniziere aber nur noch über seine Anwälte.

Dass er an einer Versöhnung mit seinen Eltern aber nicht interessiert ist, stellte Brooklyn im nächsten Absatz seines Statements klar:

«Ich will mich nicht mit meiner Familie versöhnen. Ich stand fast mein ganzes Leben lang unter der Kontrolle meiner Eltern.»

So hätten sie Social-Media-Beiträge und Familienveranstaltungen inszeniert und «unechte Beziehungen» zu einem festen Bestandteil seines Lebens gemacht.

Brooklyn erklärte weiter, dass tatsächlich seine Ehefrau Grund für die Fehde sei: «Meine Eltern haben schon vor meiner Hochzeit versucht, meine Beziehung zu sabotieren, und das hat bis heute nicht aufgehört.» So habe Victoria in letzter Minute die Anfertigung von Nicolas Hochzeitskleid abgebrochen. Zudem hätten sie und David versucht, vor der Hochzeit Brooklyn zu überzeugen, die Rechte an seinem Namen abzutreten. Als er sich dagegen entschied, hätte dies ihr «finanzielles Interesse» beeinträchtigt und er würde seither nicht mehr gleich behandelt werden.

Weiter ging der Streit dann gemäss seinen Ausführungen kurz vor der Hochzeit: «Meine Mutter bezeichnete mich als böse, weil ich meine Nanny und Nicolas Grossmutter an unseren Tisch setzten wollte. Das, weil beide bereits ihre Ehemänner verloren haben. Unsere Eltern hatten aber ihren eigenen Tisch gleich neben uns.» Dazu führte Brooklyn aus, dass daraufhin am Abend vor der Hochzeit seine Familie ihm gesagt habe, er sei «kein Blutsverwandter» und «kein Familienmitglied» mehr, weil er sich aufgelehnt habe.

An der Hochzeit porträtierte sich die Familie vor den Kameras von Vogue jedoch wieder total entspannt und freudig. Trotzdem soll es laut Brooklyns Text auch am grossen Tag zu grossem Ärger gekommen sein, als der erste Tanz des frischverheirateten Paares anstand:

«Auf der Bühne, wo ich eigentlich mit meiner Frau tanzen sollte, wartete meine Mutter darauf, mit mir zu tanzen. Sie tanzte vor allen Leuten sehr unangemessen mit mir. Ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nie so unwohl und gedemütigt gefühlt.»

Aus diesem Grund hätten sich Nicola und Brooklyn im Nachhinein entschieden, eine erneute Trauung ohne seine Familie durchzuführen: «Wir wollten unser Eheversprechen erneuern, um glückliche Erinnerungen an unseren Hochzeitstag zu schaffen, nicht solche voller Angst und Peinlichkeit», so der 25-Jährige.

Ebenfalls erklärte Brooklyn in seinem Statement, dass die Abwesenheit von ihm und Nicola am 50. Geburtstag seines Vaters keinesfalls seine Idee gewesen sei: «Meine Mutter hat meine Ex-Freundinnen auf offensichtlich provokative Weise zu unseren Veranstaltungen mitgebracht.» Trotzdem sei das Paar für den Geburtstag von David nach London gereist. Dort seien sie aber von ihm hingehalten worden und er sagte ihnen, dass sie nur auf der grossen Geburtstagsparty mit Gästen und Kameras mit ihm Zeit verbringen dürften. Als Brooklyn zustimmte, hätten sie jedoch als weitere Bedingung gemeint, dass Nicola nicht dabei sein könne: «Das war ein Schlag ins Gesicht», schreibt er dazu. Daraufhin entschieden sie sich gar nicht teilzunehmen.

Allgemein sei das Narrativ seiner Frau durch seine Familie total verfälscht worden. So hätten sie der Presse ein Bild von der kontrollierenden Schwiegertochter Nicola vermittelt, das Brooklyn vehement abstreitet: «Die Vorstellung, dass meine Frau mich kontrolliert, ist völlig falsch und rückständig. Ich stand fast mein ganzes Leben lang unter der Kontrolle meiner Eltern und litt unter überwältigender Angst. Seit ich mich von meiner Familie distanziert habe, wache ich jeden Morgen auf, dankbar für das Leben, das ich gewählt habe.»

Seinen langen Text schloss Brooklyn mit den Worten:

«Meine Frau und ich wollen kein Leben, das von Image, Medien oder Manipulation bestimmt wird. Alles, was wir wollen, ist Frieden, Privatsphäre und Glück für uns selbst und unsere zukünftige Familie.»

Die Reaktionen auf Brooklyns Statement

Nachdem Brooklyn in den letzten Monaten im Netz eher schlecht weggekommen ist, wird er seit der Veröffentlichung seines Statements mit Support überschüttet. «Ich glaube ihm, man spürt die Frustration in seinen Worten», schreibt etwa ein Instagram-User, während ein zweiter meint: «Es ist so einfach, immer der Schwiegertochter die Schuld zu geben. Ich bin stolz darauf, dass sich Brooklyn für seine Frau einsetzt und endlich dieser Snob-Familie Grenzen aufzeigt.» Einige Stimmen vergleichen die Situation zudem mit dem Konflikt, den es vor einigen Jahren zwischen der Royal-Family und Prinz Harry und Meghan Markle gab.

Auf TikTok wird sich vor allem über die Situation lustig gemacht:

Die Familie Beckham hat sich bisher nicht zu Brooklyns Anschuldigungen geäussert. Das, obwohl David Beckham am Dienstag sogar am Rande des WEF in Davos darauf angesprochen wurde.