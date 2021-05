Leben

Nicht nur du, auch Will Smith wurde in der Pandemie etwas dicker



«Keine Mitternachtsmuffins mehr» – Will Smith ist (zu) dick und will das nun ändern

Kürzlich hat uns Will Smith sein «Pandemie-Bäuchlein» gezeigt. «Ich will ehrlich mit euch sein: Ich bin in der schlechtesten Verfassung meines Lebens», schrieb der Schauspieler und Rapper auf seinem Instagram-Account.

Das Bäuchlein soll nun aber weg. «Ich liebe diesen Körper, aber ich möchte mich besser fühlen», kündigt Smith an. Dies sei das Resultat der Pandemie, schrieb der 52-Jährige unter sein neues Instagram-Bild.

Das Erfolgsrezept scheint er schon zu kennen: «Keine Mitternachtsmuffins mehr ... das ist es!»

Smith sagt aber nicht nur den Mitternachts-Muffins den Kampf an. Um seine Gesundheit und sein Wohlbefinden wieder etwas in Schwung zu bringen, stellt er sich gleich einer harten Fitness-Challenge in Kollaboration mit Youtube. «Ich werde in die beste Form meines Lebens kommen», schrieb Smith bei der Ankündigung seiner sechsteiligen Doku-Serie mit dem Titel «Best Shape of My Life».

Smith wird dabei begleitet, wie er sich selbst herausfordert, jeden Aspekt seiner Fitness zu verbessern - von der Beweglichkeit über die Kraft bis hin zur Erholung. Um den Erfolg zu garantieren, wird er mit Profi-Athleten, Wissenschaftlern und Experten zusammenarbeiten.

Ob Smith tatsächlich auf seinen Mitternachts-Snack verzichten kann, werden wir erst im nächsten Jahr erfahren. 2022 soll die sechsteilige Show starten. (cst)

