«Danke für eine tolle Reise»: Pietro Lombardi verkündet DSDS-Ausstieg

Lange wurde spekuliert, jetzt ist es offiziell: Pietro Lombardi verlässt die Jury von DSDS. Das gab der Musiker jetzt auf Instagram bekannt.

Ricarda Heil / t-online

Lange war er ein Teil der Jury von «Deutschland sucht den Superstar». Pietro Lombardi sitzt aktuell neben Dieter Bohlen, wird am Samstagabend den nächsten Gewinner küren. Doch nur einen Tag vor dem grossen Finale hat der Musiker eine Hiobsbotschaft für seine Fans. Der 32-Jährige steigt aus. «Schaltet ein, wenn ich das letzte Mal die Bühne betrete», sagt Pietro Lombardi in einem Video auf Instagram.

Der Musiker sitzt an einem Tisch, guckt in die Kamera und wendet sich mit bewegenden Worten an seine zwei Millionen Follower. Es sei an der Zeit, Danke zu sagen. «Danke für eine tolle Reise, DSDS. DSDS war für mich Familie. DSDS war nie für mich ein Job.» Seinen Jurorenjob habe er immer mit Herzblut gemacht und sei stolz, ein Teil der Show gewesen zu sein. Aber die Art und Weise, wie mit ihm nach den Negativschlagzeilen umgegangen sei, habe ihn «ein bisschen enttäuscht». «Das hätte ich mir anders gewünscht», so Lombardi.

«Ich werde jede Sekunde noch geniessen»

Auch wenn der Musiker seinen Ausstieg noch vor dem Finale bekannt gibt, wird er am Samstagabend in der Liveshow dabei sein. «Ich werde jede Sekunde noch geniessen, denn ich lasse meine vielen Finalisten niemals im Stich. Ich war selber Kandidat und ich weiss, wie toll es ist, da im Finale zu stehen. Und deswegen werde ich ihnen alles noch mit auf den Weg geben, was ich in den Jahren gelernt habe und was mir noch wichtig ist.»

Sein Video beendet er mit den Worten: «Merkt euch genau diesen Satz: Ich bin als kleiner Karlsruher Junge zu DSDS gekommen und als dreifacher Papa von drei wundervollen Jungs verlasse ich DSDS.» Pietro Lombardi hatte die Show 2011 gewonnen. Damals war der Musiker gerade einmal 18 Jahre alt. 2019 sass er dann zum ersten Mal in der Jury.

Diesen Platz wird er nun räumen. Wie die «Bild»-Zeitung berichtet, soll ihn Rapper Bushido in der nächsten Staffel ersetzen. Dazu äussert sich der 32-Jährige nicht, sagt in dem Video aber: «An diesem Tag ist Pietro Lombardi scheissegal und Bushido ist genauso scheissegal, denn der Fokus ist bei den Kandidaten.»