Rapper Drake kündigt mindestens einjährige Karrierepause an

Sein Magen mag ihn nicht mehr: der kanadische Rapper Drake. Bild: keystone

Der kanadische Star-Rapper Drake hat eine Karrierepause aus gesundheitlichen Gründen angekündigt. Er werde eine Auszeit von «einem Jahr oder länger» nehmen, um «wieder auf die Beine zu kommen», sagte der 36-jährige Rapper am Freitag im Radioprogramm «Table For One».

Es handle sich um «nichts Ernstes», er habe aber seit Jahren «alle möglichen komischen Probleme mit dem Magen» und wolle sich nun um seine Gesundheit kümmern.

Er werde «eine Zeitlang keine Musik machen», sagte Drake weiter und sprach zudem von Verpflichtungen, die er gegenüber Menschen erfüllen wolle, «denen ich Dinge versprochen habe».

Der fünffach mit dem Grammy ausgezeichnete Drake kündigte seine Karrierepause wenige Stunden nach der Veröffentlichung seines neuen Albums «For All The Dogs» an. Ob sich die Auszeit auch auf bereits geplante Konzerte auswirkt, war zunächst unklar. (sda/afp)