Bianca Censori steht im Rampenlicht, seit sie mutmasslich Kanye West geheiratet hat. Bild: instagram/watson

Bootsverbot wegen Blowjob: Das ist Bianca Censori, Kanye Wests «Frau»

Bianca Censori und Kanye West sollen seit Januar ein Paar sein. Damit steht die ansonsten sehr diskret lebende Australierin plötzlich im Rampenlicht. Was es über die 28-Jährige zu wissen gibt und was es mit der berüchtigten Bootsfahrt in Venedig auf sich hat.

Margaux Habert / watson.ch/fr

Kanye West macht mit seiner neuen Freundin Ferien in Italien und die Boulevard-Presse explodiert. Das hat zum einen mit der speziellen Outfit-Wahl (er trug eine Jacke im Stile eines Rugby-Panzers und sie durchsichtige Strumpfhosen) und zum anderen mit einer Unten-ohne-Gondelfahrt in Venedig zu tun.

Kanye West aka Yeezy aka Ye ist bereits für seine Ausfällig- und Auffälligkeiten bekannt. Er ist der Ex von Kim Kardashian, mutmasslich der Vater ihrer vier Kinder, Rapper, wenn es ihm gerade passt: Pseudo-Kandidat für die US-Präsidentschaftswahlen oder Modeunternehmer, solange er nicht gerade seine Liebe zu Hitler erklärt, und so weiter.

Doch wer ist eigentlich sie? Bianca Censori? Kanyes «Neue»?

Bevor sie ins Rampenlicht trat

Bianca wurde in Melbourne geboren, vermutlich am 5. Januar 1995. Vermutlich, weil die Informationen zur diskreten Australierin spärlich sind und sich teilweise gar widersprechen. Sie wuchs mit zwei Schwestern, Alyssia und Angelina und ihrer Mutter Alexandra in Ivanhoe, einem vornehmen Viertel Melbournes, auf.

Von links nach rechts: Mutter Alexandra, Bianca, und ihre beiden Schwestern Alyssia und Angelina. Bild: instagram

Bianca studiert Architektur und bringt nebenbei eine Schmuckmarke namens Nylons heraus, die Swarovski-Kristalle und Nylonstrick mischt und sich von der Ästhetik der 1990er Jahre inspirieren lässt. Nach ihrem Masterabschluss wurde sie als beratende Designerin für eine australische Möbelfirma angestellt. Danach arbeitete sie in einem Architekturbüro in Melbourne, bevor sie 2019 oder 2020 in die USA umzog. Sie soll zunächst in New York gelebt haben, bevor sie nach Los Angeles zog.

Sobald sie in Kalifornien ist, schliesst sie sich YEEZY an, benannt nach der Modekollaboration zwischen Kanye West und Adidas. Eine Marke, die ab Herbst 2022 keine Kleidung und Schuhe mehr herstellt, aufgrund der neuen Leidenschaft des Rappers für Hitler. Auf ihrem LinkedIn-Profil, falls es sich tatsächlich um ihr eigenes handelt, bezeichnet sie sich immer noch als «Leiterin Architektur» für YEEZY. Im Vergleich zu Kim Kardashian, die wahllos in den Netzwerken postet, ist die Spur von Bianca Censori äusserst schwer zu verfolgen. Laut Vanity Fair hat sie ihren Instagram-Account seit ihrer «Hochzeit» mit Kanye West deaktiviert. Warum Hochzeit hier in Anführungszeichen steht, erfährst du gleich.

Die Hochzeit und ein paar Anführungszeichen

Einen Monat vor den Hochzeitsgerüchten und dem Paparazzi-Eifer huldigte der Rapper bereits seiner zukünftigen «Frau». Der Song Censori Overload sickerte im Dezember 2022 auf YouTube durch:

Eine Passage aus dem Lied könnte die «Ehe» des 46-jährigen Amerikaners mit der 28-jährigen Australierin erklären:

«Und die Bibel sagt, ich darf vor der Ehe keinen Sex haben.»

Kanye West und Bianca Censori sollen sich laut Gerüchten im Januar 2023 das Ja-Wort gegeben haben, nur gerade zwei Monate nach der Scheidung des Rappers von Kim Kardashian.

Es gibt allerdings keine Urkunde, deshalb ist die «Ehe» nicht rechtsgültig und wird deshalb stets in Anführungszeichen gesetzt. Nach der symbolischen Hochzeit soll Kanye laut der australischen Boulevardzeitung «The Herald Sun» nach Australien gereist sein, um die Familie seiner «Frau» zu treffen.

In der Familie habe man die «Hochzeit» sogar positiv aufgenommen, meint Angelina, einer der Schwestern:

«Das ist eine äusserst aufregende Nachricht für meine Schwester und die Familie, aber wir haben uns entschieden, unsere Privatsphäre vorerst zu wahren.» Angelina Censori

Eine inoffizielle Hochzeit, aber mit echten Flitterwochen im Anhang. Das Paar soll dem Medienrummel entflohen sein, indem es sich – buchstäblich – in der Wüste vergrub. Kanye West und Bianca Censori hätten sich im Amangiri Resort in Canyon Point in Utah, nahe der Grenze zu Arizona, aufgehalten. Ein Luxusresort mitten im Nirgendwo, das viele Stars wegen seiner Ruhe und Diskretion schätzen.

Luxus mitten in der Wüste: Das Amangiri-Ressort. Bild: instagram

«Sie hasst sie»

Leider sind nicht alle so glücklich über die «Hochzeit» wie die Familie Censori. Wie Page Six unter Berufung auf anonyme Quellen berichtet, hasst die Ex-Frau von Kanye West Bianca. «Insider sagen, dass die ehemalige Mrs. West Censori seit langem ohne offensichtlichen Grund verachtet», schreibt die amerikanische Boulevardzeitung und verweist auf einen Hass, der bis in die Blütezeit der Marke YEEZY zurückreicht, als Bianca Censori damals «nur» Kanyes Angestellte war:

«Sie ist hübsch. Und Kim hasst hübsche Frauen» Anonyme Quelle

Ein Hauch von Kim bei Bianca. Bild: instagram

Der Hass rührt vielleicht auch daher, dass die Boulevardpresse und die Internetnutzer die beiden Frauen gerne miteinander vergleichen. Auf einigen Fotos ähneln sie sich unzweifelhaft: Sanduhrkurven und lange schwarze Haare. Seit Bianca Censori ihr Aussehen jedoch radikal verändert hat, wurde diesem digitalen Gequassel aber ein Riegel geschoben.

Die Looks werden bizarrer

Die lange dunkle Mähne und die engen Kleider sind passé. Seit einigen Monaten setzt sich die «Frau» von Kanye West mit burschikosem Haarschnitt und kuriosen Outfits in Szene: Sie geht barfuss (!) auf der Strasse, manchmal gar in Socken (!!). Sie trägt auch Absätze an durchsichtigen Strumpfhosen. Diese reichen dann von Kopf bis Fuss, ... ach, schaut:

Die transparenten Outfits, die Italien gerade umtreiben. Bild: instagram

Diese Outfits erinnern an Kim Kardashians Shapewear-Linie Skims. Auch hier ist die Ähnlichkeit verblüffend.

Ob Bianca Skims trägt? Bild: instagram

Die «Frau» von Kanye West hatte sich bereits in einem Look hervorgetan, der verrückterweise an eine andere Ex des Rappers erinnerte. Hier das künstlerische Outfit, das laut Boulevardpresse von Julia Fox geliehen worden sein könnte:

Bild: instagram

Die Looks sind dabei wohl so geheimnisvoll wie die Frau darin. Mit der Diskretion hat es sich in Biancas Leben aber wohl gehabt. Die in Italien getragenen Outfits entgingen den Einheimischen nicht, dort werden sie als «respektlos, schamlos und vulgär» bewerteten, wie Le Parisien berichtete. Einige gemeine Zungen forderten sogar Geldstrafen für das Paar, andere sind der Meinung, dass sie des Landes verwiesen werden sollten.

Und dann ist da noch die Sache mit der Gondelfahrt. Die Bilder zeigen Kanye auf nacktem Hintern in einem Boot sitzend, Bianca nicht ganz auf Augenhöhe zum Rapper. In hämischen Posts auf X, ehemals Twitter, ist von «special treatments» die Rede.

Die Bilder haben die Italiener nicht beruhigt, ganz im Gegenteil. Mittlerweile haben sich gar die italienischen Behörden eingeschalten und den beiden Gondelverbot erteilt.

Das Paar hat bislang nicht auf die Strafe reagiert, auch zu ihrer «Hochzeit» hat sich bislang keiner der beiden offiziell geäussert.