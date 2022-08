Die Lippen dieses Popstars schwollen nach Bienenstich massiv an

People-News

Schlauchbootlippen nach Bienenstich: Dieser Popstar nimmt's mit Humor

Damit hatte Brian McFadden wohl nicht gerechnet: Beim Golfen wurde der irische Popstar von einer Biene in die Lippe gestochen, worauf diese auf ein Vielfaches anschwoll.

Zu Beginn schien die Schwellung noch harmlos, doch schnell wurde sichtbar, dass es sich um eine allergische Reaktion handeln musste. Fadden dokumentierte die Entwicklung anhand einiger Fotos: Während zuerst nur die eine Seite der Lippe dicker wurde, breitete sich die Schwellung danach auch auf die andere Seite und schliesslich über das gesamte Gesicht aus. Innert kürzester Zeit war der ehemalige Sänger von Westlife im Besitz von Schlauchbootlippen, für die andere Menschen auch schon viel Geld bezahlt haben.

Fadden schien nie ernsthaft vom Stich bedroht gewesen zu sein und nahm das Ganze mit Humor: Als schliesslich auch noch seine Wangen und Augen anschwollen, nahm er ein Video auf, in dem er «I'm sexy and I know it» in die Kamera singt. Dazu schreibt er auf Instagram:

«Ich rocke diesen Look. Gratis Botox und Fillers!»

Die allergische Reaktion sei mittlerweile wieder abgeklungen, gab er in einem Instagram-Post bekannt. Er bedankte sich für alle netten Nachrichten, die er erhalten hatte und bekundete Freude über ein anstehendes Golf-Turnier für wohltätige Zwecke.

