Rihanna zeigt erstmals ihr Baby

Rihanna ist seit rund sieben Monaten Mutter. Den Nachwuchs der Sängerin bekam die Öffentlichkeit bisher nicht zu Gesicht. Doch nun gibt es ein erstes Video.

Rihanna hält sich in Sachen Privatleben überwiegend bedeckt. Doch ein paar Details teilt die Sängerin dann doch gerne mit der ganzen Welt. So machte sie neben ihrer Beziehung zu Rapper A$AP Rocky auch ihre Schwangerschaft Anfang des Jahres öffentlich. Medienberichten zufolge war die Geburt ihres Sohnes am 13. Mai, bestätigt ist dies aber nicht.

Monate später begeistert die 34-Jährige nun ihre Fans endlich mit ersten Aufnahmen ihres Babys: Sie postet auf TikTok und Instagram ein Video mit dem Kleinen – und gibt damit gleichzeitig ihr Debüt auf der Video-Plattform.

screentshot: instagram/rihanna

Das Video mit dem Titel «Gehackt» zeigt den Kleinen im Kindersitz, wie er seine Mutter anlächelt. Diese ist im Hintergrund zu hören ist und nimmt ihn auf. "Versuchst du, Mamas Handy zu bekommen?", fragt Rihanna ihren kleinen Sohn, dessen Name noch nicht bekannt ist. Das Kind sieht glücklich aus und schaut gähnend aus dem Autofenster. Mit diesem Clip sammelt die Musikerin innerhalb eines Tages glatt 3,9 Millionen Likes.

«Er ist glücklich»

Rihanna und ihr Lebensgefährte hatten ihr erstes gemeinsames Kind bisher nicht der Öffentlichkeit gezeigt. «Er ist lustig, er ist glücklich – und er ist dick», verriet sie «People» im Oktober lediglich lachend über den Nachwuchs. «Er ist fantastisch. Es ist gerade eine richtig kuschelige Bühne», sagte sie am Set ihrer Savage X Fenty Vol. 4 Show in Los Angeles.

Seit Rihanna Ende Januar ihre Schwangerschaft verkündet hatte, warteten die Fans gespannt auf den Nachwuchs. Die Wartezeit versüsste die Sängerin mit sexy Neuinterpretationen der klassischen Umstandsmode. Statt ihre Babykugel zu verstecken, setzte sie diese mit bauchfreien Tops und transparenten Stoffen bewusst in Szene.