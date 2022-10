People-News

Kanye West soll sich seine Designs von anderen «ausgeliehen» haben

Der Rapper und Modedesigner Kanye West alias «Ye» provoziert an der Paris Fashion Week mit «White Lives Matter» – jetzt bahnt sich bereits der nächste Shitstorm an.

Kanye West ist bekannt dafür, die Gemüter zu erhitzen und Meinungen zu spalten. Das bewies er aufs Neue an der Paris Fashion Week vergangenen Montag, als er ein T-Shirt mit der Aufschrift «White Lives Matter» trug.

Auf Instagram postet der Yeezy-Mogul seither unaufhörlich Statements und provoziert damit auch Hollywood-Stars wie Gigi Hadid oder die Kardashians. Unterdessen bahnt sich aber abseits seiner politischen Meinung ein Shitstorm an, der seine Kunst – die Mode – betrifft.

Designs «ausgeliehen»

Gleich zwei Designer sagen, Kanye West und sein Team haben sich Ideen für Yeezy-Produkte bei ihnen «ausgeliehen». Rund um Kanye West sammeln sich junge Designer, die darauf hoffen, sich durch den Weltstar in der Modeindustrie einen Namen zu machen. Einer, der die Chance auf eine Zusammenarbeit mit «Ye» nicht verpassen wollte, war Francisco Mateo Baca. Dieser behauptet nun, dass jemand aus dem Yeezy-Team sein Sonnenbrillen-Konzept für die «YZY SHDZ» «ausgeliehen» habe.

Baca bekam zuvor eine Anfrage des Designers Digital Nas, ob er mit Kanye West zusammenarbeiten wolle. Dies, kurz nachdem er die ersten Samples seiner Sonnenbrille online gestellt hatte. Er soll gesagt haben: «Ich will mir deine Klamotten ansehen. Ich arbeite für Ye und er sucht Designer – ich will dich ihm vorstellen.»

«So ist das Leben»

Gleich zweimal wurde er an Kanye's berühmten Sunday Service eingeladen und hatte dabei die Möglichkeit, sich kurz mit dem Musiker zu unterhalten. Den Managern zeigte er einige seiner Designs – die Brille war jedoch nicht dabei. Die Creative-Verantwortlichen hätten ihm gesagt, dass die Sachen Kanye gefallen würden. «Das Nächste, was ich weiss, ist, dass ich mein Sonnenbrillen-Design auf Social Media sah», so der Designer zum «Rolling Stone Magazine». Die besagten Sonnenbrillen ähneln sich stark: vom fehlenden Rahmen, über das Material bis zum Gummizug, der die Brille am Gesicht fixiert. Als Baca Digital Nas auf die Parallelen anspricht, antwortet dieser bloss mit: «Ja Franky, so ist das Leben.»

Trotzdem beschuldigt Baca weder Kanye West noch sein Yeezy-Team des offensichtlichen Diebstahls – er wisse nicht genau, wie es dazu kam, dass sein Design abgekupfert wurde. «Vielleicht hat jemand aus seinem Team den Beitrag eines Bekannten gesehen, der etwas zu meiner Arbeit postete, es gibt unendlich viele Möglichkeiten.»

Baca ist nicht der Einzige

Auch andere Designer machten schlechte Erfahrungen mit Kanye und seinem Team. So meldet sich auch das Label Legendary6ix mit einem ähnlichen Vorfall auf seinen Social-Media-Kanälen. Interessiert an einer Zusammenarbeit, wurde es angefragt, für Kanye Wests «Donda» Event – an welchem er sein neues Album vorstellte – 200 Exemplare des unten gezeigten Caps für die Zuschauer bereitzustellen. Kanye habe das Design des Caps gemocht und erklärte sich zu einer Kollaboration bereit.

Das Label willigte ein unter der Bedingung, dass die Nummer 6 dem Design erhalten bleibt, da es für seinen verstorbenen Vater stehe und ihm viel bedeute. Statt, wie besprochen, seine Ideen für die Zusammenarbeit weiter zu besprechen, hörte Kanye einfach auf, zurückzuschreiben und machte seine eigenen Caps, die extrem ähnlich aussehen, wie besagtes Design. Digital Nas sowie Sprecher von Yeezy nahmen bisher keine Stellung zu den Vorwürfen.