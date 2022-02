People-News

Kim Kardashian hat einen Neuen – und der plaudert jetzt darüber

Damit ist es wohl offiziell. Nach den Gerüchten um Kim Kardashian und Pete Davidson plaudert der Schauspieler nun aus, in einer Beziehung zu sein.

Kardashian. Bild: keystone

Im vergangenen Jahr wurde publik, dass sich Kim Kardashian und der Rapper Kanye West nach sieben Jahren Ehe scheiden lassen. Es dauerte nicht lange, da gab es Schlagzeilen, dass sich die Influencerin wieder ins Datingleben gestürzt haben könnte.

Seit dem Herbst wurde das It-Girl wiederholt an der Seite von Pete Davidson gesichtet – sogar Händchen haltend. Zudem wurden sie während eines Urlaubs gemeinsam auf den Bahamas abgelichtet. Offiziell machten die beiden ihre Liebe bislang nicht. Doch jetzt hat der 28-jährige Comedian ihre Beziehung laut «People» bestätigt.

«Meine Freundin»

Davidson und Kay Adams, die Moderatorin der «People»-TV-Show, sprachen über Videocall miteinander – dabei sass Ersterer in seinem Schlafzimmer. Was der Journalistin direkt ins Auge sprang: Auf einer Kommode stand eine Kerze, auf der Kim Kardashian abgebildet ist.

Pete Davidson Bild: keystone

Auf die Kerze angesprochen, wollte er zunächst nicht wirklich mit der Sprache herausrücken, erzählte dann aber: «Wenn ich frei habe, hänge ich entweder mit meinen Freunden rum oder chille mit meiner Freundin drinnen. Also ich mache nicht so viel.» Damit betitelte Davidson die Reality-TV-Darstellerin erstmals als seine Freundin, so «People».

Auch über Valentinstag plauderte der TV-Star ziemlich offen. Er gab zu, dass er den Tag der Liebenden bisher nie wirklich zelebriert habe. «Das ist das erste Mal, denke ich, dass ich über Valentinstagspläne nachdenke.» Was das Paar an diesem Tag vorhabe, behielt er allerdings für sich.

Kim Kardashian hält sich immer noch bedeckt, was ihre Liebe zu Davidson angeht. Aktuell würde ein Statement wohl auch von den jüngsten Schlagzeilen überschattet werden: Zwischen Kim Kardashian und Ex Kanye West bahnt sich nämlich ein öffentlicher Rosenkrieg an. Während Erstere zuletzt hoffte, alles einvernehmlich klären zu können, teilte der Musiker laut dem US-Medium «TMZ» bei Instagram ziemlich aus. «Gestern hat Kim mich beschuldigt, einen Anschlag auf sie verübt zu haben», prangerte der Künstler unter anderem an.

